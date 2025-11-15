Baltijas balss logotype
Поскребли по сусекам: подсчитали, сколько чиновников уволят в министерствах в следующем году 2 702

Политика
Дата публикации: 15.11.2025
LETA
Изображение к статье: Поскребли по сусекам: подсчитали, сколько чиновников уволят в министерствах в следующем году

В следующем году в министерствах количество должностных мест, необходимых для реализации основных функций государства, будет сокращено на 1147, свидетельствует информация, представленная правительству Министерством финансов.

Минфин поясняет, что в Государственной канцелярии будут ликвидированы 13 должностных мест, в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией - 7, в ведомстве Министерства обороны - 12, в ведомстве Министерства экономики - 42, а в ведомстве Минфина - 455 должностных мест.

Между тем, в ведомстве Министерства внутренних дел будет ликвидировано 325 должностных мест, в Министерстве образования и науки - 35, в Министерстве земледелия - 100, в Министерстве сообщения - 4, в Министерстве юстиции - 22, в Министерстве культуры - 129, а в Конституционном суде - четыре должностных места.

В эти расчеты не включены должностные места педагогов и должностные места, которые перераспределяются между ведомствами.

Такие данные указаны в пояснениях к госбюджету будущего года. Правительство намерено принять эту информацию к сведению.

#госбюджет #увольнения #коррупция #реформы #министерства #экономика #политика
    Aleks
    16-го ноября

    В Эстонии 40 тыс.чиновников,в Литве-30тыс.,а сколько останется в Латвии после сокращения?199 тыс?😀 Обалденные сокращение... А что им ещё делать,если это основной электорат латышей с интересными фамилиями?Изображать видимость.😈👽

    Ехидный
    15-го ноября

    Латвия страна с гулькин х..й , а чиновников целая армия !!!в минкульте сокращают 129 чиновников !!! что они там делали ??? прожирают народные деньги и одновременно плачут , что бюджета не хватает !!!!

