Даже те мои знакомые, которые совсем не интересуются политикой, на днях все-таки не выдержали и спросили: «А что это за Стамбульская конвенция такая и отчего столько шума по поводу нее?».

Вот уже более двух недель вся политическая повестка дня фокусируется на этой злополучной конвенции. На этом фоне уже все забыли про ключевой вопрос для правительства — бюджет-2026.

И повсюду воцарится насилие?

Попытка запустить процесс выхода Латвии из этой конвенции чуть было не привела к правительственному кризису (кстати, опасность такового еще не миновала), левые активисты уже бросились с криками «Нет выходу из конвенции» к подножию Сейма, а другие (или те же самые?!) активисты инициировала на портале manabalss.lv сбор подписей с обращением к парламенту против выхода (денонсации) из Стамбульской конвенции. За три дня удалось уже собрать… почти 9 тысяч подписей! Напомним: если будет собрано хотя бы 10 тысяч подписей совершеннолетних граждан ЛР, то тогда такую инициативу должен будет рассмотреть Сейм.

Политические сторонники конвенции в лице деятелей «Нового Единства» и особенно «прогрессивные» изо всех сил стараются доказать, что выход из этой конвенции будет сродни концу света — по всей стране воцарится насилие и прежде всего — в отношении женщин.

«Правительству Латвии и парламенту следует продолжать обеспечивать то, что наша страна являются частью этого международного соглашения, которое помогает предотвратить и уменьшить насилие, а также защищает пострадавших», — уверяют авторы упомянутой инициативы в защиту конвенции на портале manabalss.lv.

А что будет без конвенции?

Сложно сказать, на какую аудиторию рассчитаны эти страшилки и пугалки. Любой студент юрфака вам скажет, что при всем уважении к конвенциям и другим «внешним» документам, все-таки нормативную базу в стране формируют прежде всего Конституция и законы. Наличие или отсутствие конвенции — в данном случае Стамбульской, — с точки зрения латвийских законов ничего не меняет! Неужели кто-то всерьез думает, что отмена Стамбульской конвенции повлечет за собой декриминализацию насилия, в том числе в семье, и за избиение или угрозы в адрес женщины — в рамках семьи или вне семьи, - будут не привлекать к уголовной или административной ответственности, а, к примеру, хвалить и награждать?!

Ужесточение же ответственности за насилие, в том числе даже психологическое, в Латвии произошло не в связи с конвенцией, а после известной всем трагедии в Екабпилсе, когда один насильник Русиньш на глазах ребенка убил свою бывшую жену.

Нет, никто не говорит, что нужно обязательно денонсировать Стамбульскую конвенцию — это уже больше политический вопрос. Однако если уж политики с таким рвением относятся к наличию той или иной конвенции и ее выполнению, то возникает вопрос: а почему политики пекутся о судьбе только одной конвенции? С выполнением — де факто, то бишь на практике, — других конвенций у нас все в порядке?

С остальными документами у нас все в порядке?

Возьмем к примеру конвенцию, которая в общем-то призвана защитить как раз основную часть наших читателей. Да, речь идет о рамочной конвенции по защите прав национальных меньшинств. Эта конвенция, простите, статусом не ниже, чем Стамбульская конвенция и ее соблюдение также важно, как и соблюдение Стамбульской конвенции по предотвращению насилия. А как ее Латвия соблюдает?

Весной этого года Комитет министров Совета Европы (представители всех государств-членов Совета Европы) принял резолюцию о соблюдении Латвией Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств.

В этой резолюции Латвии были даны 18 рекомендаций и пять из них — для незамедлительных действий. Не лишне напомнить сегодня основные - их на своей страничке в социальной сети facebook разместил известный эксперт в области прав человека Алексей Димитров.

принимая во внимание, что латышский язык является одним из важнейших аспектов интеграции общества, расширить свой подход к интеграции общества за пределы содействия использованию латышского языка, включив больший акцент на межкультурном диалоге и правах меньшинств и, таким образом, укрепив чувство принадлежности к латвийскому обществу среди всех, включая лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, одновременно обеспечивая выражение и поощрение идентичности меньшинств; регулярно оценивать спрос на образование на языках меньшинств. Если спрос достаточный, обеспечить на всех уровнях образования адекватную возможность изучать языки меньшинств и приобретать на них достаточную компетенцию, а также предоставить необходимые финансовые и другие ресурсы и материалы, руководства и обучение для учителей; в рамках своей системы образования обеспечить право лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, создавать и управлять собственными частными образовательными и учебными заведениями, которые предоставляют возможности для обучения языку своего меньшинства или получения образования на этом языке; контролировать и оценивать влияние решения о переходе на полное образование на латышском языке на доступ к качественному образованию для детей, принадлежащих к национальным меньшинствам. Особое внимание следует уделять влиянию этих мер на результаты обучения детей, особенно на дошкольном и начальном уровнях, а также для детей с особыми образовательными потребностями. Власти должны обеспечить, чтобы соответствующим ученикам оказывалась адекватная поддержка, когда это необходимо, в том числе путем разработки соответствующих учебных материалов, методик обучения и подготовки учителей.

Как известно, у нас больше нет возможности даже частично получить образование на языках нацменьшинств — ни на государственном уровне, ни на частном уровне. Да, факультативно можно (по желанию) изучать родной язык меньшинства, но это все происходит за рамками формального (официального) образования, без проверки результатов обучения и без оценки.

Ликвидация образования на языках нацменьшинств стала всего лишь одним из звеньев целой цепочки выкорчевывания прежде всего русского языка из общественного пространства. Вспомним и введенный запрет на политическую рекламу в СМИ на русском языке во время официального периода предвыборной кампании, и запрет на использование русского языка в информации в банкоматах, и необходимость пациентов самим озаботиться обеспечением перевода при оказании им медицинской помощи…

Лицемерие здесь правит бал

Когда вы будете читать этот номер правительство уже наверняка одобрит для дальнейшего принятия Сеймом поправки в Закон о налоге на добавленную стоимость. Поправки устанавливают ставку налога на литературу и периодику (газеты, журналы, в том числе и электронные) в зависимости от языка!

Если говорить просто, то льготной ставки на НДС будут лишены книги, газеты и журналы, издаваемые на русском языке. Это такой привет трети населения страны! Как говорится, ничего личного — просто такой вот «способ» получения дополнительных доходов в бюджет. По злой иронии судьбы, автором этих поправок является министерство культуры. И это, разумеется, никакая не дискриминация!

Министерством культуры руководит как раз представитель партии «Прогрессивные» - да, той самой, которая так переживает за судьбу Стамбульской конвенции и кричит чуть ли не о конце света в случае выхода Латвии из этой конвенции. Лицемерие здесь правит бал.