Депутат Александр Кирштейнс подсчитал, что за 16 лет правления "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян из страны выехало уже более 400 тысяч латышей. То есть в среднем по 25 тысяч латышей в год.

Независимый депутат Александр Кирштейнс не скрывает своего крайне негативного отношения к проводимой в стране экономической (и не только) политике. Вот яркие фрагменты недавнего интервью ветерана латвийской политики, опубликованные на сайте pietiek.com:

"Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей, когда приоритетные меры поддержки предоставляются состоятельным людям, желающим приобрести электроавто стоимостью 30-80 тысяч евро, хотя это не товар первой необходимости в Латвии. Поддержка его приобретения больше, чем при рождении ребенка и последующем ежемесячном пособии. Но люди, которые могут себе это позволить, богаче, чем обычный семьянин. Значит, государство раздает деньги тем, у кого они уже есть, но о мерах поддержки семей не думает.

Развитие страны лучше всего демонстрируют изменения численности населения. Когда в 2009 году Валдис Домбровскис был избран премьером, из Латвии эмигрировали 80 000 трудоспособных людей. А за 16 лет правительств Новое Единство и СЗК выехало уже около 400 000 латышей.

Люди эмигрируют из стран со стагнирующей экономикой. Опыт довоенной Латвии и послевоенной Германии показывает, что хозяйственного расцвета страна может достичь в период от пяти до 10 лет.

Президент Аргентины Милей добился того, что инфляция, составлявшая тысячу процентов годовых, за небольшой период времени сократилась до нескольких процентов, при этом число людей, живущих за чертой бедности, сократилось на два миллиона. Он также побудил европейских консерваторов задуматься о сокращении аппарата госуправления путем ликвидации или объединения министерств. Смешно, что у нас есть отдельные министерства энергетики, транспорта и экономики, хотя эти отрасли нельзя оторвать друг от друга и их надо было бы отдать одному министру. Культуру тоже нельзя оторвать от образования, как и здоровье от благосостояния.

Будем надеяться, что на следующих выборах в Сейм люди уделят больше внимания именно тем спискам кандидатов, в которых будет предусмотрено резкое сокращение государственной бюрократии, уделяя большее значение проблемам демографии и хозяйственного развития!"