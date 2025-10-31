Президент Латвии Эдгар Ринкевич оценит решение Сейма о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, в соответствии с Конституцией Латвийской Республики президент тщательно оценит принятый Сеймом закон о выходе из конвенции с учетом государственных и юридических, а не идеологических или политических соображений.

О своем решении президент сообщит отдельно.

Как сообщалось, в четверг голосами оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции.