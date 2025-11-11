Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Риге всё же запретят использование пиротехники на Лиго 0 259

Политика
Дата публикации: 11.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: В Риге всё же запретят использование пиротехники на Лиго
ФОТО: Unsplash

В Риге всё же не разрешат использование пиротехники в праздник Лиго, свидетельствует проект новых обязательных правил "Об ограничении времени использования фейерверков и сценической пиротехники в Риге", в который внесены изменения, сообщает LETA.

Изначально предполагалось, что новые правила запретят использование пиротехники на открытом воздухе в летний период с 23:00 до 7:00, а в остальное время — с 22:00 до 7:00.

Также планировалось установить, что ограничения не будут распространяться на использование фейерверков на публичных мероприятиях, согласованных с самоуправлением, с 7:00 Лиго до 23:00 Янового дня, а также в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.

Однако после внесённых изменений из проекта обязательных правил исключили исключение, касающееся Лиго. Теперь предлагается установить, что ограничения не будут действовать только на публичных мероприятиях, согласованных с самоуправлением, и только в новогоднюю ночь — с 0:00 до 1:00.

Обязательные правила ещё предстоит утвердить на заседании Рижской думы.

Как сообщалось ранее, запрет на использование пиротехники ранее был включён в Правила общественного порядка. Однако с вступлением в силу в 2024 году Закона об административных наказаниях за нарушения в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка, данные правила утратили силу.

Читайте нас также:
#рижская дума
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
1
1
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Латвия поможет и дальше вооружать Украину
Изображение к статье: Силиня уже в Ватикане: ждет аудиенции у Папы Римского
Изображение к статье: «Латышскому народу угрожает русский империализм»
Изображение к статье: Анимация, танец, цирк: как перераспределят миллион евро в бюджете культуры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно
Изображение к статье: Я очень благодарна Латвии - мои дети там в безопасности - Светлана Лобода Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Российские войска имеют успех в Покровске: подробности от DeepState
В мире
Изображение к статье: Военные Латвии требуют разобрать рельсы в направлении России и Беларуси – TV3
Политика
3
Изображение к статье: Вильнюс признан самым выгодным рождественским направлением Европы
Lifenews
1
Изображение к статье: Это в прошлом - глава Госканцелярии о том, как изменилось отношение к алкоголю на работе
Политика
Изображение к статье: «Роботы могут проломить череп»: Figure AI уволила инженера за такие слова
Техно

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео