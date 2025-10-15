В Сейме снова кипят нешуточные страсти: продолжится дискуссия по «самому главному вопросу» политической повестки дня — о выходе Латвии из Стамбульской конвенции. Но так ли это важно простому латвийцу?

Всем, кто следит за перипетиями и особенностями латвийской политики, понятно, что «вопрос конвенции» мало волнует и тех, кто всю эту историю с денонсацией инициировал, и тех, кто готовы костьми лечь, чтобы только не допустить ее денонсации, пугая чуть ли не концом света. Каждая политическая сила в Сейме пытается из этого, мягко говоря, второстепенного вопроса, извлечь максимальную политическую выгоду. Судите сами.

«Зеленые крестьяне», поддержав оппозицию по вопросу выхода из конвенции, пытаются вернуться к своим «идеологическим корням» и тем самым удержать своих избирателей, реабилитироваться в их глазах и за то, что они в свое время сами проголосовали за ратификацию конвенции (вопреки предвыборным обещаниям), и за то, что так долго «молча сидели» в одной лодке с идеологическими антиподами - «прогрессивными».

«Прогрессивные» вообще должны быть в тихом восторге от происходящего — ведь у них есть возможность снова показать своим избирателям, как они их защищают. А избиратели эти — молодые сторонники левацкой идеологии и сторонники, представители ЛГБТ-сообщества. К тому же история с конвенцией позволяет «прогрессивным» отвлечь внимание своего же электората от очевидного факта - «прогрессивные», будучи социал-демократами (хотя и только на бумаге), к бюджету-2026 не подали ни одной социально значимой поправки. Ни по вопросу пенсий и пособий, ни по поддержке малоимущих и малообеспеченных, ни по снижению налогов… Где же все социал-демократические инициативы?

В принципе шумиха вокруг конвенции устраивает и «Новое Единство» - в тени этого скандала можно принимать непопулярные меры и, в то же время, не принимать те решения, которые, в принципе, ждет народ — например, о сокращении госуправления и административных расходов, об уменьшении зарплат и доплат в госуправлении…

Что же касается оппозиции, то для них вся эта «стамбульская история» – подарок судьбы. Можно решить сразу несколько тактических задач: и попытаться расколоть правящую коалицию, обнажив противоречия во власти, и показать свою силу и, одновременно, слабость оппонентов, и проверить возможность сотрудничества всей правой оппозиции в случае, если нынешнее правительство рухнет и нужно будет создавать новое.

Когда нет денег…

Наверное, излишне говорить, что, в любом случае, судьба конвенции никак не улучшит (впрочем, и не ухудшит) нынешнюю экономическую ситуацию в стране. Это в какой-то степени, даже если хотите, фейковая новость — с учетом тех вызовов и проблем, которые стоят перед страной. Чтобы не быть голословными, обозначим эти проблемы.

Первая. Все еще слишком слабый рост экономики, что не позволяет государству больше зарабатывать и таким образом нет возможности вкладывать средства в те сферы, которые остро нуждаются в дополнительном финансировании — это социалка и, конечно, здравоохранение. Необходимость же резко (минимум до 4,6% от ВВП) увеличить ассигнования на оборону, привела не к увеличению, а уменьшению финансирования остальных сфер в стране.

Вторая. Реальность оказалась еще более пессимистичной, чем все самые пессимистичные прогнозы — госдолг уже в следующем году может составить 55% от ВВП! Изначально эксперты прогнозировали столь большой долг к 2028-му или даже к 2029-му году. Стремительный рост госдолга означает, что с каждым годом все больше придется тратить денег из кармана налогоплательщика на обслуживание долга. В следующем году на эти цели уйдет уже свыше 600 миллионов евро.

Третья. Правительству не удалось найти новые источники финансирования проекта века — Rail Baltica. Оппозиция обратила внимание на то, что расходы по этому проекту даже не заложены в бюджет-2026. До сих пор в Сейм не поступил и закон, который бы определил порядок и ответственных за реализацию проекта века. Хотя такой закон премьеру министерство сообщений обещало подготовить еще более года назад…

Четвертая. Денег в казне не хватает даже с учетом того, что правительство решило забирать практически всю прибыль государственных предприятий. Все равно приходится набирать кредиты, чтобы профинансировать основные приоритеты.

Пятая. Власти от разговоров за три года так и не продвинулись к конкретным делам в вопросе о выводе государственных и муниципальных предприятий на биржу. Нет, речь не идет о распродаже стратегических предприятий — эта опасная идея уже заблокирована. Речь идет об эмиссии акций отдельных экономически привлекательных государственных и рижских муниципальных предприятий. Очевидно, что в этом году на биржу не выйдет и национальная авиакомпания airBaltic. Максимум, что пока удалось правящим, так это предоставление права Рижской думе выпускать свои облигации.

Шестая. Никакой реальной реформы в госуправлении так и не произошло. Власти лишь «грозятся» в следующем году провести аудит и уже на его основании пытаться как-то реформировать госуправление. Но понятно, что это уже будет в компетенции следующих Сейма и правительства.

Разумеется, это далеко не полный перечень проблем и вызовов, которые стоят перед страной. А ведь мы еще не затрагивали на сей раз тему вызовов в сфере безопасности — ведь мало просто «забросать» оборонку деньгами, нужно, чтобы эти средства использовались эффективно и действительно повышали безопасность жителей и страны в целом.