Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Авен пожаловался на министра Браже — полиция не увидела состава преступления 3 1527

Политика
Дата публикации: 05.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Авен пожаловался на министра Браже — полиция не увидела состава преступления
ФОТО: LETA

Государственная полиция не начнёт уголовное производство по заявлению российского и латвийского гражданина, миллиардера Петра Авена против министра иностранных дел Байбы Браже («Новое единство»), в котором он обвинял министра в клевете из-за её высказываний в интервью газете Diena, пишет LETA.

По содержанию заявления была начата внутренняя проверка, в ходе которой установлено, что в действиях отсутствует состав преступления, поэтому было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, сообщили агентству LETA в Управлении общественных связей Государственной полиции.

Ранее Авен распространил пресс-релиз с критикой высказываний Браже в Diena, поскольку, по его мнению, политик необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

В заявлении Авена в полицию, имеющемся в распоряжении агентства LETA, цитируется сказанное в публикации: «Описывая, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко сказала газете Diena: "Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают."»

Миллиардер считает, что такие высказывания Браже порочат его честь. В заявлении он утверждал, что никогда не занимался ни легализацией преступно полученных средств, ни какой-либо иной преступной деятельностью, особенно в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с утверждением, прозвучавшим в публикации, о том, что он является личным банкиром Путина и занимается отмыванием его денег. Возбуждение уголовного дела запрашивалось по статье Уголовного закона о клевете.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о введении санкций против Авена и его делового партнёра Михаила Фридмана от 28 февраля 2022 года. Вскоре после этого Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях против Авена и Фридмана.

Министерство юстиции Латвии ранее объясняло, что при принятии санкций в отношении Авена и Фридмана были получены первоначальные доказательства оказания ими активной материальной или финансовой поддержки российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.

×
Читайте нас также:
#Петр Авен #Браже Байба
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
6
1
0
0
2
0

Оставить комментарий

(3)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: рейтинг политических сил. Снимок - Латвийское ТВ
Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Герб старинного города на стене башни. Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео