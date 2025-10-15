Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе 3 3463

Политика
Дата публикации: 15.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Нет нацизму!»: десятки человек вышли на протест к Рижской думе
ФОТО: LETA

Сегодня около 60 человек в Риге у здания Ратуши протестовали против решений руководства города, сообщает агентство LETA.

Участники акции держали плакаты с надписями «Stop ksenofobijai» («Стоп ксенофобии»), «Deportēt atkal modē?» («Депортировать снова в моде?»), «Nē nacismam» («Нет нацизму») и другие. На одном из плакатов был карикатурно изображён один из инициаторов антимиграционной кампании — заместитель мэра Риги, националист Эдвард Ратниекс.

Протестующие скандировали лозунги о том, что люди не являются угрозой и что миграция не бывает нелегальной.

Вместо Ратниекса к протестующим вышел председатель Комитета Рижской думы по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции Гиртс Лапиньш (Нацобъедиение). Он заявил, что город Рига не предпринимает ничего особенного. По словам Лапиньша, в настоящее время для Риги большую угрозу представляет не нелегальная, а легальная миграция. По официальным данным, в Латвии проживают около 20 000 мигрантов. «Если миграционные ворота не будут закрыты, через несколько лет в Риге будет уже 40 000 или даже 60 000 мигрантов», — уверен он.

Как сообщалось ранее, цель акции протеста «Migrācija ir cilvēktiesības» («Миграция — это права человека») — выразить обеспокоенность тем, что политики используют мигрантов как инструмент политических манипуляций и источник нагнетания страха.

Организатор акции, художница Метра Саберова, сообщила агентству LETA, что Ратниекс объявил о рейдах против мигрантов, подчеркнув, что это будет не разовая акция, а регулярная и систематическая деятельность, усиливающая институциональные ограничения свободы.

По мнению организаторов протеста, политики активно разжигают ненависть и панику в обществе, стремясь привлечь новых избирателей, создавая образы врагов в лице мигрантов и других меньшинств. Это, по их словам, способствует росту ксенофобии и исламофобии в обществе.

Читайте нас также:
#миграция #рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
15
6
0
2
0
0

Оставить комментарий

(3)
  • А
    Алекс
    16-го октября

    Выходить на протест надо в нацистской раше на красной площади

    6
    25
  • ТТ
    Тим Тим
    Алекс
    16-го октября

    Так давай,вперёд,я дам тебе саблю и оплачу проезд.

    6
    1
  • Тр эш
    Тр эш
    16-го октября

    Пока высылают русских пожилых людей, мигранты с востока пополняю кассу местных жителей. Посмотрим, кто будет большей угрозой - пенсионер с русским гражданством или мигрант..

    39
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России
Изображение к статье: Министр юстиции предупредила: отказ от конвенции приравняет Латвию к России
Заседание Рижской думы длилось почти 15 часов
Изображение к статье: Заседание Рижской думы длилось почти 15 часов
Изображение к статье: Все, что нажито непосильным трудом – министр финансов А.Ашераденс передает проект госбюджета ЛР спикеру Сейма Д.Миерине. Эксклюзив!
«Очень хороший» бюджет: политики пока не готовы губить правительство Силини 3 347
Изображение к статье: В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром
В странах ЕС хотят запретить продажу сигарет с фильтром 1 2458
Изображение к статье: В Сейме лежит предложение сохранить выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости
В Сейме лежит предложение сохранить выдачу ВНЖ в обмен на приобретение недвижимости 1 716
Изображение к статье: А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма
А что случилось? - Созвано внеочередное заседание Сейма 1319

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 30
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 172
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 52
Изображение к статье: 4 домашних средства от чувствительности зубов
Люблю!
4 домашних средства от чувствительности зубов 76
Изображение к статье: Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам
Политика
Из-за катастрофического роста цен самоуправления могут вернуться к бумажным документам 484
Изображение к статье: В 1947 году 34-летний композитор внезапно снялся в кино "Поезд идет на восток". Иконка видео
Lifenews
Тихон Хренников был любимым композитором Сталина, хотя начинал петь в церкви 36
Изображение к статье: «Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету
Политика
«Если один показывает язык, а другой отвечает тем же, это никуда не ведёт» - Чакша о спорах по госбюджету 30
Изображение к статье: Сергей хорошо играет в защите. Иконка видео
ЧП и криминал
Схватка футболиста Задорожного с силовиками вызвала негодование в Тернополе 172
Изображение к статье: Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать
Люблю!
Почему ваш питомец кашляет: простые причины, о которых стоит знать 52

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео