Среди депутатов 14-го Сейма самые высокие зарплаты в октябре получили Дайга Миериня (СЗК), которая также занимает пост спикера парламента, а также Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Райвис Дзинтарс (Нацобъединение), свидетельствует общедоступная информация, пишет LETA.

Миериня в октябре получила зарплату в размере 7636 евро, Грасбергс — 5458 евро, а Дзинтарс заработал в Сейме 5270 евро.

Депутат Аугуст Бригманис (СЗК) в октябре получил 5145 евро, Эдвард Смилтенс (Объединенный список) — 5085 евро, Андрис Шуваев (Прогрессивные) — 5079 евро, Янис Вуцанс (СЗК) — 5018 евро, Андрей Юдин («За стабильность») — 4990 евро, Занда Калниня-Лукашевица (Новое единство) — 4949 евро, и Агнесе Краста (Новое единство) — также 4949 евро.

Депутаты Сейма получают вознаграждение за свою работу из государственного бюджета. Их зарплата, как и у других государственных должностных лиц, регулируется Законом о вознаграждении должностных лиц и работников государственных и муниципальных учреждений. Вознаграждение парламентариев пересматривается автоматически каждый год в соответствии с изменениями средней зарплаты и инфляции в стране. Депутаты могут получать дополнительную оплату за выполнение обязанностей в Президиуме Сейма, фракциях, комиссиях и подкомиссиях.

Размер месячной зарплаты депутата Сейма в 2025 году составляет 4330 евро до вычета налогов.

Депутаты не получают дополнительных надбавок к зарплате за участие в заседаниях Сейма и комиссий, делегациях или депутатских группах. Премии парламентариям не выплачиваются.

Депутатам компенсируются расходы, связанные с выполнением депутатских полномочий. Они могут получить компенсацию за аренду жилья и транспортные расходы. Система компенсаций организована так, чтобы уравнять возможности депутатов, избранных от отдалённых регионов, с возможностями депутатов из Риги.

Максимально допустимый размер компенсации зависит от места жительства: чем ближе депутат живёт к Риге, тем меньше возможная сумма компенсации.