Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Минюст планирует закрывать старые тюрьмы и переходить на электронный надзор 0 366

Политика
Дата публикации: 21.10.2025
LETA
Изображение к статье: Минюст планирует закрывать старые тюрьмы и переходить на электронный надзор

Расходы в бюджете Министерства юстиции на следующий год запланированы в размере 364,4 млн евро.

Для выполнения основных функций предусмотрено 358,5 млн евро, для реализации проектов - 5,9 млн евро.

Финансирование работы судов, содержания зданий и помещений, предоставления юридической помощи и проведения судебных экспертиз составит 111,0 млн евро.

На укрепление внутренней безопасности и исполнение наказаний выделено 104,4 млн евро, в том числе 5,9 млн евро - на подготовку к началу работы новой Лиепайской тюрьмы.

Также в подведомственных Минюсту учреждениях продолжатся меры оптимизации. С учетом достигнутого прогресса в сфере неплатежеспособности и быстрого сокращения числа администраторов неплатежеспособности в 2026 году планируется поэтапно реорганизовать Службу контроля за неплатежеспособностью, функции которой перейдут к Министерству юстиции и Судебной администрации.

По мере ввода в эксплуатацию новой Лиепайской тюрьмы предусмотрено постепенное закрытие старых тюрем и проведение оценки внутренних функций и процессов центрального аппарата Управления мест заключения, что предусматривает сокращение числа должностей.

В будущем году планируется более широкое использование системы электронного надзора за осужденными, чтобы стабилизировать рост числа заключенных. Также запланирована дальнейшая дигитализация процессов в Регистре предприятий и сокращение числа должностей.

Читайте нас также:
#тюрьма
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Изображение к статье: В Стамбульской конвенции «социальный гендер» просто некорректно перевели - омбудсмен
Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Изображение к статье: Станут ли латыши коллаборационистами? Призывают выявить их до часа X
Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Изображение к статье: Как правительство скрывает от Сейма незнание латышского языка среди русскоязычных школьников
Оборона Латвии: известно, что будет закуплено у Германии за 50 млн евро
Изображение к статье: x.com/boris_beissner
Изображение к статье: Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья
Выход из Стамбульской конвенции создаст негативную презумпцию - судья 214
Изображение к статье: Вилис Криштопанс, депутат Европейского парламента.
Вилис Криштопанс: «Надо быть на правильной стороне истории — вместе с Трампом» 5 2890
Изображение к статье: Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию Эксклюзив!
Избирательная революция в ЛР: зачем режиссер, экономист и священник решились на невозможную миссию 2 605
Изображение к статье: «Его просто одурачили и заманили в ловушку»
«Его просто одурачили и заманили в ловушку» 1805

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 23
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 27
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 14
Изображение к статье: Видит око, да зуб неймет. Иконка видео
В мире
Португалия бьет рекорды Евросоюза по недоступности жилья 27
Изображение к статье: Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами
Люблю!
Моя жизнь - мои правила: как отучить посторонних лезть к вам с советами 24
Изображение к статье: ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида
Бизнес
ЛАИР планирует продлить сотрудничество с «Michelin» после анализа влияния гида 17
Изображение к статье: Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту
Люблю!
Все просят рецепт! Пирог с тыквой и апельсином, который тает во рту 23
Изображение к статье: В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана
Бизнес
В гид Michelin 2026 года вошли 34 латвийских ресторана 27
Изображение к статье: Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию
Люблю!
Женская внутренняя иерархия: как поставить себя на первое место и обрести энергию 14

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео