В следующем году в министерствах количество должностных мест, необходимых для реализации основных функций государства, будет сокращено на 1147, свидетельствует информация, представленная правительству Министерством финансов.

Минфин поясняет, что в Государственной канцелярии будут ликвидированы 13 должностных мест, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 7, в ведомстве Министерства обороны - 12, в ведомстве Министерства экономики - 42, а в ведомстве Минфина - 455 должностных мест.

Между тем, в ведомстве Министерства внутренних дел будет ликвидировано 325 должностных мест, в Министерстве образования и науки - 35, в Министерстве земледелия - 100, в Министерстве сообщения - 4, в Министерстве юстиции - 22, в Министерстве культуры - 129, а в Конституционном суде - четыре должностных места.

В эти расчеты не включены должностные места педагогов и должностные места, которые перераспределяются между ведомствами.

Такие данные указаны в пояснениях к госбюджету будущего года. Правительство намерено принять эту информацию к сведению.