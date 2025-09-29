«Вы гангстеры, а ваш лидер - Геббельс». Обстановка в коалиции накалилась до предела

Дата публикации: 29.09.2025
Судьба правительства Силини, возможно, решится уже сегодня.

Сперва казалось (в том числе и самим "зеленым крестьянам"), что решение "зеленых крестьян" в минувший четверг поддержать оппозицию в Сейме по вопросу выхода из Стамбульской конвенции будет просто очередным раздражителем в коалиции и никаких далеко идущих последствий не будет. Однако партнеры "зеленых крестьян" по власти в лице "Нового Единства" и партии "Прогрессивные" начали усугублять ситуацию... Непонятно только с какой целью, если им самим крайне невыгодно рушить нынешнее правительство...

Тем не менее, сначала "прогрессивные" устами лидера сеймовской фракции Андриса Шуваевса обвинили "зеленых крестьян" в том, что они оказались под влиянием Лембергса и, возможно, Авена, а затем ветеран латвийской политики, депутат Сейма от "Нового Единства" Гиртс-Валдис Кристовскис назвал одного из лидеров Союза зеленых и крестьян Арманда Краузе... Геббельсом!

Сегодня утром все тот же Шуваевс уже в прямом телеэфире сравнил "зеленых крестьян" с гангстерами - мол, "зеленые крестьяне" шантажируют премьера по вопросу бюджета и премьер все время идет на уступки, а "зеленые крестьяне" все не унимаются и требуют еще и еще...

Отметим, что и сама Эвика Силиня потребовала от "зеленых крестьян" сегодня явиться к ней и дать пояснения по поводу голосования в Сейме по Стамбульской конвенции. По слухам, еще до голосования премьер якобы пригрозила уволить министра благосостояния Рейниса Узулниекса, если "зеленые крестьяне" поддержат выход из конвенции.

Сегодня утром, накануне общения "зеленых крестьян" с премьером, они распространили заявление, обвинив партнеров в нарушении принятой в ноябре 2023-го года вместе с законом о ратификации конвенции Декларации.

"Союз «зеленых» и крестьян (СЗК) призывает премьер-министра Э.Силиню оценить, почему «декларация к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и насилием в семье» не выполняется и отдельные министерства (Министерство культуры, Министерство образования и науки) популяризируют другое понимание пола, укрепляя идеологию рода (Gender Ideology) в Латвии, а также используют конвенцию для других целей, не направленных на снижение насилия в отношении женщин и снижение насилия в семье.

СЗК считает, что приложенная к конвенции и утвержденная Сеймом декларация нарушена, так как она ясно указывает на Недопустимость иного понимания пола, кроме мужчины и женщины.

СЗК призывает учитывать, что Министерство благосостояния, независимо от присоединения Латвии к так называемой Стамбульской конвенции, работало как над мерами по снижению насилия в семье, так и над поддержкой пострадавших от насилия.

СЗК призывает премьера оценить проделанную всеми вовлеченными министерствами работу по искоренению насилия в семье, например, МВД должно разъяснить, как полиция применяет установленное нормативными актами о разграничении насилия, Минздрав не создал специализированных центров поддержки жертв сексуального насилия, Министерство образования и науки задерживается на полноценном обеспечении обучения педагогов в сфере распознавания и предотвращения насилия, в школе по снижению насилия также реализация программы постоянно откладывается."

Сегодня в 15.00 на коалиционном совете ожидается разбор полетов. Чем он закончится - не берется прогнозировать никто! Возможно, даже и крахом этого правительства. Ведь как сегодня утром заметил депутат Сейма Улдис Аугулис, в этом парламенте могут быть и другие варианты правящей коалиции...

