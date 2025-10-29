Baltijas balss logotype
Президент Латвии вместе с королем и королевой Дании посетит военную базу в Адажи

Политика
Дата публикации: 29.10.2025
LETA
Изображение к статье: Президент Латвии вместе с королем и королевой Дании посетит военную базу в Адажи
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня вместе с королем Дании Фредериком X и королевой Марией посетит военную базу в Адажи, сообщили агентству ЛЕТА в Канцелярии президента.

Планируется, что в 10:25 президент и датские монархи посетят Адажскую среднюю школу и примут участие в уроке по государственной обороне, после чего последует визит на военную базу. К ним присоединится и министр обороны Латвии Андрис Спрудс.

В Латвийском национальном художественном музее состоится организованный Данией прием в честь государственного визита короля и королевы Дании в Латвию.

Как сообщалось, король Дании Фредерик X и королева Мария вчера и сегодня находятся с визитом в Латвии.

#эдгар ринкевич
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

