Предыдущий созыв Рижской думы достаточно много говорил о том, что молодым специалистам надо предоставлять арендуемое муниципальное жилье. Построено ничего не было.

Сейчас Рига замахнулась на строительство 732 квартир. В Зиепниеккалнсе, Плявниеках и Болдерае.

Муниципальное жилье для специалистов собрались строить также Гулбене, Тукумс, Лиепая, Екабпилс, Даугавпилс и Цесис. А молодые специалисты почему-то выбирают Лондон и Дублин…

Строить собираются по принципу государственно-частного партнерства, то есть, частный инвестор строит почти все за свои деньги, а муниципалитеты потом годами выплачивают инвестору затраченные суммы и предусмотренную прибыль.

С одной стороны, для нужных специалистов строить муниципальное жилье, в котором арендная плата ниже рыночной – это хорошо. А с другой – специалист превращается в крепостного, так как если он сменит место работы или уйдёт на «вольные хлеба», то из муниципального жилья им придется тут же съехать либо в арендуемую в частном сегменте квартиру, либо в собственную.

Никто из бизнесменов не знает, кто им будет нужен через три года, через пять лет, и будет ли нужен вообще.

Муниципальные предприятия и учреждения рассказывают друг другу как они вводят инновационные технологии и искусственный интеллект. Учителя требуются, но школы закрываются одна за другой («школа стоит, а учащихся нет»). Врачи требуются, очереди по квотам жуткие, но больницы сокращаются. Часть клиник закрыта («объединена»), а некоторые здания уже выполняют совсем другие функции.