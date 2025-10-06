Муниципалитет – это и есть та самая власть, с деяниями которой чаще всего сталкивается человек. Асфальт во дворе, фонари, автобусная остановка, садик и школа – все эти явления обыденности находятся в ведении самоуправления.

Депутат парламента, конечно, априори сволочь – но в быту встречается нечасто, в отличие от домоуправления.

Не хочешь жить в долг? Заставляй себя!

В сентябре муниципалитеты начали думать, где взять денег – им же нужно сочинить финансовый план на следующий год. Внешние обстоятельства при этом весьма тревожны.

Расходы на основную деятельность государственного основного бюджета (с утвержденным снижением на 171 млн евро) растут только на оборону и на выполнения обязательств государства, и снижаются для остальных отраслей.

Министерство финансов на парламентской Комиссии по делам государственного управления и самоуправлений успокоило: в 2025 году выровненные доходы самоуправлений выросли в среднем на 10,4%, или на 228,3 миллионов евро. Ни у одной административной территории прирост не составил менее 7,1%.

На 100% компенсировано влияние изменения налоговой политики: в бюджете запрограммирована среднесрочная дотация, а подоходный налог с населения, остающийся на местах, подрос до 78%. Потому доходы по этой статье выполняются сверх запланированного: на 8 месяцев 2025 года перевыполнение – на 55,4 миллионов евро.

Служба госдоходов, однако, не выдает их местным властям, а накапливает на отдельный счет, и в конце года они будут зачислены самоуправлениям для погашения обязательств по взятым займам. Впрочем, сказать, что денег нет совсем, нельзя: остатки денежных средств самоуправлений за 8 месяцев 2025 года составили 523,1 миллиона евро, цифра по сравнению с началом года выросли на 17%.

"Муниципалитеты должны поднимать темпы реализации инвестиционных проектов, так как займы за 8 месяцев фактически изъяты всего на 40% годового плана", – пожурил Минфин. Иными словами, ведомству Арвилса Ашераденса («Новое Единство») не важно, хотят ли местные власти жить по средствам. В его картине мира они должны постоянно крутить колесо заимствований, реализуя принцип жизни в кредит, который принят в стране.

Если в будущем году придется поднапрячься, то в 2029 уж точно заживем – по прогнозам Министерства финансов, ресурсы средств местных властей составят 121,8% от уровня 2025 года, тогда как у государства повысятся только до скромных 105%.

Заработать на азартных играх и использовании природы

Эти две статьи доходов тоже находятся в Латвии в ведении местной власти. Подразумевается, что за счет получения дополнительного налога на природный ресурс, самоуправления получат в будущем году лишних 5,8 миллионов евро.

Зато налог на недвижимость увеличится всего на 2,4 миллиона, а на лотереи и азартные игры и вовсе упадет на 0,2 миллиона. Главное же повышение ожидается за счет подоходного налога с населения: растет средняя зарплата по стране (да, у кого-то растет!), и вот в 2026 году в местную казну поступит лишних 143,4 миллиона евро. Всего же муниципалитеты получат, вместе с компенсацией, на 6,1% больше, чем в 2025 году.

А куда потратить?

Здесь Минфин подмигивает: сокращайте штаты, и будет вам счастье. А то раздули штаты, понимаешь – в стране что ни год, то убыль населения, а численность сотрудников местной власти с 2021 года выросла на 2,5 процентов. Народу в Латвии за этот же срок – минус 2,2%.

Союз самоуправлений Латвии протестует. Взять, например, Валмиерский край. Тут в 2025 году проживает 50 647 человек. Трудоустроены в учреждениях самоуправления – 3495 человек, или 7% всего населения. Разумеется, если вычесть детей, пенсионеров и инвалидов, и оставить одних трудоспособных, то получается куда большая доля.

Специфика же современной работы муниципалитетов заключается в их, как модно выражаться, инклюзивности, то есть работают и стар, и млад. Школьники на лето устраиваются в муниципальное хозяйство, люди с особыми потребностями тянут лямку наряду с сениорами. Однако так как несколько работ зачастую выполняется одним и тем же человеком, то количество "уникальных" сотрудников в Валмиерском крае получилось 3181, т.е. на 10% меньше, чем подсчитали центральные власти.

К тому же, самоуправления предоставляют для тех же инвалидов важнейшую позицию ассистента/проводника – эти обязанности по Латвии в целом в июле сего года выполняли 17 463 человека. Всех их тоже посчитали как муниципальных работников, хотя по жизни они могут быть кем угодно - школьниками, студентами, госслужащими, пенсионерами…

Когда зарплата ниже "минималки"

Служащих самоуправления нужно больше просто из-за того, что государство вменяет местной власти обязательные "автономные функции". Например, в каждом крае теперь обязаны заиметь свою полицию самоуправления, специалистов по работе с молодежью, еще и службу по защите данных… Ну а сколько же получают все эти люди?

По данным Латвийского союза самоуправлений, у 60% занятых на муниципальной службе брутто-доходы в месяц при условиях нормального рабочего графика не превышают 1500 евро.

Для сравнения: в госуправлении те же 60% имеют до налогов "вилку" от 1500 до 4000 евро. К тому же в муниципалитетах 26% имеют брутто-зарплату менее 780 евро в месяц. Как это вообще возможно, спросите? Да вот так: оформлены люди, например, на полставки от "минималки". А по бумагам числится как трудовая единица.

Кто эти люди, с зарплатами в 2-4 тысячи?

Это "высшая ступень пищевой цепи":

2000-3000 евро брутто в месяц имеют 15% сотрудников самоуправлений и 31% в госуправлении;

3000-4000 евро получают 3% "муниципалов" и 11% "государственников";

4000 евро и больше получает 1% местной власти, и 7% по стране.

Если же, так сказать, замерить "среднюю температуру по больнице", то на июль 2025-го года местные власти могли платить своим работникам 1538 евро до вычета налогов. Это ниже, чем в частном секторе (1761 евро) и гораздо ниже, чем в государственном управлении (2171 евро).

Муниципалитеты "затягивают пояса" уже с 2021 года, из-за уменьшения выручки и дополнительных установленных обязанностей без дополнительного финансирования – утверждает Союз самоуправлений Латвии.

Так что когда у нас в городе или селе что-то работает не так как надо, стоит помнить, что власть на местах представляет лишь сообщающийся сосуд с госуправлением. А для него ныне, как выше было сказано, в приоритете – военные расходы.