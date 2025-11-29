Baltijas balss logotype
«Из Латвии выехало уже более 400 тысяч латышей» - ветеран латвийской политики 10 3186

Политика
Дата публикации: 29.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: «Из Латвии выехало уже более 400 тысяч латышей» - ветеран латвийской политики

Депутат Александр Кирштейнс подсчитал, что за 16 лет правления "Нового Единства" и Союза зеленых и крестьян из страны выехало уже более 400 тысяч латышей. То есть в среднем по 25 тысяч латышей в год.

Независимый депутат Александр Кирштейнс не скрывает своего крайне негативного отношения к проводимой в стране экономической (и не только) политике. Вот яркие фрагменты недавнего интервью ветерана латвийской политики, опубликованные на сайте pietiek.com:

"Мы переживаем эпоху сомнительных ценностей, когда приоритетные меры поддержки предоставляются состоятельным людям, желающим приобрести электроавто стоимостью 30-80 тысяч евро, хотя это не товар первой необходимости в Латвии. Поддержка его приобретения больше, чем при рождении ребенка и последующем ежемесячном пособии. Но люди, которые могут себе это позволить, богаче, чем обычный семьянин. Значит, государство раздает деньги тем, у кого они уже есть, но о мерах поддержки семей не думает.

Развитие страны лучше всего демонстрируют изменения численности населения. Когда в 2009 году Валдис Домбровскис был избран премьером, из Латвии эмигрировали 80 000 трудоспособных людей. А за 16 лет правительств Новое Единство и СЗК выехало уже около 400 000 латышей.

Люди эмигрируют из стран со стагнирующей экономикой. Опыт довоенной Латвии и послевоенной Германии показывает, что хозяйственного расцвета страна может достичь в период от пяти до 10 лет.

Президент Аргентины Милей добился того, что инфляция, составлявшая тысячу процентов годовых, за небольшой период времени сократилась до нескольких процентов, при этом число людей, живущих за чертой бедности, сократилось на два миллиона. Он также побудил европейских консерваторов задуматься о сокращении аппарата госуправления путем ликвидации или объединения министерств. Смешно, что у нас есть отдельные министерства энергетики, транспорта и экономики, хотя эти отрасли нельзя оторвать друг от друга и их надо было бы отдать одному министру. Культуру тоже нельзя оторвать от образования, как и здоровье от благосостояния.

Будем надеяться, что на следующих выборах в Сейм люди уделят больше внимания именно тем спискам кандидатов, в которых будет предусмотрено резкое сокращение государственной бюрократии, уделяя большее значение проблемам демографии и хозяйственного развития!"

#мнения #Латвия #демография #эмиграция #реформы #экономика #бюрократия #политика
Иконка - заглушка для фотографии автора
Эдуард Эльдаров
Все статьи
Оставить комментарий

(10)
  • А
    Андрей
    30-го ноября

    Такой интересный псевдопатриот. Давайте чуть пристальнее посмотрим, где хранит свои сбережения этот гражданит. По данным ЦИК (CVK) на базе добровольных (!) деклараций кандидатов в депутаты, в 2022-м году, мистей Киршетейнс обладал акциями 2 китайских и 3 американских акционерных обществ на общую сумму 41895,70 USD. Инвестиции в предприятия Латвии на тот момент составили 0.00 EUR. Это ВСЁ, что надо знать об этом "патриоте"! Для полноты картины надо сказать, что он не один такой. Список "счастливчиков" продолжает: Кариньш (также гражданин США), Шнёре, Домбрава и, вероятно, другие. Подробности на сайте CVK: хттп://sv2022.cvk.lv/pub/kandidati/aleksandrs-kirsteins Остальных также не трудно найти.

    15
    2
  • A
    Aleks
    29-го ноября

    Вообще то все началось ещё с 1992 года,когда дружно власти рушили и продавали все советское,обогащаясь и радуясь жизни и национальное объединение присутствовало при этом изначально . Не могли ж Литва с Эстонией обогнать Латвию на лет 40 с 2016 года ...Они ее обходили с 90-х .😈👽

    20
    1
  • A
    Anim
    29-го ноября

    Теперь дебил Кирштейнс прикидывается, что он ни при чём )

    А тем временем самоуничтожение латышского народа продолжается. Вместе с территорией "Латвии".

    На очереди окончательное уничтожение транзита: железной дороги и портов.

    Мы не вмешиваемся.

    30
    1
  • Д
    Добрый
    29-го ноября

    Гестаплаптерейх-раша

    1
    13
  • A
    Anim
    Добрый
    29-го ноября

    Ушлепок, так сколько лет вы строите rail baltic?

    16
    1
  • Мп
    Мимо проходил
    Добрый
    29-го ноября

    Это он нациоАналпасталрейх имеет в виду. Как всегда, посмотрел в зеркало и решил, что урод за стеклом - это Путин. Пожалейте убогого! :)

    5
    1
  • lo gos
    lo gos
    29-го ноября

    пидорасы

    13
    1
  • I
    Igors
    29-го ноября

    ... а до 2016 года считать не надо ???

    20
    2
  • Е
    Ехидный
    29-го ноября

    во-первых - 400тысяч это не только латыши !!! во-вторых - этот самый придурок и заложил фундамент той жопе в которой сегодня находится Латвия !!!

    62
    1
  • СС
    СМЕРШ СМЕРШ
    29-го ноября

    исход из ГестапЛага

    34
    1
Читать все комментарии

