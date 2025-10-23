Baltijas balss logotype
«Запретить говорить по-русски!» - в Сейм подан новый законопроект

Политика
Дата публикации: 23.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Запретить говорить по-русски!» - в Сейм подан новый законопроект

Национальное объединение внесло в Сейм проект постановления с «языковыми» поручениями премьеру.

Как уже сообщалось, в Сейме сегодня с утра проходят дебаты по языковой политике. Именно к этим дебатам парламентарии Национального объединения подготовили проект постановления Сейма с поручением премьер-министру принять меру к искоренению порочной практики, когда работники государственных и муниципальных учреждений смеют между собой общаться по-русски.

«Хотя в Латвии единственным госязыком является латышский, по-прежнему в государственных и муниципальных учреждениях как при выполнении трудовых обязанностей и оказании услуг жителям Латвии, так и в общении между работниками используется российский государственный язык. В связи с этим Нацобъединение предлагает премьеру обеспечить, чтобы во всех государственных и муниципальных учреждениях использовался только латышский язык.

Ситуация, когда в государственных и муниципальных учреждениях работники говорят по-русски, неприемлема и противоречит не только Конституции, но и Закону о государственном языке, Закону о самоуправлении и Закону об устройстве государственного управления, в которых четко указан статус государственного языка в работе учреждений.

Статья 4 Конституции четко говорит - латышский язык является единственным государственным. Это означает, что и государственные органы должны быть образцом в употреблении государственного языка. Использование латышского языка в госуправлении должно быть само собой разумеющимся и неделимым основным принципом государства. Недопустимо, чтобы в учреждениях до сих пор продолжалось общение на русском языке", - подчеркивает депутат Сейма Артурс Бутанс.

Скорее всего, этот проект постановления сегодня в Сейме рассмотрен не будет, поскольку документ относится к так называемым постоянным предложениям и если он вносится в повестку дня, но кто-то из депутатов возражает, то тогда или документ переносится на следующее заседание, или передается в комиссию Сейма.

#латышский язык
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Оставить комментарий

(30)

(30)
  • VA
    Vairis Arlauskas
    23-го октября

    Русским надо запретить учит латышский-тогда все быстренко выучят.

    1
    1
  • 23-го октября

    конституцию почитайте прежде чем запрещать какой-либо язык. удивляюсь им, свою конституцию даже не знают но с трибуны чушь несут

    33
    1
  • Вк
    Виардо кузнецова
    23-го октября

    Ой , что вы напали,такой красивый мальчик, это единственно умное лицо в партии на циков

    12
    7
  • Мп
    Мимо проходил
    Виардо кузнецова
    23-го октября

    Вы хотели сказать "единственное менее дегенеративное лицо"? Потому как, судя по речам, ум, который ычтретит его слуячайно на улице, делает вид, что не узнал, и стыдливо переходит на другую сторону - лишь бы не встретиться...

    12
    1
  • АП
    Александр Петрушка
    23-го октября

    Может ещё и дышать запретить? Уже придумали пиво без алкоголя, кофе без кофеина, а вот правительство бе долбо@бов придумать никак не могут!

    38
    1
  • ЯО
    Яшка Одесский
    23-го октября

    СОСИТЕ БОЛЬНЫЕ нацкадры то, что у меня между ног!

    12
    1
  • Л
    Латтоптун
    23-го октября

    Объясните кто- нибудь этому слабоумному, что если уж он защищает свой латышский язык, то он не может выступать против русского языка. Тогда должен орать, что бы запретили общения на всех языках, в том числе и на английском, что бы спасать свой- пропащий.

    40
    1
  • МТ
    Макс Толь
    23-го октября

    Чтобы продолжать лечить больницам Страдиня и Гайльэзерс требуется 8,4 миллиона. А они всё ободном. Язык,язык. С таким успехом и говорить на Лат. Яз. Некому будет.

    49
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    23-го октября

    Не о том на.цики думают! Дарю идею: срочно ввести официальным праздником "День русофобии". В этот день любой истинный русофоб может бесплатно подняться на телевышку и с криком "Русские идут!" сигануть вниз. Заодно климат в Латвии очистится, хотя бы политический...

    42
    2
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Украинские флаги стремительно исчезают из европейских городов Исчезли даже с мэрии Парижа,не говоря уж об Израиле,где поснимали все украинские флаги. И только в Латвии латыши хотят быть большими евреями ,чем израильтяне.😂😂😂 Даже флаг Украины в Сейме,где выступают ,,латыши,, и шабесгои .Видимо,украинский флаг у них сродни израильскому.По другому не понять,почему на трибуне не национальный флаг в единственном экземпляре..😈🔯

    55
    3
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Aleks
    23-го октября

    Так эстонцы первые песчаного Зеленского снесли и уже ну год точно там украинских флагов не видно.

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Aleks
    23-го октября

    На российской границе у всех эстонских пограничников - шевроны жовто-бакитные.

    4
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Вчера интересные надписи читал: «Здесь был Вася», «Здесь был Коля». – Обычные надписи и что в них интересного? Так я их внутри собственного шкафа читал…

    12
    9
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    23-го октября

    Извините за пошлость, но наши на.цики, скорее всего, могут прочитать такие надписи друг у друга в... одном месте.

    4
    1
  • lo gos
    lo gos
    23-го октября

    Пускай этот петух идёт экономику поднимать, отечество в говне пока он тут языком мелет.

    92
    1
  • З
    Злой
    lo gos
    23-го октября

    Я бы НО у психиатра проверил

    38
    1
  • З
    Злой
    23-го октября

    А вы увольте всех и посмотрим что будет, будет ли в латвии электричество, тепло, транспорт.

    85
    2
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    23-го октября

    А давайте переименуем шапку Ушакова в новую голгофу зароем пару тройку крестов и будем линчевать всех не угодных . Куда мы катимся куда делись права и свободы ? Каждая само нареченная мерзость будет указывать каким воздухом дышать.

    115
    1
  • Daily Alibabaevic
    Daily Alibabaevic
    23-го октября

    Как написано в древних книгах , верую что настанет время когда каждый получит по делам своим.

    127
    2
  • 23-го октября

    Пора переходить на Инду и арабский

    42
    2
  • А
    Андрей
    23-го октября

    Ну вот и дождались! Угатывается риторика агента Бокши/Ланги. (чей агент - повод для размышлений, доказательства внесут в зад нужные люди в точно выбранный момент времени, я полагаю). Где русский язык трактуется единственно как российский государственный язык. А то, что он по сути если не родной, то основной точно для 1/3 населения, это их не волнует. Это понятно. Они продают другой товар. Тогда и английский стоит преподносить как "американский государственный язык" и/или "государственный язык Великобритании" (или уже Мелкобритании?). В таком случае, PMLP надо запретить общаться с посетителями на английском, русском, французском, немецком и прочих языках. Это также позволит снизить требования к сотрудиникам PMLP и набирать их прямо по окончании детского сада или начальной школы. А что? Проверять список документов по чек-листу вручную (чем преимущественно занимаются сотрудники PMLP) можно и без знания иностранных языков. А посетитители пусть сами нанимают переводчика или пользуются соответствующим программным обеспечением в телефоне. Благо 21-й век на дворе.

    Благодаря заявлениям депутата Сейма Артурса Бутанса всем стало понятно, что мышление и риторика NA скатились до уровня Бокши/Ланги. Все помнят, что некоторые основатели и топы уже собрали чемоданы на выход. Кирштейнс ушёл из партии. Райвис Дзинтарс увлёкся психологией и уже не так активно рулит партией. Полагаю, что до выборов в Сейм несколько персон покинут эту партию и переметнутся в новоиспечённые (таких как мин. 3 намечается). Всё! Как говорится: "Бобику назначен печальный диагноз". Выздоровление невозможно. Подобно тому, как после проделок в конце 13-го Сейма, партия "консервов" окончательно сошла с дистанции, так и "NA", похоже, уступит место подрастающему поколению и уйдёт на скамейку запасных, на всякий случай. Придержат для отдельных акций.

    Кстати, а где нынче некто Иесалниекс, который говорил про 5% русских в Латвии? За такие фокусы награжден местом в одной из структур Rail Baltica?!

    А на какое место метит депутат Сейма Артурс Бутанс?

    61
    2
  • А
    Андрей
    Андрей
    23-го октября

    простите за опечатку - правильно читать: "доказательства внесут в зал..." Редакция - пожалуйста, добавьте возможность редактирования!"

    21
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Андрей
    23-го октября

    Вопрос "на какое место метит депутат" подсознательно напоминает ответ из известного фильма: "Твоё место - у параши!". :)

    6
    1
  • A
    Aleks
    23-го октября

    Это Нацобьединение какой страны?!Латвии,Украины,Израиля или какой другой?! Больших врагов у Латвии нет с 1991 года как к власти пришли националы коммунисты и комсомольцы,которые и загнали страну в нищету.Такое ж пытались сделать с Россией свое время ,,коммунисты,,Бронштейна ,да не получилось Получили только пули. Зато сейчас отыгрались за то,что нескомуниздили тогда. Эх,повторилась в история...

    47
    8
  • Вк
    Виардо кузнецова
    23-го октября

    Националисты приносят вред бизнесу.Продавец не имеет права говорить по русски с покупателем, покупатель просто уйдет и купит там ,где его понимают.Вот дурачье.

    113
    3
  • А
    Антимонетарист
    23-го октября

    Госязык это для общения с государством. Ребята что-то попутали! Родной язык ну ни как не трётся с госязыком. Вон латгальцев заставляют присягу в Сейме потом на латышском повторять! Правильно! Потому что госязык! А кто запрещал латгальский?

    57
    1
  • EA
    EU AU
    23-го октября

    Официальный язык еврозоны английский все услуги государство обязано предоставлять на английском языке

    71
    5
  • Е
    Ехидный
    23-го октября

    мечтатели !!! а давайте запретим Даугаве впадать в Балтийское море - ведь этим морем еще и проклятая Россия пользуется !!!

    110
    2
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    Ехидный
    23-го октября

    Так Даугава -- это Западная Двина. Ее исток в Тверских болотах, в России. А ещё протекает через Белоруссию и приносит в своих водах молекулы Русского языка, Имперские традиции России, ну и т.д. Так что только один выход -- засыпать русло Западной Двины на границе с Белоруссией.

    82
    2
  • Д
    Дед
    23-го октября

    Не надо пиликать! Нет такого не в законе о госязыке ни в конституции, что кто то обязан говорить только на госязыке.

    131
    2
Читать все комментарии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

