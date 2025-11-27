Baltijas balss logotype
«Делать вид, что запрет работает, бессмысленно» - эксперт о «страусиной» политике государства

Политика
Дата публикации: 27.11.2025
tv24
Изображение к статье: «Делать вид, что запрет работает, бессмысленно» - эксперт о «страусиной» политике государства

"Делать вид, что запрет работает, бессмысленно": что имела в виду эксперт, говоря о "страусиной" политике государства

В Латвии формально действует запрет на рекламу азартных игр, но фактически жители продолжают видеть такие объявления — через зарубежные трансляции, интернет-платформы и приложения.

Реклама азартных игр в Латвии часто становится темой для обсуждений, однако существует мнение, что действующие ограничения не работают. Об этом в программе TV24 «Preses klubs» рассказала председатель правления Латвийской ассоциации рекламы Байба Лиепиня. По ее словам, запрет рекламы азартных игр неэффективен: «Пора прекратить играть в страусиную политику и делать вид, что запрет работает, потому что это не так».

Она отмечает, что об этой теме никто не хочет говорить, но Латвия снова отстала от других стран, поскольку в большинстве европейских государств такая реклама разрешена. Совсем недавно проходил чемпионат Европы по баскетболу, и одним из главных спонсоров был бренд азартных игр, который в Латвии не работает и даже не имеет здесь лицензии. Лиепиня поясняет, что в современном мире, когда латвийские медиа подключены к глобальной медиасреде, возникает ситуация, при которой «везде всё продолжается как обычно», и мы всё равно получаем рекламу такого типа. «Такой запрет действует только в рамках латвийской юрисдикции», — добавляет она.

Кроме того, по ее словам, реклама поступает и в наши личные цифровые устройства — телефоны и планшеты. «Фактически запрет есть, но он не работает», — считает Лиепиня.

Она подчеркивает, что эту тему нужно закрыть и разрешить рекламу, поскольку государство выдает этим предприятиям лицензии и взимает лицензионную плату. Также она отмечает, что уже внедрены достаточно строгие требования в части контроля зависимости. «Мы сделали большой шаг в сторону повышения качества услуг, чтобы защитить пользователя. Нужно разрешить рекламу, потому что она всё равно существует», — резюмирует Лиепиня.

#Латвия #реклама #азартные игры #политика
Видео