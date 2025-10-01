Baltijas balss logotype
Ринкевич сказал, что делать Сейму, а что - правительству

Политика
Дата публикации: 01.10.2025
LETA
Ринкевич сказал, что делать Сейму, а что - правительству
ФОТО: пресс-фото

Президент Эдгар Ринкевич призывает правительство разрешать разногласия в духе взаимного уважения и сосредоточиться на принятии бюджета на 2026 год, а Сейм - ответственно и последовательно оценить инициативу о денонсации Стамбульской конвенции, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Мартиньш Дрегерис.

Он подчеркнул, что приоритетами государства являются безопасность, оборона, демография, образование и конкурентоспособность. По словам Дрегериса, президент ожидает от правящих партий ответственных и взвешенных действий в решении этих вопросов.

Советник президента сообщил, что на следующей неделе, 8 октября, президент обсудит ситуацию в правительстве с премьер-министром Эвикой Силиней ("Новое Единство").

Говоря об инициативе денонсировать Стамбульскую конвенцию, Дрегерис отметил, что в парламентском государстве Сейм имеет право оценивать любой международный договор или конвенцию, однако Стамбульская конвенция является одним из инструментов для искоренения насилия в отношении женщин и насилия в семье, поэтому президент надеется, что ответственные министерства и комиссии Сейма тщательно, рационально и без эмоций оценят проделанную в этой сфере работу.

В то же время президент считает, что ратификация и денонсация конвенции в течение одного созыва Сейма может дать противоречивый сигнал и латвийскому обществу, и международному сообществу. Поэтому он призывает Сейм ответственно и последовательно подойти к рассмотрению данной инициативы.

Как сообщалось, 25 сентября Сейм передал на рассмотрение комиссии по иностранным делам предложение оппозиции о денонсации Стамбульской конвенции, что означало бы выход Латвии из нее. Вместе с оппозицией за это предложение проголосовали также депутаты коалиционного Союза зеленых и крестьян, а остальные партнеры по коалиции расценили это как нарушение коалиционного договора.

#сейм латвии #правительство #эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
