Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Я уеду жить в Лондон! Рига пытается остановить эмиграцию с помощью квадратных метров 9 7465

Политика
Дата публикации: 30.11.2025
BB.LV
Изображение к статье: Я уеду жить в Лондон! Рига пытается остановить эмиграцию с помощью квадратных метров
ФОТО: LETA

Предыдущий созыв Рижской думы достаточно много говорил о том, что молодым специалистам надо предоставлять арендуемое муниципальное жилье. Построено ничего не было.

Сейчас Рига замахнулась на строительство 732 квартир. В Зиепниеккалнсе, Плявниеках и Болдерае.

Муниципальное жилье для специалистов собрались строить также Гулбене, Тукумс, Лиепая, Екабпилс, Даугавпилс и Цесис. А молодые специалисты почему-то выбирают Лондон и Дублин…

Строить собираются по принципу государственно-частного партнерства, то есть, частный инвестор строит почти все за свои деньги, а муниципалитеты потом годами выплачивают инвестору затраченные суммы и предусмотренную прибыль.

С одной стороны, для нужных специалистов строить муниципальное жилье, в котором арендная плата ниже рыночной – это хорошо. А с другой – специалист превращается в крепостного, так как если он сменит место работы или уйдёт на «вольные хлеба», то из муниципального жилья им придется тут же съехать либо в арендуемую в частном сегменте квартиру, либо в собственную.

Никто из бизнесменов не знает, кто им будет нужен через три года, через пять лет, и будет ли нужен вообще.

Муниципальные предприятия и учреждения рассказывают друг другу как они вводят инновационные технологии и искусственный интеллект. Учителя требуются, но школы закрываются одна за другой («школа стоит, а учащихся нет»). Врачи требуются, очереди по квотам жуткие, но больницы сокращаются. Часть клиник закрыта («объединена»), а некоторые здания уже выполняют совсем другие функции.

Читайте нас также:
#жилье #здравоохранение #образование #инвестиции #рижская дума #строительство #жилье #эмиграция #технологии #экономика
Автор - Вадим Фальков
Вадим Фальков
Все статьи
20
2
1
2
2
11

Оставить комментарий

(9)
  • EM
    Evgen Mel
    1-го декабря

    Да, в Елгаве уже построили пару таких домов с арендной платой в 6 евро/кв.метр, а еще же надо коммуналку оплатить. За такие деньги проще ипотеку взять )

    10
    0
  • Л
    Латтоптун
    30-го ноября

    Ооооо...жильё решили строить...А ещё лет 5-6 обратно, хотели вернуть латвийских граждан, при помощи открыток с надписью : " Es gribu tevi atpakaļ". На картинке которой, жена латыша, одна пилит дрова вручную... Открытки тогда не помогли...Даже странно :)

    26
    2
  • Д
    Дед
    30-го ноября

    Удивительно, безработица 5%, а работать не где. Нет, правители, реальная безработица 25%, вот молодежь и уезжает, чтобы выжить. В этой стране выжить не возможно.

    59
    1
  • полосатый конь
    полосатый конь
    Дед
    30-го ноября

    Ну почему же, работы - полно ! Правда зарплата такая, которой не хватит на еду ))))

    35
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    30-го ноября

    Очередная глава из "Истоии успеха" - "Как правильно выстрелить себе в ногу".

    58
    4
  • П
    Процион
    30-го ноября

    Зато латышский язык насаждается где надо и где не надо с религиозным фанатизмом. Не щадятся даже такие чисто латвийские языки как латгальский (родной язык для 150 тысяч человек) человек, ливский. В Латвии уже вымерли такие языки как Селонский (вымер в 15 веке), Земгальский (16 век), Куршский (17 век). На очереди ещё живые ливский и латгальский.

    105
    3
  • Волченька Просто Волченька!
    Волченька Просто Волченька!
    Процион
    30-го ноября

    Латгальский для кристальночерепных не латышский. А чангальский и носители его-чанглы. Всегда латыши их так называли. С самого детства, середины 70-х, слышал от знакомых латышей.

    58
    7
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Процион
    30-го ноября

    Ну так и Латгалию латыши иначе не назвали как: - Чангладеш!

    33
    6
  • A
    Aleks
    30-го ноября

    Правильной дорогой идете,товарищи.👽😈

    77
    2
Читать все комментарии

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: «За балтийцев в Вашингтоне никто не переживает»
Изображение к статье: Министерство хочет продать дом в Старой Риге, чтобы расплатиться со спортсменами. Уже есть покупатели
Изображение к статье: «Было бы хорошо собрать этих людей и вывести...»
Изображение к статье: Поликлиника для трамваев: что происходит с депо, в которое Рига вложила десятки миллионов евро Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!
Изображение к статье: Полмиллиарда за выходные: «Зверополис 2» установил мировой рекорд по кассовому старту
Бизнес
Изображение к статье: Наиболее вредный компонент в новогодних салатах: советы диетолога по замене
Еда и рецепты
Изображение к статье: Какие угощения можно предложить кошке
В мире животных
Изображение к статье: Латвии лидирует в ЕС по числу новых носителей ВИЧ: кому надо срочно пройти проверку, чтобы избежать СПИДа
Наша Латвия
Изображение к статье: Почему вес матраса увеличивается и какие опасности таят лестницы: шокирующие факты
Дом и сад
Изображение к статье: Повышаем либидо: советы сексолога
Люблю!

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео