Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку

Политика
Дата публикации: 18.10.2025
LETA
Изображение к статье: Неуважение жестом... «Единство» предлагает ужесточить наказания за неуважение к госязыку

Депутаты "Нового Единства" внесли в Сейм законопроект "Поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка", который предусматривает ужесточение административных наказаний за нарушения, связанные с несоблюдением правил использования государственного языка, а также ужесточение норм о проявлении неуважения к государственному языку.

Поправки предусматривают более четкое определение неуважения к государственному языку, которое наказывается штрафом в размере от 20 до 400 штрафных единиц. Поправки к статье 20 закона призваны уточнить, что это нарушение включает в себя различные формы действий и выражений, которые носят неуважительный или оскорбительный характер.

Нарушение может выражаться не только в прямых высказываниях против государственного языка, неуважительных выражениях в письменной форме в интернете, в том числе в социальных сетях или в комментариях, но и косвенно, например, через жесты, действия и фон, говорится в законопроекте.

По мнению "Нового Единства", нынешний уровень штрафов за неуважение к государственному языку очень низок. Увеличение штрафов - "четкий признак того, что неуважение к языку как символу государства воспринимается государством как серьезное нарушение, и увеличение штрафа может послужить сдерживающим фактором для такого поведения", поясняют авторы законопроекта.

Нынешняя редакция предусматривает, что за большое количество языковых нарушений физическое лицо может получить предупреждение или штраф в размере от 7 до 28 единиц, а юридическое лицо - от 28 до 140 единиц, например, за оформление печатей, бланков и информации только на иностранном языке или за неиспользование названий на латышском языке.

Депутаты предлагают повысить порог до 10-39 штрафных единиц для физических лиц и 39-195 единиц для юридических лиц, чтобы сделать наказание более ощутимым и сдержать нарушения.

Также предлагается увеличить ответственность за несоблюдение правил предоставления информации, например, если государственное или муниципальное учреждение распространяет материал на иностранном языке без запроса, штраф может вырасти до 39 единиц для физического лица, 84 единиц для должностного лица и 278 единиц для юридического лица.

Более высокие штрафы предусмотрены и в тех случаях, когда в документах или договорах не обеспечен государственный язык, например, в договорах на оказание медицинских и других общественных услуг, трудовых договорах, на собраниях и мероприятиях, где по закону требуется перевод на латышский язык. В сфере кино планируется ужесточить наказание за показ фильмов без дубляжа или субтитров на латышском языке, а в торговле - за непредоставление этикеток и инструкций к товарам на государственном языке.

В новой версии законопроекта также планируется уточнить норму о неуважении к государственному языку, распространив ее не только на прямые высказывания, но и на распространенные сейчас косвенные проявления в интернете, в том числе в социальных сетях, а также на действия и жесты, унижающие статус государственного языка.

В аннотации отмечается, что нынешние размеры штрафов установлены в июле 2020 года и уже не соответствуют экономической ситуации и целям государственной языковой политики.

Партия отмечает, что латышский язык является основой национальной идентичности и безопасности Латвии, и его защита - общая ответственность государства. Это особенно актуально в нынешнем геополитическом климате, где существуют риски различных внешних попыток повлиять на роль, ценность и значение государственного языка и принизить его.

Оставить комментарий

(11)
  • bt
    bory tschist
    18-го октября

    a, разве. это нельзя было сделать законодательно(!) – уже давно? язык жестов, а тем более – вáтный, уже сотни лет ни в одной стране не "катит" – оттого российские "патриоты" своих выкормышей-ублюдков и – отправляют учиться в ненавистную Европу и США

    4
    63
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    18-го октября

    Спокойней надо быть и не пропускать приём таблеток, как ваш нациоАнально-озабоченный коллега. А то ведь будете посланы не только на русском языке.

    76
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    bory tschist
    18-го октября

    То есть ели рядом с говорящими по-латышски рижанами какого-нибудь несчастного украинского беженца сподобит показать простую украинскую дулю - его надо хватать и штрафовать? Забавно. А сами латыши вообще-то когда отменят постановление Рижского магистрата от 16... не помню точно, года, согласно которому латыш в черте Риги, увидев немца, должен за пять шагов сойти с тротуара, снять шляпу и поклониться?

    60
    2
  • Тр эш
    Тр эш
    18-го октября

    Когда вокруг всё ращвалено, то "спасают" уже воздух.. Что языку то будет от каких-то высказываний? Это просто идиотизм чистой воды. Рабы получили свободу и ведут себя уже сами как тираны.

    64
    2
  • A
    Aleks
    18-го октября

    У Национального объединения псевдолатышей остался один козырь-это 👅 Остальное все они растащили и угробили.Не будут продлевать агонию с латышским языком-не будут ничего зарабатывать и не попадут в следующий Сейм и к кормушке,поэтому это Кагал псевдопатриотов Латвии,к латышам никакого отношения не имеющий,будет всеми силами бороться только за язык-другое их мало интересует ,кроме денег ,конечно....🔯😈

    56
    3
  • NB
    Nose Bose
    18-го октября

    wow wow wow потише, понравится ли это Трампу? :)

    27
    3
  • пк
    полосатый конь
    18-го октября

    "Ктоо метленно, плёха кафарить латисски исик - пистро, харрасё фисэтть длинный, тонкий ферёвкаа ! Ха-ха-ха-ха !"

    38
    3
  • ТК
    Тото Кутунио
    18-го октября

    За неуважение взглядом тоже введите наказание.

    74
    2
  • П
    Процион
    18-го октября

    «латышский язык является основой национальной идентичности и безопасности Латвии». Так нахрена вам нужны тогда всякие жуткие томагавки, прочие ужасы. Высуньте свой государственн язы до подбородка — никто вас с перепугу не тронет.

    74
    2
  • БТ
    Бесс Толковый
    18-го октября

    Неужели так, скоропостижно, вымирает валода, что нужно принимать такие срочные меры?

    113
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    18-го октября

    Ну вот и время цензуры и наступает. Начнем с латышского языка. Глядишь и до фашизма и газовых камер докатимся. И все, конечно же, под лозунгом национальной безопасности. Как же все это мерзко и предсказуемо.

    134
    3
Читать все комментарии

