Расходы в бюджете Министерства юстиции на следующий год запланированы в размере 364,4 млн евро.

Для выполнения основных функций предусмотрено 358,5 млн евро, для реализации проектов - 5,9 млн евро.

Финансирование работы судов, содержания зданий и помещений, предоставления юридической помощи и проведения судебных экспертиз составит 111,0 млн евро.

На укрепление внутренней безопасности и исполнение наказаний выделено 104,4 млн евро, в том числе 5,9 млн евро - на подготовку к началу работы новой Лиепайской тюрьмы.

Также в подведомственных Минюсту учреждениях продолжатся меры оптимизации. С учетом достигнутого прогресса в сфере неплатежеспособности и быстрого сокращения числа администраторов неплатежеспособности в 2026 году планируется поэтапно реорганизовать Службу контроля за неплатежеспособностью, функции которой перейдут к Министерству юстиции и Судебной администрации.

По мере ввода в эксплуатацию новой Лиепайской тюрьмы предусмотрено постепенное закрытие старых тюрем и проведение оценки внутренних функций и процессов центрального аппарата Управления мест заключения, что предусматривает сокращение числа должностей.

В будущем году планируется более широкое использование системы электронного надзора за осужденными, чтобы стабилизировать рост числа заключенных. Также запланирована дальнейшая дигитализация процессов в Регистре предприятий и сокращение числа должностей.