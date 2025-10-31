Говорилось о пяти тысячах, но подлинное число подсчитать непросто — было темно, хотя демонстранты подсвечивали себя огоньками. В любом случае, массовость имела место большая, чем в 2022 году, когда спонтанные собрания проходили у посольства России. И уж гораздо большая, чем в 2019 году на Ратушной площади, когда снимали тогдашнего мэра.

Опомнитесь, патриоты!

Профильным органом Сейма в плане денонсации документа, принятого в 2023 году, была Комиссия иностранных дел. Оппоненты подошли к борьбе креативно. Так, председатель парламентской фракции «Новое Единство» Эдмундс Юревицс выступил с предложением:

«Министерство иностранных дел может направить в адрес генерального секретаря Совета Европы уведомление о денонсации конвенции после получения заключения от органов государственной безопасности о том, что в процессе денонсации конвенции не могут быть обнаружены элементы российской кампании по дезинформации».

– Используются все пропагандные средства, – заявил политик. – Российская Федерация применяет их, дабы расколоть Европейский Союз и принадлежащие к сообществу Европы государства. К сожалению, на Комиссии по иностранным делам не было оценено влияние этого законопроекта, в том числе, и на безопасность государства.

«Особенно актуальным» для Э.Юревицса стала данная проблематика после резолюции Совета Европы N 2622, которую он процитировал: «Нарратив пропаганды Кремля используется для поляризации общества и подрыва демократии».

В среду вечером дрон рассмотрел много сторонников конвенции. Фото Государственной полиции.

– Коллеги, мне кажется в целом, одна из целей Кремля есть — поместить эти события в консервативное и либеральное русла, что абсолютно недопустимо, – продолжал парламентарий. – Ибо патриоты Латвии есть и консерваторы, и либералы... Вся эта дезинформация идет с Востока!

Потому-то и необходимо, чтобы спецслужбы «четко и ясно» дали понять, что за подоплеку имеет денонсация Стамбульской конвенции. Хотя, напомнил господин Юревицс, борьба противников документа Совета Европы началась сразу после подписания в 2023 году. «Мы хорошо помним, кто был теми активными политическими силами. Это была «Суверенная власть» Юлии Степаненко, которая до сих пор не признала Россию как агрессора в Украине, они были теми, кто стоял у парламента...».

Глава фракции «Нового Единства» обратился «особенно к патриотическим партиям»:

– Призываю опомниться и не совершать этот шаг, который очень нравится Кремлю.

«Вовлечение спецслужб в политические игры»

А вот Эдвардс Смилтенс, экс-спикер Сейма от «Объединенного списка», решил порассуждать:

– Мы в очень интересной точке: 36 лет после возвращения независимости, в демократическом, свободном государстве. Мы оказались в ситуации, когда партии премьера задают неудобный вопрос, а в ответ слышим ложь, что это, мол, в интересах Кремля, инспирированный шаг. У меня соответственно вопрос: разве в политической борьбе, стараясь втянуть спецслужбы, которые загружены в контексте поиска русских агентов, в охране наших рубежей, мониторинге внутриполитической ситуации, во многих других вопросах — они работают с перегрузкой, их бюджет недостаточен — разве вовлечение наших спецслужб в политические игры есть адекватный шаг от партии премьера?

«В действительности, не нарратив Кремля тут в основе. Но то, что в 2023 году, 10 мая, была сделка в Министерстве иностранных дел. Атис Швинка это подтвердил своим твитом. Что будут проданы места в правительстве, «Прогрессивным», и «зеленым крестьянам», куплено президентское кресло, куплено голосование за Стамбульскую конвенцию, и партнерские отношения».

Э.Смилтенс связал всю данную политическую сделку с полутора десятками миллионов евро, которые были отозваны у Вентспилского порта по решению все того же А.Швинки, министра сообщений от «Прогрессивных».

– Было ли это тоже объектом сделки? 14,8 миллиона — цена в обмен на Стамбульскую конвенцию. Господин Юревицс, ответьте честно на вопрос! И это фарс, что здесь происходит.

Дурное дело — нехитрое

Господин Юревицс, со своей стороны, не очень ловко отбил удар, обозвав «фарсом» то, что парламент, мол, денонсирует тот самый документ, который ранее ратифицировал. Между тем, занимающему руководящий пост в законодательном органе страны надо было бы знать, что за последние 3 года ЛР денонсировала буквально десятки межгосударственных договоров, заключенных с РФ и РБ, и ратифицированных в качестве законов. Так что дурное дело — нехитрое.

– Я понимаю, господин Смилтенс, что у вас до сих пор есть травма, – издевательски заявил Э.Юревицс. – Что большинство парламента Латвии демократическим путем избрал очень хорошего президента государства (президент ЛР Ринкевич, напомним, объявил себя открытым геем. – прим. ред.). Такое мнение может быть, это ваше личное отношение.

Что до служб госбезопасности, то – «ясно, что им не нужно давать лишней нагрузки». «Но, принимая во внимание, что в этой ситуации выдвинут законопроект, угрожающий международной репутации государства, раскалывающий общество, нам, к сожалению, нужно просить службы безопасности — мониторить этот нарратив Кремля».

На это г-н Смилтенс явно обиделся, и заявил, что сам он — член Комиссии Сейма по национальной безопасности! И председатель оной — Айнарс Латковскис, из того же «Нового Единства».

– Вы говорили с господином Латковскисом, его мнение выяснили?, – обратился к коллеге депутат. – Вы обращались к господину Межвиетсу, господину Звиедрису? (Нормундс Межвиетс — начальник Службы государственной безопасности, Эгилс Звиедрис — директор Бюро по защите Сатверсме. – прим. ред.) Что они думают о таком предложении? На мой взгляд, это преступает все возможные красные линии. Это просто неадекватно и недостойно партии премьера.

– Неадекватно то, что большинство парламента Латвии хочет выйти из конвенции против насилия в отношении женщин и семьи, – нашелся Э.Юревицс.

«Вы в парламенте сравнительно недавно»

Такое замечание в отношении Э.Юревицса допустила председатель Комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение).

– Я хочу напомнить, что Национальное объединение чрезвычайно давно, когда конвенция еще проходила подписание, еще 10 лет назад, ясно заявило свою политическую позицию. Мы — против присоединения к этой конвенции.

«Что вы хотите выяснить, давая задание службам государственнной безопасности?», – вопрошала бывшая спикер и экс-министр обороны Мурниеце. По ее словам, изменение политической позиции произошло — внутри самого правительства Эвики Силини.

– Может быть, есть смысл про это думать, и там выяснять, что в действительности...

Э.Юревицс не опускал рук, и настаивал, что, по опросам общественного мнения, «Стамбул» до сих пор поддерживает большинство народа Латвии, в т.ч. избирателей Нацобъединения и «Объединенного списка». Но в итоге «за» было 3 депутата, а 5 «против», потому наши рыцари плаща и кинжала на расследование «Стамбула» – не направятся...