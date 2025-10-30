Baltijas balss logotype
Коалиция трещит по швам: Стамбульская конвенция стала спусковым крючком 1 285

Политика
Дата публикации: 30.10.2025
BB.LV
Изображение к статье: Коалиция трещит по швам: Стамбульская конвенция стала спусковым крючком
ФОТО: LETA

В начале недели одновременно прошли заседание парламентской комиссии по иностранным делам, которая рассматривала предложения о денонсации Стамбульской конвенции, и заседание бюджетной комиссии, в повестке дня которого был проект госбюджета на следующий год, пишет Latvijas Avīze.

"На заседании комиссии по иностранным делам было четыре телекамеры, а бюджетной - только одна", - отметил с сожалением глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис. Как депутат бюджетной комиссии он хотел бы, чтобы приоритетом для политиков оставался бюджет и общество заметило, чего добился СЗК, например, сохранения более 30 сельских школ, которые смогут продолжить работу.

Однако в настоящее время в политической повестке дня на первый план вышли дискуссии о Стамбульской конвенции. Процесс, который СЗК начал, чтобы напомнить избирателям о своей приверженности консервативным ценностям, вышел из-под контроля. Поддержав предложение оппозиционной партии "Латвия на первом месте" о выходе из конвенции, которая была ратифицирована в конце 2023 года, СЗК, возможно, не осознавал, в какие масштабы выльются эти разногласия.

Неофициально известно, что коалиция пыталась обсудить пути выхода из ситуации, однако для "Прогрессивных" этот конфликт оказался неожиданной возможностью напомнить избирателям о своих ценностях, поэтому они позволили событиям развиваться своим ходом.

Комиссия по иностранным делам в среду завершила подготовку законопроекта к окончательному чтению, отклонив предложения "Прогрессивных" и "Нового Единства", направленные на то, чтобы задержать выход из конвенции, и Сейм может рассмотреть этот вопрос уже в четверг. Однако, даже если партнерам удастся сгладить текущий конфликт, позиции партий расходятся и по другим вопросам, например, по поводу решения выдвинуть на должность члена Совета по общественным электронным СМИ его бывшего председателя Яниса Сиксниса.

В свою очередь министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") отказывается выносить на рассмотрение вопрос о списании долгов управления Вентспилсского порта в размере 14,8 млн евро, который продвигает СЗК. Причиной отставания порта Швинка считает наследие прошлых десятилетий, когда "за счет средств порта, фондов ЕС и при поддержке государства содержалась инфраструктура Вентспилса".

#коалиция
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    30-го октября

    Мой дед рассказывал, что как только он увидел Титаник, он сразу заявил, что это судно утонет, но никто его не слушал. Он старался предупредить людей, даже кричал, но всё было напрасно. Ему дали пи@дюлей и выгнали из кинотеатра.

    1
    0

