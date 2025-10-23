Депутат Сейма "грозит" коллегам, что Латвия может оказаться "в том самом клубе, где сейчас находится Россия".

В Сейме в самом разгаре дебаты по выходу Латвии из Стамбульской конвенции. Примечательно, что очень активно в дебатах участвуют парламентарии двух фракций, которые выступают категорически против выхода Латвии из Стамбульской конвенции - "Новое Единство" и "Прогрессивные". Вице-спикер Сейма Занда Калниня-Лукашевица ("Новое Единство") с трибуны парламента стыдит коллег (а таковых - большинство), которые поддерживают соответствующий законопроект.

"Мы должны действительно уменьшить бюрократию, вы должны стимулировать экономику и безопасность. Но вы хотите только конвенцией заниматься. Больше всего на свете! Коллеги, опомнитесь!

Если мы к этому пришли, то вопрос: чего вы этим хотите добиться? Предлагается Латвии выйти из Конвенции Совета Европы по борьбе с насилием. Это означает вырвать Латвию из Европейского пространства ценностей, вырвать Латвию из Европейского регулирования прав человека, вырвать Латвию из основ правосудия.

И если посмотреть исторически назад, когда была разработана эта Стамбульская конвенция, которая была той единственной страной, которая категорически возражала и даже никогда не подписывала эту конвенцию? Россия!

Так почему же нам нужно вдруг попытаться попасть в клуб стран, где действительно сейчас есть Россия, выброшенная из Совета Европы, Белоруссия, которая никогда не принималась... А все остальные страны Европы, страны демократической Европы, подписали или ратифицировали конвенцию", - вещала вице-спикер парламента. Но очевидно, что большинство депутатов выступают за выход из конвенции и если заседание не затянется из-за большого количества выступающих, то сегодня поздно вечером законопроект будет поддержан в первом чтении, а еще через неделю - в окончательном.