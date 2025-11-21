Премьер-министр Эвика Силиня с воскресенья, 23 ноября, по понедельник, 24 ноября, отправится с визитом в Ватикан, чтобы принять участие в Латвийском национальном паломничестве и встретиться с руководством Римско-католической церкви, сообщили в Госканцелярия.

Во время визита запланирована частная аудиенция Силини у Папы Льва XIV, встреча с госсекретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином, а также участие в общей аудиенции вместе с латвийской делегацией и паломниками.

Государственная канцелярия сообщает, что этот визит и Национальное паломничество проходят в контексте столетия дипломатических отношений между Латвией и Святым Престолом, а также в период, когда Римско-католическая церковь по всему миру отмечает юбилейный год «Паломники надежды».

По мнению Госканцелярии ЛР, Святой Престол высоко оценивает традиции экуменизма и межконфессиональной солидарности в Латвии.

По официальной версии цель визита Силини в Ватикан — продолжить поддержание активного диалога со Святым Престолом, укрепить двусторонние отношения, подтвердить приверженность Латвии совместной поддержке Украины и выступлению за мир, безопасность и соблюдение международного права.