Сегодня около 60 человек в Риге у здания Ратуши протестовали против решений руководства города, сообщает агентство LETA.

Участники акции держали плакаты с надписями «Stop ksenofobijai» («Стоп ксенофобии»), «Deportēt atkal modē?» («Депортировать снова в моде?»), «Nē nacismam» («Нет нацизму») и другие. На одном из плакатов был карикатурно изображён один из инициаторов антимиграционной кампании — заместитель мэра Риги, националист Эдвард Ратниекс.

Протестующие скандировали лозунги о том, что люди не являются угрозой и что миграция не бывает нелегальной.

Вместо Ратниекса к протестующим вышел председатель Комитета Рижской думы по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш (Нацобъедиение). Он заявил, что город Рига не предпринимает ничего особенного. По словам Лапиньша, в настоящее время для Риги большую угрозу представляет не нелегальная, а легальная миграция. По официальным данным, в Латвии проживают около 20 000 мигрантов. «Если миграционные ворота не будут закрыты, через несколько лет в Риге будет уже 40 000 или даже 60 000 мигрантов», — уверен он.

Как сообщалось ранее, цель акции протеста «Migrācija ir cilvēktiesības» («Миграция — это права человека») — выразить обеспокоенность тем, что политики используют мигрантов как инструмент политических манипуляций и источник нагнетания страха.

Организатор акции, художница Метра Саберова, сообщила агентству LETA, что Ратниекс объявил о рейдах против мигрантов, подчеркнув, что это будет не разовая акция, а регулярная и систематическая деятельность, усиливающая институциональные ограничения свободы.

По мнению организаторов протеста, политики активно разжигают ненависть и панику в обществе, стремясь привлечь новых избирателей, создавая образы врагов в лице мигрантов и других меньшинств. Это, по их словам, способствует росту ксенофобии и исламофобии в обществе.