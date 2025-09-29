Позиция СЗК расшатала правительство 1 317

Политика
Дата публикации: 29.09.2025
LETA
В проект госбюджета на следующий год включены предложения партнеров по коалиции, однако, несмотря на достигнутые компромиссы в связи с бюджетом, Союз зеленых и крестьян (СЗК) в четверг вместе с оппозиционными партиями в Сейме фактически проголосовал против так называемой Стамбульской конвенции, пишут общественные СМИ.

Такие действия вызвали резкие взаимные упреки со стороны коалиционных партнеров, и теперь на грани стоит само правительство, сообщает передача Латвийского телевидения "De facto".

Утверждение бюджета в этом году осложняют два аспекта. Первый - необходимо найти огромную сумму (320,3 млн евро) на безопасность. Второй аспект - предвыборный год, и именно это на прошлой неделе пошатнуло правительство.

В поисках компромиссов коалиция включила в бюджет требование СЗК о снижении НДС для четырех продуктов - молока, яиц, хлеба и свежего мяса птицы. Снижение налога с 21% до 12% представляющий СЗК министр экономики Виктор Валайнис назвал победой в длительной борьбе.

"Мы боремся за это уже пять лет", - сказал министр "De facto".

Откуда исходило наибольшее сопротивление, он не уточнил. Тем временем остальные партнеры по коалиции высказывались значительно мягче, отмечая, что никакой особой борьбы не было - единственные трудности были связаны с нехваткой денег.

Снижение НДС на четыре категории продуктов, столь важное для СЗК, обойдется государству в 15 млн евро в следующем году и в 16,4 млн евро - в 2027 году.

Хотя коалиция договорилась о бюджете на следующий год, это все же не обеспечило солидарности между партнерами. В четверг СЗК, голосуя вместе с оппозиционными партиями, решил передать в комиссию по иностранным делам законопроект о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Это рассердило партнеров по коалиции, так как ратификация конвенции была одной из главных задач правительства. "В понедельник мы должны получить от СЗК ясный и четкий ответ, готовы ли они работать дальше или нет", - заявил председатель фракции "Нового Единства" в Сейме Эдмунд Юревицс.

#коалиция
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
