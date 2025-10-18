Депутаты "Нового Единства" внесли в Сейм законопроект "Поправки к закону об административных наказаниях за нарушения в области управления, общественного порядка и использования государственного языка", который предусматривает ужесточение административных наказаний за нарушения, связанные с несоблюдением правил использования государственного языка, а также ужесточение норм о проявлении неуважения к государственному языку.

Поправки предусматривают более четкое определение неуважения к государственному языку, которое наказывается штрафом в размере от 20 до 400 штрафных единиц. Поправки к статье 20 закона призваны уточнить, что это нарушение включает в себя различные формы действий и выражений, которые носят неуважительный или оскорбительный характер.

Нарушение может выражаться не только в прямых высказываниях против государственного языка, неуважительных выражениях в письменной форме в интернете, в том числе в социальных сетях или в комментариях, но и косвенно, например, через жесты, действия и фон, говорится в законопроекте.

По мнению "Нового Единства", нынешний уровень штрафов за неуважение к государственному языку очень низок. Увеличение штрафов - "четкий признак того, что неуважение к языку как символу государства воспринимается государством как серьезное нарушение, и увеличение штрафа может послужить сдерживающим фактором для такого поведения", поясняют авторы законопроекта.

Нынешняя редакция предусматривает, что за большое количество языковых нарушений физическое лицо может получить предупреждение или штраф в размере от 7 до 28 единиц, а юридическое лицо - от 28 до 140 единиц, например, за оформление печатей, бланков и информации только на иностранном языке или за неиспользование названий на латышском языке.

Депутаты предлагают повысить порог до 10-39 штрафных единиц для физических лиц и 39-195 единиц для юридических лиц, чтобы сделать наказание более ощутимым и сдержать нарушения.

Также предлагается увеличить ответственность за несоблюдение правил предоставления информации, например, если государственное или муниципальное учреждение распространяет материал на иностранном языке без запроса, штраф может вырасти до 39 единиц для физического лица, 84 единиц для должностного лица и 278 единиц для юридического лица.

Более высокие штрафы предусмотрены и в тех случаях, когда в документах или договорах не обеспечен государственный язык, например, в договорах на оказание медицинских и других общественных услуг, трудовых договорах, на собраниях и мероприятиях, где по закону требуется перевод на латышский язык. В сфере кино планируется ужесточить наказание за показ фильмов без дубляжа или субтитров на латышском языке, а в торговле - за непредоставление этикеток и инструкций к товарам на государственном языке.

В новой версии законопроекта также планируется уточнить норму о неуважении к государственному языку, распространив ее не только на прямые высказывания, но и на распространенные сейчас косвенные проявления в интернете, в том числе в социальных сетях, а также на действия и жесты, унижающие статус государственного языка.

В аннотации отмечается, что нынешние размеры штрафов установлены в июле 2020 года и уже не соответствуют экономической ситуации и целям государственной языковой политики.

Партия отмечает, что латышский язык является основой национальной идентичности и безопасности Латвии, и его защита - общая ответственность государства. Это особенно актуально в нынешнем геополитическом климате, где существуют риски различных внешних попыток повлиять на роль, ценность и значение государственного языка и принизить его.