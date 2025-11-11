С опозданием на год министерство сообщений "родило" поправки в Закон о реализации проекта Rail Baltica. Хотя формально это изменения в уже действующий закон, по сути это фактически новый законопроект, поскольку действующий состоит всего из парочки статей технического характера.

Теперь же четко обозначены цели проекта, определены ответственные министерства и расписаны их задачи в реализации проекта века, названы - хотя и в общих чертах, источники финансирования Rail Baltica.

Вот основные положения законопроекта:

"Статья 1. Цель Закона

(1) целью настоящего Закона является обеспечение успешной и своевременной реализации объекта национальных интересов - электрифицированной ширины Европейского стандарта (1435 мм) инфраструктуры железной дороги публичного пользования Rail Baltica и строительства связанных с нею сооружений в пределах территории Латвийской Республики (в дальнейшем - проект Rail Baltica) в соответствии с охватом реализации проекта Rail Baltica и структурой внедрения с обеспечением на первом этапе функционального соединения Латвии участка трансграничной железнодорожной инфраструктуры ширины европейских рельсов с Эстонской Республикой и Литовской Республикой в соответствии с доступным финансированием, а на втором этапе обеспечивая реализацию оставшегося охвата проекта Rail Baltica на территории Латвии в соответствии с доступным финансированием.

(2) реализацией проекта Rail Baltica в понимании настоящего Закона является совокупность действий, включающая все необходимые для развития инфраструктуры железной дороги процессы, в том числе отчуждение недвижимой собственности и проектирование, строительство инфраструктуры железной дороги и сооружений связанной с нею инфраструктуры. Территория реализации проекта Rail Baltica соответствует территории, необходимой для функционирования инфраструктуры железной дороги публичного пользования Европейского стандарта Rail Baltica и связанных с ее созданием сооружений, и она включена и актуализируется в информационной системе планирования развития территории на Web-сайте www.tapis.gov.lv как территория объекта национальных интересов в соответствии с ее границами.

(3) железнодорожная инфраструктура проекта Rail Baltica обеспечивает:

перевозки пассажиров и багажа и перевозки грузов; перевозки военных и военных грузов (военные перевозки осуществляются как в случае военной угрозы, так и в мирное время) ".

Дополнить Закон статьями 1_1, 1_2 и 1_3 в следующей редакции:

"Статья 1_1. Финансирование проекта Rail Baltica

(1) осуществление проекта Rail Baltica финансируется из:

Инструменты политик Европейского Союза и инструменты прочей иностранной финансовой помощи; средств государственного бюджета.

(2) осуществление проекта Rail Baltica может финансироваться также из других источников финансирования.

(3) средства, предусмотренные для реализации проекта Rail Baltica, запрещается расходовать на другие цели.

Как видите, теперь уже в законопроекте четко зафиксировано, что новая железная дорога имеет и военно-стратегическое значение. Также автор закона - минсообщений, - хочет законодательно признать, что проект будет реализовываться в два этапа и лишь на втором можно надеяться на соединение основной трассы с пунктами на латвийской территории (Центральный вокзал в Риге, аэропорт, возможно, Рижский свободный порт...).

Законопроект сегодня рассмотрит правительство, после чего он поступит в Сейм.