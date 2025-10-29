Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня вместе с королем Дании Фредериком X и королевой Марией посетит военную базу в Адажи, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

Планируется, что в 10:25 президент и датские монархи посетят Адажскую среднюю школу и примут участие в уроке по государственной обороне, после чего последует визит на военную базу. К ним присоединится и министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В Латвийском национальном художественном музее состоится организованный Данией прием в честь государственного визита короля и королевы Дании в Латвию.

Как сообщалось, король Дании Фредерик X и королева Мария вчера и сегодня находятся с визитом в Латвии.