Ревизионная палата ЕС – высший контрольный орган объединения 27 государств. Проверяли Союз 10 самых квалифицированных финансистов и юристов во главе с Тони Мерфи (Ирландия). В великолепную десятку вошел и аудитор от Латвии Михаил Козлов.

Одним из участников этой команды является гражданин Латвии, уроженец города Прейли, Михаил Козлов. На прошлой неделе он представил Комиссии Сейма по делам Европы 578-страничный отчет за 2024 финансовый год.

Меньше Америки, больше Китая

Совокупный национальный доход государств Евросоюза в прошлом году составил 17 триллионов 776 миллиардов евро. Это заметно меньше, чем соответственные показатели США – порядка 27,2 триллиона евро по среднегодовому курсу, но немного превышает достижения Китая – 17,1 триллиона евро.

Общие расходы всех государств ЕС составили в прошлом году 8833 миллиарда EUR, на этом фоне расходная часть собственно бюджета Евросоюза была всего 191,1 миллиарда – то есть 2,2% от правительственных расходов стран-участниц и лишь 1,1% от совокупного национального продукта.

Из общего расходного котла наибольшую часть составляют:

природные ресурсы и среда (64 миллиарда или 33,8%);

ыравнивание, устойчивость и ценности (61,4 миллиарда или 32,1%);

диный рынок, инновации и цифровая область (25,9 миллиарда или 13,5%);

оседские отношения и мир (15,4 миллиарда или 8,1%);

еропейское публичное управление (13,3 миллиарда или 6,9%);

механизм солидарности (5,2 миллиарда или 2,7%);

миграция и управление границами (3,4 миллиарда или 1,8%);

безопасность и оборона (2,1 миллиарда или 1,1%).

Относительно последней статьи расходов, очень характерным является сопоставление с планом Литвы на 2026 год – 4,79 миллиарда. Соответственно, Евросоюз (именно как организованное объединение, а не страны вместе) тратил на военные нужды вдвое меньше небольшой и небогатой республики Балтии.

Латвию представляет Михаил Козлов. Фото LETA.

При этом Евросоюз, конечно же, обладает собственными активами, хранящимися в банках – но только вот совокупная стоимость на прошлый год составляла лишь 518,5 миллиарда евро, в сравнении с обязательствами в 827,3 миллиарда евро.

«Разницу, составляющую 308,8 миллиардов евро, образуют (негативные) нетто-активы… создалась часть расходов, которую надо финансировать из бюджетов будущего», – заключили ревизоры.

Отставные еврочиновники получают больше бюджета Бельгии

Ревизия по Евросоюзу проводилась по стандартам Международной бухгалтерской федерации (IFAC), международным ревизионным стандартам (ISA) и этическому кодексу (INTOSAI). «Мы соблюдали требования независимости», – подчеркнула команда ревизоров.

«Определенный нами уровень ошибок в бюджетных расходах, принятых в отчетах за часть, закрытую 31 декабря 2024 года, есть 3,6%. Значительная часть этих расходов есть существенный уровень ошибок. Это главным образом можно сказать о расходах, к которым применяют сложные правила и которые преимущественно являются расходами на зарплату; в них определенный уровень ошибок – 5,2%. Расходы на зарплату у 2024 году были 115,7 миллиарда евро…»

При этом пенсии и пособия чиновникам ЕС составили в 2024 году – 93,1 миллиарда евро (годом ранее 90,8 миллиардов). Это превышает размеры бюджета Бельгии, где большинство из них и провело свою трудовую биографию. На страхование здоровье клерков ЕС в 2024 году было истрачено 6,9 миллиарда евро (годом ранее 6,3 миллиарда). Данная цифра больше, чем получает от Евросоюза такая немаленькая страна, как Румыния (население 19 миллионов).

«Влияние констатированных нами ошибок является как существенным, так широко распространенным», – говорится в отчете о расходовании средств ЕС. Наибольший уровень недочетов показали 6 из 28 государств. Количественное значение ошибок – увеличивается.

Кроме того, евроаудиторы поставили вопрос ребром – можно ли давать денег Польше, если та в своей судебной реформе не действует сообразно директивам Брюсселя. Хотя еще нужно дождаться окончательного решения Суда Европейского Союза, бригада проверяющих полагает, что «удовлетворительное выполнение этих отчетных пунктов будет предпосылкой любых… выплат Польше».

В прошлом году Евросоюз принял обязательства на 98,9% от доступной суммы, не использовал 2,2 миллиарда евро, 1 миллиард перенес на 2025 год и 1,2 миллиарда аннулировал.

«Освоение средств было медленней, чем предусматривалось»

Это констатировали ревизоры, оценив, как ЕС приближается к завершению периода планирования 2021-27 гг. «Появились соответственные расходы, которые надо возместить получателям поддержки», – зафиксировано в отчете. На 2024 год это были 160,7 миллиардов евро (годом ранее – 155,2 миллиарда). Эта сумма в 4 раза превосходит валовой национальный продукт Латвии, оцениваемый за прошлый год в 40,2 миллиардов евро.

Откуда же проистекают зафиксированные недостатки в финансовой сфере ЕС? «Из этих ошибок 17% составили неприемлемые проекты или получатели, 15% — расходы, которые не возникли или не связаны с проектом, 10% — не относимые прямые затраты на персонал или другие прямые затраты, 6% — неправильное декларирование сельскохозяйственной площади/животных или нарушение обязательств и 4% — не распространяемые действия».

Получатели средств ЕС - проводят изменения в договорах без проведения новых закупочных процедур; ведут незаконные или дискриминирующие закупки; нарушают документирование публичной закупки.

«Мы определяем «ошибку» как денежную сумму, выплаченную из бюджета ЕС, хотя условия платежа не были выполнены. Поэтому наше определение включает не только нарушения применяемого законодательства, произошедшие в деятельности участников экономики или из-за бездействия, но также из-за государственных и региональных органов управления или самой Комиссии».

Между тем, в прошлом году ревизоры обнаружили 20 случаев прямо подозрительных на мошенничество случаев нарушений финансирования ЕС. Об этом была проинформирована Европейская Прокуратура (EPPO).

...В заключение стоит обратить внимание на использование фондов ЕС по странам: самым аккуратным государством по состоянию на 2024 год оказалась Чехия, потратившая 99,6% из выделенных ей 22 миллиардов. На последнем месте Дания – 85,5% из 1,56 миллиарда. Латвия же на почетном 3-м месте, с 99,1% из 5,91 миллиарда евро.