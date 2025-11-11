В Риге всё же не разрешат использование пиротехники в праздник Лиго, свидетельствует проект новых обязательных правил "Об ограничении времени использования фейерверков и сценической пиротехники в Риге", в который внесены изменения, сообщает LETA.

Изначально предполагалось, что новые правила запретят использование пиротехники на открытом воздухе в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время — с 22:00 до 7:00.

Также планировалось установить, что ограничения не будут распространяться на использование фейерверков на публичных мероприятиях, согласованных с самоуправлением, с 7:00 Лиго до 23:00 Янового дня, а также в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.

Однако после внесённых изменений из проекта обязательных правил исключили исключение, касающееся Лиго. Теперь предлагается установить, что ограничения не будут действовать только на публичных мероприятиях, согласованных с самоуправлением, и только в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.

Обязательные правила ещё предстоит утвердить на заседании Рижской думы.

Как сообщалось ранее, запрет на использование пиротехники ранее был включён в Правила общественного порядка. Однако с вступлением в силу в 2024 году Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, данные правила утратили силу.