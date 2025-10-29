Эдгар Ринкевич как-то точно подметил, что мы умеем создавать драму. Иногда на пустом месте. Зачастую, даже пытаемся создать драму... по одному и тому же поводу!

Две драмы по одному поводу

Сперва - в ноябре 2023-го, — драма случилась, когда Сейм ратифицировал Стамбульскую конвенцию, а сейчас еще большую драму пытаются создать в связи с намерением... отменить в Латвии эту самую конвенцию!

Отвыкшие проигрывать противники денонсации конвенции - депутаты "Нового Единства" и партии "Прогрессивные, — в порыве эмоций вышли "за рамки" драмы и погрузились в истерику.

"Опомнитесь!", "Вы что творите?!" - кричат представители двух упомянутых партий и тем, кто не следят за темой конвенции, может показаться, что на кону судьба латвийской государственности.

Противники выхода из конвенции обвиняют оппонентов в том, что они запуском своего законопроекта тратят время на совершенно второстепенные вопросы. Но при этом сами противники конвенции в минувший четверг часами торчали на трибуне, аргументируя свою позицию по поводу конвенции! Кто вам мешает... помолчать и тем самым позволить парламенту быстрее проголосовать по данному вопросу и... закрыть тему?!

Три цели противников денонсации

Очевидно, что в итоге законопроект о выходе из конвенции будет принят. Однако "единцы" и "прогрессивные" мириться с реальностью не хотят и продолжают "сопротивление". В последние дни они предприняли отчаянные попытки взять "зеленых крестьян" на испуг. Целей три:

Во-первых, попытаться сделать так, чтобы "зеленые крестьяне" дрогнули и не проголосовали за денонсацию конвенции. Или были бы политически дискредитированы.

Во-вторых, поднять собственные политические акции, показав избирателям принципиальность своей позиции.

В-третьих, создать у "зеленых крестьян" некое "чувство вины", чтобы, наигравшись с конвенцией, они уже особо не пытались "подправить" бюджет-2026 и дружно проголосовали за тот вариант бюджета, который подготовил минфин.

Для реализации этих целей, как говорится, все средства хороши.

Ну как же без "руки Москвы"?!

Так в ход идут и, разумеется, бездоказательные и даже абсурдные обвинения в том, что за действиями инициаторов выхода из конвенции стоит Кремль, а если не стоит, то все равно выход из конвенции чуть ли идеологически и политически не приблизит Латвию к России! В эту оголтелую кампанию "запугивания" Москвой включились как лидеры сеймовских фракций "Нового Единства" и партии "Прогрессивные", так и министры от этих партий.

"Сторонники выхода из Стамбульской конвенции - осликовы, Объединенный список, Национальное объединение, Латвия на первом месте и Союз зеленых и крестьян - это те, кто пытаются "вернуть" Латвию из Европы", — написала в социальных сетях министр иностранных дел Байба Браже.

Нет, это не опечатка - "осликовыми" глава МИДа назвала депутатов Сейма от партии "Стабильности!", исковеркав фамилию лидера партии. Тут, как говорится, без комментариев.

О том, что "зеленые крестьяне" дуют в дуду Кремля, на пленарном заседании Сейма в минувший четверг говорили... все ораторы от "Прогрессивных" и "Нового Единства". Но такая тактика едва ли принесет нужный результат - то бишь отказ от поддержки законопроекта о выходе из конвенции. Но при этом очень разозлит "зеленых крестьян", которые уже после принятия бюджета-2026 наверняка попытаются развалить правительство Силини.

Ринкевич им поможет?

Так или иначе, но противники выхода Латвии из конвенции понимают, что... скорее всего, уже 30-го октября соответствующий законопроект будет принят. Поэтому "прогрессивные" и "единцы" уже продумали дальнейшие шаги.

Шаг первый - обращение к президенту с просьбой не провозглашать закон о выходе из конвенции.

Кстати, упомянутые противники денонсации конвенции все последние дни уже всячески пытались "втянуть" Ринкевича в эти политические разборки в связи с конвенцией. Но глава государства мудро от этой "чести" отбивался: во-первых, и по Конституции президент политической ответственности не несет, то бишь во внутрипарламентские дискуссии не должен встревать, а во-вторых - ему еще избираться на второй срок и стало быть не нужно ссориться с правыми силами в парламенте, которые, как можно предположить, получат много голосов на грядущих сеймовских выборах.

По этой же причине Ринкевич наверняка провозгласит законопроект. Смысл его возвращать обратно в Сейм, если депутаты снова соберутся и отклонят замечания главы государства?!

Следующий шаг - Конституционный суд

Если Ринкевич не поможет противникам денонсации, то тогда у них остается шаг номер два, чтобы отменить денонсацию - через Конституционный суд. Аргументы - мол, была нарушена процедура принятия законопроекта (отказ в получении заключения от министра финансов и т.п.) и вообще может ли Сейм того же созыва денонсировать конвенцию, которую два года назад сам же и ратифицировал.

Честно говоря, аргументация слабенькая. Если профильная комиссия при рассмотрении законопроекта, не связанного, кстати, с бюджетом, то это вовсе не значит, что законопроект принят с нарушениями. Кстати, никаких нарушений процедуры сеймовские юристы тоже не зафиксировали.

И нет никакого закона, запрещающего Сейму в рамках одного созыва... менять свою позицию. Если бы такой закон был, то тогда бы парламент не мог бы менять законы, если он их принял в этом же созыве. Но это же абсурд!

Ратификация заняла... полчаса

Примечательно, что "Новое Единство" и "Прогрессивные" упрекают оппонентов в том, что те необоснованно придали законопроекту срочность. А как же они сами действовали два года назад, когда был поставлен в Сейме вопрос о ратификации Стамбульской конвенции? Обратимся к стенограмме пленарного заседания Сейма от 30-го ноября 2023-го года.

Законопроект о ратификации представляет глава юридической комиссии Сейма Андрей Юдин ("Новое Единство").

Спикер Сейма: Пожалуйста, определите срок подачи предложений ко второму чтению и время рассмотрения законопроекта во втором чтении на заседании Сейма.

А.Юдин: Комиссия 22 ноября решила предложить представить предложения в течение 15 минут, в связи с чем это может быть 30 ноября в 14.17.

Председательствующая на заседании. В 14.17. А время рассмотрения на заседании Сейма?

А.Юдин. И рассмотрение на сегодняшнем заседании Сейма. (Промежуточные возгласы.)

Таким образом, на подачу предложений к законопроекту было дано... 15 минут! Понятно, что это было такой формой издевательства, поскольку за 15 минут просто нереально разработать и успеть внести поправки в столь сложный законопроект.

В итоге весь процесс ратификации конвенции в Сейме занял... от силы полчаса!

Сторонники же денонсации и три заседания профильной комиссии провели, и дали сутки на подачу поправок к законопроекту и еще до второго (окончательного) чтения депутаты смогут обсудить поправки на двух заседаниях комиссии.

Закончить и забыть

В любом случае, очевидно, что ни наличие конвенции, ни ее отсутствие никак на ситуацию с насилием в семье и в отношении женщин не повлияет. В целом же действительно давно пора завязывать с этим, мягко говоря второстепенным вопросом и заняться решением актуальных проблем в стране.