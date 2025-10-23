Как уже сообщалось, в Сейме сегодня с утра проходят дебаты по языковой политике. Именно к этим дебатам парламентарии Национального объединения подготовили проект постановления Сейма с поручением премьер-министру принять меру к искоренению порочной практики, когда работники государственных и муниципальных учреждений смеют между собой общаться по-русски.

«Хотя в Латвии единственным госязыком является латышский, по-прежнему в государственных и муниципальных учреждениях как при выполнении трудовых обязанностей и оказании услуг жителям Латвии, так и в общении между работниками используется российский государственный язык. В связи с этим Нацобъединение предлагает премьеру обеспечить, чтобы во всех государственных и муниципальных учреждениях использовался только латышский язык.

Ситуация, когда в государственных и муниципальных учреждениях работники говорят по-русски, неприемлема и противоречит не только Конституции, но и Закону о государственном языке, Закону о самоуправлении и Закону об устройстве государственного управления, в которых четко указан статус государственного языка в работе учреждений.

Статья 4 Конституции четко говорит - латышский язык является единственным государственным. Это означает, что и государственные органы должны быть образцом в употреблении государственного языка. Использование латышского языка в госуправлении должно быть само собой разумеющимся и неделимым основным принципом государства. Недопустимо, чтобы в учреждениях до сих пор продолжалось общение на русском языке", - подчеркивает депутат Сейма Артурс Бутанс.

Скорее всего, этот проект постановления сегодня в Сейме рассмотрен не будет, поскольку документ относится к так называемым постоянным предложениям и если он вносится в повестку дня, но кто-то из депутатов возражает, то тогда или документ переносится на следующее заседание, или передается в комиссию Сейма.