Государственная полиция не начнёт уголовное производство по заявлению российского и латвийского гражданина, миллиардера Петра Авена против министра иностранных дел Байбы Браже («Новое единство»), в котором он обвинял министра в клевете из-за её высказываний в интервью газете Diena, пишет LETA.

По содержанию заявления была начата внутренняя проверка, в ходе которой установлено, что в действиях отсутствует состав преступления, поэтому было принято решение отказать в возбуждении уголовного дела, сообщили агентству LETA в Управлении общественных связей Государственной полиции.

Ранее Авен распространил пресс-релиз с критикой высказываний Браже в Diena, поскольку, по его мнению, политик необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и в отмывании денег.

В заявлении Авена в полицию, имеющемся в распоряжении агентства LETA, цитируется сказанное в публикации: «Описывая, насколько опасным было бы исключение Авена из санкционного списка, министр иностранных дел коротко сказала газете Diena: "Он — личный банкир Путина. Это деньги Путина, которые они отмывают."»

Миллиардер считает, что такие высказывания Браже порочат его честь. В заявлении он утверждал, что никогда не занимался ни легализацией преступно полученных средств, ни какой-либо иной преступной деятельностью, особенно в интересах президента России Владимира Путина.

Авен просил полицию возбудить уголовное дело в связи с утверждением, прозвучавшим в публикации, о том, что он является личным банкиром Путина и занимается отмыванием его денег. Возбуждение уголовного дела запрашивалось по статье Уголовного закона о клевете.

Ранее сообщалось, что в прошлом году Суд Европейского союза отменил решение Совета ЕС о введении санкций против Авена и его делового партнёра Михаила Фридмана от 28 февраля 2022 года. Вскоре после этого Латвия подала апелляционные жалобы по делам о санкциях против Авена и Фридмана.

Министерство юстиции Латвии ранее объясняло, что при принятии санкций в отношении Авена и Фридмана были получены первоначальные доказательства оказания ими активной материальной или финансовой поддержки российским лицам, ответственным за аннексию Крыма или дестабилизацию Украины.