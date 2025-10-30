В начале недели одновременно прошли заседание парламентской комиссии по иностранным делам, которая рассматривала предложения о денонсации Стамбульской конвенции, и заседание бюджетной комиссии, в повестке дня которого был проект госбюджета на следующий год, пишет Latvijas Avīze.

"На заседании комиссии по иностранным делам было четыре телекамеры, а бюджетной - только одна", - отметил с сожалением глава фракции Союза зеленых и крестьян (СЗК) Харийс Рокпелнис. Как депутат бюджетной комиссии он хотел бы, чтобы приоритетом для политиков оставался бюджет и общество заметило, чего добился СЗК, например, сохранения более 30 сельских школ, которые смогут продолжить работу.

Однако в настоящее время в политической повестке дня на первый план вышли дискуссии о Стамбульской конвенции. Процесс, который СЗК начал, чтобы напомнить избирателям о своей приверженности консервативным ценностям, вышел из-под контроля. Поддержав предложение оппозиционной партии "Латвия на первом месте" о выходе из конвенции, которая была ратифицирована в конце 2023 года, СЗК, возможно, не осознавал, в какие масштабы выльются эти разногласия.

Неофициально известно, что коалиция пыталась обсудить пути выхода из ситуации, однако для "Прогрессивных" этот конфликт оказался неожиданной возможностью напомнить избирателям о своих ценностях, поэтому они позволили событиям развиваться своим ходом.

Комиссия по иностранным делам в среду завершила подготовку законопроекта к окончательному чтению, отклонив предложения "Прогрессивных" и "Нового Единства", направленные на то, чтобы задержать выход из конвенции, и Сейм может рассмотреть этот вопрос уже в четверг. Однако, даже если партнерам удастся сгладить текущий конфликт, позиции партий расходятся и по другим вопросам, например, по поводу решения выдвинуть на должность члена Совета по общественным электронным СМИ его бывшего председателя Яниса Сиксниса.

В свою очередь министр сообщения Атис Швинка ("Прогрессивные") отказывается выносить на рассмотрение вопрос о списании долгов управления Вентспилсского порта в размере 14,8 млн евро, который продвигает СЗК. Причиной отставания порта Швинка считает наследие прошлых десятилетий, когда "за счет средств порта, фондов ЕС и при поддержке государства содержалась инфраструктура Вентспилса".