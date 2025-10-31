Baltijas balss logotype
Ринкевич тщательно оценит решение Сейма о выходе из Стамбульской конвенции 1 201

Политика
Дата публикации: 31.10.2025
LETA
Изображение к статье: Ринкевич тщательно оценит решение Сейма о выходе из Стамбульской конвенции
ФОТО: LETA

Президент Латвии Эдгар Ринкевич оценит решение Сейма о выходе из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции.

Как сообщил агентству ЛЕТА советник президента по вопросам коммуникации Мартиньш Дрегерис, в соответствии с Конституцией Латвийской Республики президент тщательно оценит принятый Сеймом закон о выходе из конвенции с учетом государственных и юридических, а не идеологических или политических соображений.

О своем решении президент сообщит отдельно.

Как сообщалось, в четверг голосами оппозиции и Союза зеленых и крестьян (СЗК) в Сейме был принят закон о выходе Латвии из Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции.

#эдгар ринкевич
Оставить комментарий

(1)
  • A
    Aleks
    31-го октября

    Вот и поглядим ,кто такой Ринкевич....Тяжёло выбирать между сатанистами и хорошими людьми.Одни деньги платят ,а другие хотят добра детям Латвии хотя бы пока в этом вопросе. Вот и поглядим кто такой Ринкевич :или латвиец,или чужеродный элемент . Третьего не дано Увы..

    1
    1

