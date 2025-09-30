Эхо скандала вокруг Рижского Центрального рынка: оппозиция может потребовать отставки мэра Риги 1 561

Политика
Дата публикации: 30.09.2025
BB.LV
Изображение к статье: Эхо скандала вокруг Рижского Центрального рынка: оппозиция может потребовать отставки мэра Риги

Айнарс Шлесерс и другие депутаты Рижской думы готовы начать сбор подписей для созыва внеочередного заседания столичной думы.

По иронии судьбы, только вчера более трех часов продолжались дебаты оппозиции по ситуации на Рижском Центральном рынке (РЦТ). Напомним, оппозиционные депутаты инициировали созыв заседания Рижской думы с одним вопросом повестки дня - о снятии членов правления "Ригас нами". Именно муниципальное предприятие "Ригас нами" отвечает за работу РЦТ. Правящее большинство отклонило проект оппозиции об увольнении правления "Ригас нами". И вот спустя сутки сотрудники антикоррупционного бюро нагрянули в здание администрации РЦТ с обысками. Пока неизвестно, были ли подозреваемые взяты под стражу, но известно, что уголовный процесс начат по факту возможной коррупции при предоставлении торговых мест на территории РЦТ.

"Вчера все три часа, что продолжалось обсуждение ситуации на Центральном рынке, мэр Виестурс Клейнбергс не издал ни звука. Видимо, ему нечего было сказать по поводу происходящего на рынке. И вот сегодня мы узнаем об обысках. Если факты возможной коррупции на Рижском Центральном рынке подтвердятся, то мы, оппозиционные депутаты Рижской думы, будем готовы собрать подписи под требованием созвать внеочередное заседание думы о снятии Клейнбергса с поста мэра Риги", - заявил депутат Рижской думы Айнарс Шлесерс ("Латвия на первом месте").

Автор - Абик Элкин
Автор: Абик Элкин
