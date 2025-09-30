Пришельцев с дальних краев становится в нашей республике – все больше. Сегодня Кабинет Министров рассматривает инициированный МВД вопрос «О несовершеннолетних искателях убежища без сопровождения».

А может еще сигару и джакузи?

В Латвии уже действует междисциплинарная комиссия по иммигрантам до 18 лет. Ведомство Рихардса Козловскиса («Новое Единство») предложило правительству «оценить вопрос о механизме компенсаций самоуправлениям за расходы, возникшие у них при обеспечении несовершеннолетнего ищущего убежища лица без необходимости сопровождения, и принять решение о наиболее соответствующих подходах». Указано, что ждет от нас Брюссель в рамках Пакта гражданства и миграции, который надо ввести до 12.06.2026:

«Согласно международным стандартам и требованиям Европейского Союза каждое государство должно обеспечивать:

возможность роста ребенка в среде, в которой в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций по правам детей гарантируются его права и потребности и в которой он защищен;

потребности, соответствующие возрасту и зрелости ребенка;

персонал, регулярно получающий специальное обучение по работе с детьми;

оборудование центра размещения, которое должно соответствовать возрасту несовершеннолетних лиц;

интегрированная система защиты и благополучия ребенка;

долгосрочное и всеобъемлющее решение по размещению несовершеннолетних ищущих убежища лиц без сопровождения и профессиональному разрешению индивидуальной ситуации каждого ребенка».

Учить будем на суахили?

Так-то оно так, однако, «маленькие» жители Азии и Африки, стремящиеся в Старый Свет через Латвию, которая обязана их принимать как первое государство ЕС, чью границу они пересекли — по факту уже вполне себе половозрелые мужчины со своими склонностями. Так что обучение их станет довольно проблематичной, если не невыполнимой, миссией. К тому же, чему и как учить — на государственном ЛР, или на урду и суахили?

Министерство благосостояние, коим ныне рулит «зеленый крестьянин» Рейнис Узулниекс, уверено, что «ребенок должен обеспечить участие в процессах принятия связанных с ним решений». Органы Латвии должны «выслушать мнение ребенка и учесть это в соответствии с его возрастом, зрелостью и способностью его формулировать».

Разумеется, в идеале было бы замечательно выпустить иммигрантов из среды центра содержания «Муцениеки», и раздать латвийцам:

Усыновить не желаете?

«При этом следует учитывать, что несовершеннолетние соискатели убежища без сопровождения в Латвии в основном мальчики старше 16 лет, а также то, что в Латвии число приемных семей в последние годы сократилось, и действующие приемные семьи не готовы принимать подростков, особенно несовершеннолетних просителей убежища без сопровождения».

Потому есть идея все-таки создать единую систему в рамках Центра содержания ищущих убежищ. «По мнению Министерства благосостояния, такой подход позволил бы сконцентрировать специализированные знания и опыт в одном месте, обеспечив последовательный и профессиональный подход во всех случаях и незамедлительно независимо от доступности опекунов или приемной семьи. МВД усматривает в таком решении ряд существенных рисков... Также надо указать, что центры размещения искателей убежища не учреждения социального характера».

Так что, «надо было бы расширить функции центров размещения искателей убежища и набор предоставляемых ими услуг, соответственно реорганизуя их и предусмотрев дополнительные ресурсы на обеспечение этих услуг».