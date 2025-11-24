Baltijas balss logotype
Государственный бюджет надеются принять, несмотря на демарши СЗК 0 209

Политика
Дата публикации: 24.11.2025
LETA
Изображение к статье: Государственный бюджет надеются принять, несмотря на демарши СЗК
ФОТО: LETA

На прошлой неделе входящий в правительство Союз зелёных и крестьян (СЗК) разыграл новую карту против своих коалиционных партнёров, что ещё больше обострило ситуацию в правительстве, пишут общественные СМИ.

СЗК начал обвинять "Прогрессивных" в недостаточной заботе о жителях регионов, а два депутата даже присоединились к оппозиции, выразив недоверие министру от "Прогрессивных". Большинство членов СЗК не жаждут оставаться в действующем правительстве, но заявляют, что не будут сами свергать кабинет Эвики Силини. СЗК теперь припысывает такие намерения "Прогрессивным".

Правительство по-прежнему держится главным образом на необходимости принять бюджет следующего года, в котором не предусмотрены крупные расходы на оборону. И, несмотря на многочисленные разногласия, принятие бюджета возможно, заключила программа "De facto".

В первый рабочий день после государственного праздника министры собрались на заседание правительства, чтобы рассмотреть более полутысячи предложений с потенциальным влиянием на государственный бюджет следующего года в размере 1,7 млрд евро. Ни один из министров от СЗК не прибыл вовремя. И это не единственная выходка СЗК, показавшая нестабильность ситуации в коалиции. Хотя в среду министры, отклонив практически все предложения оппозиции, согласовали изменения в бюджет, днём позже два депутата СЗК - Улдис Аугулис и Янис Вуцанс - проголосовали за вотум недоверия оппозиции министру сообщения Атису Швинке от "Прогрессивных".

Министр сохранил свой пост с перевесом в несколько голосов. Оба члена фракции СЗК связали требование отставки Швинки с проблемами в региональном автобусном сообщении.

"В Вентспилсе есть такие культурные центры, как "Jūras vārti", концертный зал "Латвия", но если посмотреть, смогут ли жители Кулдиги и Талси приехать на вечерние спектакли или мероприятия на автобусе и вернуться домой, мой ответ - нет", - так обосновал Вуцанс свое недоверие Швинке.

Андрис Шуваев, председатель "Прогрессивных", связал голосование двух членов СЗК "исключительно" с несписанием долгов Вентспилсского порта. Политики СЗК ранее предлагали списать кредиты Вентспилсского порта в Государственной казне, а также рефинансировать и погасить кредиты порта в частных банках, на что министр сообщения не согласился.

#финансы #бюджет #коалиция #оппозиция #голосование #правительство #политика
Видео