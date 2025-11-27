В среднесрочной перспективе - с 2026 по 2028 год - расходы государственного бюджета планируется сократить на 844,1 млн евро, что будет обеспечено мерами по пересмотру и оптимизации расходов, сообщили в Министерстве финансов (МФ).

При пересмотре бюджета на следующий год ко второму чтению расходы по статье управления государственным долгом были сокращены еще на 10 млн евро каждый год, в общей сложности за три года экономия составит 30 млн евро, что дополняет общую консолидацию, отметили в Минфине.

Сокращение государственных расходов в среднесрочной перспективе будет постепенным. Так, расходы будут сокращены на 243,4 млн евро в 2026 году, 304,6 млн евро в 2027 году и 296,1 млн евро в 2028 году.

В частности, расходы основного бюджета на следующий год сокращены на 50 млн евро, отраслевые министерства выявили и сократили расходы на 181 млн евро, а еще 12,4 млн евро были сэкономлены при подготовке законопроекта о бюджете.

Таким образом, общее сокращение расходов за три года составит 844,1 млн евро, и эти средства будут направлены на финансирование приоритетов правительства.

Национальная безопасность, здравоохранение, поддержка семей с детьми и качественное образование были определены в качестве основных приоритетов на 2026 год, и на эти сферы будет выделено дополнительно 700 миллионов евро.

В Министерстве финансов рассказали, что на укрепление национальной безопасности в следующем году запланировано 448,3 млн евро, включая инвестиции в военный потенциал, внутреннюю безопасность и кибербезопасность, закупку оборудования и техники, обучение солдат и призывников, строительство контрмобильных систем, развитие оборонной промышленности и поддержку приграничных самоуправлений.

В 2026 году предусмотрено дополнительное финансирование в размере 94,8 млн евро на усиление поддержки семей с детьми, улучшение материального обеспечения детей, находящихся на внесемейной опеке, и укрепление здравоохранения. Пособие на рождение ребенка в следующем году вырастет до 600 евро с нынешних 421,17 евро в настоящее время, а пособие по уходу за ребенком увеличится до 298 евро в месяц со 171 евро.

Поддержка опекунов и усыновителей также увеличится, в том числе вознаграждение опекунам - с 54,07 евро в месяц до 298 евро в месяц, а единовременная выплата за усыновление ребенка - с 1 422,87 евро до 2 433 евро. Неработающие опекуны будут получать социальное страхование из государственного бюджета.

В области здравоохранения предусмотрены дополнительные средства на расширение финансируемых государством амбулаторных и стационарных услуг и улучшение доступа к лекарствам. По данным Минфина, будут расширены возможности компенсирования лекарств, введена компенсация платы за услуги фармацевтов за выписанные лекарства в размере до 10 евро, а инвалиды 1-й группы будут освобождены от этой платы.

Также будет выделено финансирование на охрану здоровья матери и ребенка, услуги по планированию семьи, раннюю диагностику и лечение, на расширение доступа к паллиативной помощи, включая уход на дому у пациента. Кроме того, будет усилена работа сельских семейных врачей

Дополнительные средства выделены и на образование, чтобы обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей в Латвии, независимо от места их проживания и размера школы. На внедрение новой модели финансирования оплаты труда учителей "Программа в школе", в том числе для вспомогательного персонала, планируется выделить дополнительно 45 миллионов евро.

В следующем году необлагаемый подоходным налогом минимум увеличится на 40 евро и составит 550 евро в месяц. Минимальная заработная плата вырастет с 740 евро до 780 евро.