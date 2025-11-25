Baltijas balss logotype
Депутаты создают еще одну следственную комиссию. На сей раз - по вопросам иммиграции из третьих стран

Политика
Дата публикации: 25.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Депутаты создают еще одну следственную комиссию. На сей раз - по вопросам иммиграции из третьих стран

Парламентарии хотят ограничить приток в страну "чужаков".

Недавно депутат Сейма от Национального объединения Янис Домбрава пообещал создать парламентскую следственную комиссию, дабы идентифицировать "слабые места" в латвийском и евросоюзовском законодательстве, которые приводят к массовому притоку в Латвию и в другие страны ЕС граждан третьих стран. И вот необходимые для создания такой комиссии 34 подписи собраны - под инициативой начать парламентское расследование на тему неконтролируемой миграции подписались депутаты Нацобъединения, Объединенного списка, "Латвия на первом месте" и независимый депутат Андрис Целяпитерс.

Инициаторы парламентского расследования отмечают, что "начиная с 2015-го года существенно возросло количество граждан третьих стран, которые находятся в Латвии с временными или постоянными видами на жительство - свыше 105 тысяч. Кроме того, в стране находятся и неопределенное число лиц, которые используют визы и путевые документы, выданные в других странах ЕС".

Это все, конечно, очень интересно, только неясно, как с этой реальностью собирается бороться парламентская следственная комиссия? У депутатов Сейма практически нет возможности повлиять на общую миграционную политику ЕС, что же касается латвийского законодательства, то как раз сейчас в Сейме и рассматривается новый Закон об иммиграции.

Так или иначе, но подписи для создания комиссии собраны и саму комиссию, судя по всему, возглавит Янис Домбрава - это обеспечит ему дополнительную популярность в преддверии выборов и доплату к окладу. Комиссия официально будет создана уже на ближайшем пленарном заседании в четверг, 27-го ноября.

#выборы #Латвия #миграция #парламент #Евросоюз #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
Все статьи
