Безоговорочно и единогласно! Браже призвала все страны НАТО и союзников поддержать Украину

Дата публикации: 30.09.2025
Изображение к статье: Безоговорочно и единогласно! Браже призвала все страны НАТО и союзников поддержать Украину
ФОТО: LETA

НАТО и союзникам необходимо продолжать едино поддерживать Украину, подчеркнула министр иностранных дел Латвии Байба Браже (JV), которая в понедельник и вторник находилась с рабочим визитом в Польше, в Варшаве.

Как сообщили агентству LETA в Министерстве иностранных дел (МИД), в ходе визита Браже встретилась с представителями ряда стран, в том числе со специальным посланником президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Китом Келлогом, президентом Парламентской ассамблеи НАТО Маркосом Перестрело, пятой президенткой Грузии Саломе Зурабишвили, специальным посланником Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Хейлбронном, министром иностранных дел Украины Андреем Сибихом.

Выступая на Варшавском форуме безопасности, Браже отметила, что трансатлантическое сотрудничество отвечает интересам всех сторон, так как оно обеспечивает совместные тренировки и военные учения, обмен опытом, а также заимствование и интеграцию украинского опыта. Она подчеркнула, что нельзя допустить попыток России или других игроков расколоть союзников или ослабить единство и поддержку Украины.

В ходе дискуссии министр напомнила, что НАТО — это оборонительный альянс, созданный на основании статьи 51 Устава ООН, которая закрепляет право на самооборону. Она пояснила, что страны, оказывающие военную или иную помощь Украине для её самообороны, автоматически не становятся участниками войны против России, и призвала помнить об этом так называемые «нейтральные государства».

По её словам, в интересах коллективной безопасности — предоставлять всю возможную поддержку укреплению оборонных возможностей Украины, поскольку цель России заключается в ослаблении как США, так и НАТО, а также влияния союзников в мире. Министр иностранных дел Латвии также подчеркнула, что Европе необходимо быстрее совершенствовать военные возможности и развивать оборонную промышленность.

Она напомнила, что государства — члены НАТО на саммите в этом году договорились увеличить вложения в сферу безопасности до 5% от внутреннего валового продукта, однако, учитывая гибридные угрозы со стороны России, требуются быстрые и экономичные решения для укрепления оборонных и сдерживающих возможностей.

Министр высоко оценила усиление присутствия НАТО на восточном фланге посредством военных миссий «Страж восточного фланга» и «Страж Балтии», которые являются ответом на растущую нетрадиционную угрозу со стороны России и укрепляют оборону региона.

МИД отмечает, что Варшавский форум безопасности является одной из ведущих и крупнейших международных конференций Европы, посвящённых вопросам европейской безопасности и трансатлантического сотрудничества. Форум собирает признанных мировых экспертов по внешней политике и безопасности, а также высокопоставленных должностных лиц.

