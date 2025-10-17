Baltijas balss logotype
«Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами

Политика
Дата публикации: 17.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Нужно честно признать, что долг слишком велик»: у правительства Силини не сходятся расходы с доходами
ФОТО: Valsts kanceleja

Итак, свой долгий путь по парламентским структурам начал проект бюджета-2026 и пакет законопроектов, входящих в так называемый бюджетный пакет. Нельзя исключить, что в процессе обсуждения бюджета нас ждет сенсация. А именно — даже правящие депутаты могут «рискнуть» затронуть расходную часть бюджета. «Что же здесь сенсационного?» - спросите вы.

Дело в том, что в 99% случаев проект бюджета страны еще до поступления в парламент согласовывается на уровне правящей коалиции и таким образом депутатам от этой самой коалиции дается указание… «ничего не трогать», то есть базовые цифры бюджета являются неприкосновенными — депутатам от правящей коалиции «разрешается» вносить только технические правки или, в лучшем случае, распределять специально заложенные в бюджет «лишние» средства.

Неужели пересмотрят расходы?

Но на сей раз ситуация совершенно иная: во-первых, нет «лишних» денег для распределения, во-вторых — одна из трех правящих сил — Союз зеленых и крестьян - уже предупредила, что намерена подать к бюджету поправки, дабы сократить расходную часть бюджета. Остальные партнеры вынуждены были согласиться, ведь без «зеленых крестьян» принять бюджет невозможно — у коалиции и так минимальный перевес в Сейме.

Ну а раз уж все равно избежать коррекции проекта бюджета-2026 невозможно, то логично, что и другие правящие депутаты, по согласованию с партнерами, могут подать свои предложения к главному финансовому закону страны. Фактически к такому сценарию готова и председатель бюджетной комиссии Сейма Анда Чакша («Новое Единство»), которая, представляя бюджет, заявила следующее: «Мы должны честно признать, что долг слишком велик, и нам нужно в него вникнуть. Мы, как Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия, обязательно по сути будем оценивать все расходы и рассматривать и базы министерств.»

Вместе с тем, она, как и положено представителю премьерской партии, похвалила проект бюджета, сделав основной акцент на том, что бюджет-2026 является бюджетом безопасности: «Во-первых, если мы говорим о бюджете, он выполняет одну очень важную функцию. Он повысит нашу обороноспособность и укрепит безопасность. Мы достигнем почти 5 процентов ВВП на оборону. В целом на следующий год прирост расходов на оборону 448,3 млн евро. Это, конечно, существенно влияет на средства, необходимые для других нужд. Это неоспоримо. Есть очень много потребностей, которые еще есть у нашего общества. Впрочем, признаемся, безопасность сейчас превыше всего.»

И отмена оплаты за рецепты?

Лидер «зеленых крестьян» в Сейме Харийс Рокпелнис пытался «найти» в бюджете нечто позитивное и для своих избирателей, особенно людей с маленькими доходами:

«Мы прекрасно понимаем, что люди с более низкими доходами, большую часть своих денег тратят на еду, медицину. В отличие от людей с более высокими доходами. Поэтому предложение оценить размер налога на добавленную стоимость для их основных нужд и уменьшить его является очень существенным подспорьем для семей и жителей с более низкими доходами. И сейчас действительно с большим удовольствием могу сказать, что наконец-то эти аргументы нашли благодатную почву и с этими поправками к закону предусмотрено идти в том направлении, чтобы снизить налог на добавленную стоимость на продукты питания. Правда, мы также долго дискутировали в процессе подготовки бюджета о том, можно ли было бы дополнительно снизить налог на добавленную стоимость и на рецептурные медикаменты. В настоящий закон такие изменения не включены. Но есть хорошие новости. Найден другой механизм, как сделать лекарства дешевле со следующего года».

Депутат имел в виду следующие изменения. Во-первых, с 1-го июля следующего года и до 30-го июня 2027-го года вводится пониженная ставка НДС в размере 12% на хлеб, молоко, яйца и мясо птицы. Во-вторых, со следующего года будет отменена плата за обслуживание рецепта в размере 75 центов, если стоимость лекарства не превышает 10 евро.

Отметим, что в бюджете-2026 предусмотрены и дополнительные средства на повышение пособий по рождению ребенка и по уходу за ребенком в первые полтора года жизни, а также на улучшение медпомощи семьям с детьми. Оппозиция, как и следовало ожидать, основную критику направила на очень большой бюджетный дефицит. Даже обычно очень лояльный правительству Cовет по фискальной дисциплине и то на сей раз «не удержался» от критики власти и выразил тревогу по поводу того, что увеличение ассигнований на оборону будет происходить за счет кредитов, а не за счет сокращения бюджетных расходов.

Скрытые позиции бюджета

В свою очередь депутат оппозиционного Национального объединения Артурс Бутанс с трибуны Сейма долго сетовал на отсутствие… открытости бюджетных расходов: «В частном бизнесе невозможно было бы утвердить годовой финансовый документ с нерасшифрованными миллионами. Также и руководители учреждений. Например, директор школы не может составить годовой бюджет с одной огромной суммой, нерасшифрованной…

Но почему минфин считает, что может действовать иначе? Ведь нынешний бюджетный документ не позволяет и нам, депутатам, отвечать даже на простые концептуальные вопросы. Например: нашлось ли в бюджете безопасности финансирование Государственной пограничной охраны, чтобы обеспечить человеческие ресурсы, и границу в следующем году не пришлось регулярно защищать пограничникам наших соседних стран? Заложены ли в бюджете безопасности средства на то, чтобы пожарным-спасателям наконец-то в полной мере были бы оплачены сверхурочные часы?

Обеспечит ли бюджет безопасности, что зарплата работников министерств не будет расти быстрее, чем зарплата инструкторов Национальных вооруженных сил, как это было в прошлом году?

И концептуальный вопрос – о займе. Если треть занимаемого финансирования идет на безопасность, то на что идут остальные деньги? Знаете ли вы, сидящие в зале, ответы на эти вопросы»?

Ставка на независимых

Впереди длительное обсуждение бюджетных вопросов. Окончательное же голосование за бюджетный пакет запланировано на первые числа декабря.

Рискнем предположить, что в итоге бюджет будет принят, поскольку даже «бунтовщики» в правящей коалиции - «зеленые крестьяне», – пока не готовы рушить правительство Силини.

Примечательно, что вчера «коалиционная дисциплина» была обеспечена и правящим удалось обеспечить большинство при голосовании даже в условиях отсутствия одного депутата от коалиции — Улдиса Аугулиса (СЗК). За передачу бюджета в комиссию проголосовало 52 депутата, включая как двух независимых, которые поддерживают коалицию — Игоря Раева и Олега Бурова, так и тех двух независимых депутатов, которые перешли в оппозиционный лагерь — Скайдриту Абраму и Андриса Целяпитерса. Таким образом, пока план правящих работает.

Читайте нас также:
#бюджет #сейм латвии
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
Оставить комментарий

(5)
  • Д
    Дед
    18-го октября

    Признание неподъемного долга, есть признание того, что 30 лет Латвия шла не в ту сторону. Какие изменения в политике и экономике готовы предложить правители, чтобы изменить ситуацию?- Это сейчас самый актуальный вопрос, но правящие, только готовы копать в ту же сторону, новых предложений нет. -Пора менять и давно!

    0
    1
  • З
    Злой
    17-го октября

    Я всё- таки за порноролик.

    14
    4
  • З
    Злой
    17-го октября

    Нелпу- сейчас в эфире Поле Чудес, весело.

    7
    3
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    17-го октября

    Неужели эти хуторские неучи довели ситуацию в стране до такой степени, дебет не только не может сойтись с кредитом, но и сальдо выпадает в осадок?

    21
    3
  • MT
    Michael T.
    17-го октября

    пИдоры....вот и все...

    27
    5
Читать все комментарии

