Неожиданно: в разгар политического кризиса Силиня решила слетать в Ватикан 2 560

Политика
Дата публикации: 21.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Неожиданно: в разгар политического кризиса Силиня решила слетать в Ватикан

Премьер-министр Эвика Силиня с воскресенья, 23 ноября, по понедельник, 24 ноября, отправится с визитом в Ватикан, чтобы принять участие в Латвийском национальном паломничестве и встретиться с руководством Римско-католической церкви, сообщили в Госканцелярия.

Во время визита запланирована частная аудиенция Силини у Папы Льва XIV, встреча с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, а также участие в общей аудиенции вместе с латвийской делегацией и паломниками.

Государственная канцелярия сообщает, что этот визит и Национальное паломничество проходят в контексте столетия дипломатических отношений между Латвией и Святым Престолом, а также в период, когда Римско-католическая церковь по всему миру отмечает юбилейный год «Паломники надежды».

По мнению Госканцелярии ЛР, Святой Престол высоко оценивает традиции экуменизма и межконфессиональной солидарности в Латвии.

По официальной версии цель визита Силини в Ватикан — продолжить поддержание активного диалога со Святым Престолом, укрепить двусторонние отношения, подтвердить приверженность Латвии совместной поддержке Украины и выступлению за мир, безопасность и соблюдение международного права.

Читайте нас также:
#Украина #церковь #Латвия #Ватикан #религия #дипломатия #визит #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(2)
  • bt
    bory tschist
    21-го ноября

    to Aleks: ... так, не все же православнутые и ленинцы, чтобы – к сифилитикy-yльянову в его гранитнo-мраморную "квартиру" ломиться ... p.s. _ хоть, я и не верующий, но – счёл нужным для себя – побывать в Xраме Pождения Христа (!)

    1
    5
  • A
    Aleks
    21-го ноября

    За поддержкой помчалась.Опус дей серьезная структура,но не все так однозначно в этом мире ..😈👽

    7
    2

Видео