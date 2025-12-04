Не думай о минутах свысока

Председатель последнего Верховного совета СССР вошел в историю всего одной фразой: «У нас регламент! Кончил - не кончил, три минуты и все!» Вчера в Сейме работу над принятием бюджетного пакета и бюджета-2026 тоже начали с изменения регламента.

Депутатам вместо привычных 5 минут позволили дебатировать первый раз — 3 минуты, а повторно — 1 минуту. Что можно сказать за одну минуту, используя только нормативную лексику — загадка. Но таков регламент!

Так или иначе, но сокращения времени для дебатов вовсе не ускорило процесс обсуждения главного финансового закона страны и законопроектов, входящих в бюджетный пакет. Ко второй половине рабочего дня депутаты успели рассмотреть лишь чуть более половины бюджетных законопроектов, то есть собственно к самому бюджету слуги народа еще даже не подошли.

При этом парламентарии заранее решили, что никаких ночных бдений не будет — если до 21.00 бюджетную повестку дня полностью рассмотреть не удастся, то обсуждение продолжится на следующий день, а если понадобится — то в пятницу и даже в субботу!

Забыли спросить у оппозиции

Накануне рассмотрения бюджета, премьер Эвика Силиня безапелляционно заявила, что у оппозиции «нет весомых аргументов для критики бюджета». На самом деле аргументов — хоть отбавляй! И вчера оппозиционные депутаты это доказали!

Во-первых, они напомнили, что бюджет начинает формироваться только летом и в этот процесс депутаты — по крайней мере от оппозиции, - вообще не были вовлечены. Сам проект бюджета совершенно непрозрачен, откуда берутся те или иные суммы на те или иные программы — непонятно.

«Да, меня также абсолютно не устраивает способ разработки бюджета. Меня не устраивает то, что летом, когда вы собираетесь вместе, участвует только коалиция, что нет возможности участвовать ни оппозиции, ни независимым представителям. И я думаю, что от этого только бюджетирование выиграло бы, если бы все-таки вы не ограничились коалиционными политиками. Ведь надо учитывать, что и в оппозиции, и среди независимых есть люди с опытом», - озвучила позицию многих коллег в зале независимый депутат Скайдрите Абрама.

Долги отдают только трусы?

Во-вторых, оппозиция обвинила правящих в безудержном наращивании госдолга.

«Очень жаль, что в этих дебатах не участвует премьер-министр, потому что это и следующее предложение действительно очень фундаментальные вопросы, по которым премьер-министр должна была бы выступить со своим разъяснением. Мы живем не по средствам, мы не зарабатываем столько, сколько взяли в долг. Более того, у нас и эти условия кредитования не такие хорошие, не те процентные ставки, как у других стран, чтобы продолжать занимать.

Общий объем долга Эстонии вдвое меньше, чем у Латвии. В фактических цифрах это означает, что не на погашение кредита, а только на проценты по кредиту всего за пятилетний период, это если мы еще не наращиваем внешний долг страны, мы выплачиваем международным кредиторам около трех миллиардов евро за пятилетний период. Это деньги, которые спускаются в унитаз, так сказать, только за счет обслуживания долгов. По сравнению с тем же периодом Эстония потратит на 1,7 млрд меньших денежных сумм. Что это значит? Это означает, что отставание Латвии от Эстонии будет расти, если мы не найдем фантастического способа, как мы очень быстро наращиваем общий валовой внутренний продукт. Это причина, по которой Эстония с гораздо меньшей экономикой, численностью населения смогла обойти Латвию», - сокрушался депутат Янис Домбрава (Национальное объединение).

А зарплаты все выше и выше

В-третьих, оппозиция обвинила правящих в неспособности сокращать или хотя бы не увеличивать административные расходы и прежде всего — на вознаграждения в госуправлении и в целом в бюджетной сфере.

«Вы говорите, что это бюджет безопасности. Все это про безопасность. Но экономическая безопасность не менее важна. И в этом случае вы оставляете сокращение расходов на следующий, 2027, год. Значит, вы хотите без оснований занимать не на безопасность, а на траты своих потребностей, которые выше ваших возможностей, и жить в долг.

Вы сказали, что в этом году максимальный рост ваших зарплат — 2,6%. Вопрос в том, как вы считаете! Вчера Госкасса обнародовала статические данные, из которых видно, что зарплаты выросли минимум на 5,7 процента! Значит все будет продолжаться, вы будете продолжать наращивать расходы на зарплаты», - сказал представитель оппозиции.

Стакан наполовину полон…

«Успокоить» население и прежде всего — избирателей, - с трибуны парламента попытался депутат от «Нового Единства» Гатис Лиепиньш, который просто «сыпал» цифрами:

«Во-первых. В Латвии в следующем году будет один из самых низких дефицитов бюджета в странах восточного фланга НАТО: В Эстонии — 4,5 процента, в Финляндии — 3,6 процента, в Польше и Румынии еще больше — 6,5 процента ВВП. В Латвии — 3,3 процента от внутреннего валового продукта. Ниже он будет только в Литве, где составит 2,7 процента от внутреннего валового продукта.

Во-вторых, госдолг Латвии по-прежнему остается среди самых маленьких, и есть многие страны, у которых гораздо больше долговых обязательств. В качестве примеров могу привести, больше долг, чем у Латвии - у Польши, Германии, Финляндии, и не говоря уже об Италии, Франции или Греции.

В-третьих, о расходах на обслуживание госдолга. В 2028 году он составит 712 млн евро. И нас пугают этой цифрой. Мы не можем смотреть только на одну цифру. Нужно также смотреть на размер экономики и сколько обходится обслуживание долгов экономике страны. В 2028 году они составят 712 млн евро, или 1,5% от ВВП. В недавней истории Латвии были годы, когда за обслуживание долга мы платили больше. Так было и в 2010 году, когда мы платили 1,9 процента ВВП. А в 2015 году мы платили 1,6 процента ВВП на обслуживание госдолга».

Все было бы замечательно, если бы… Латвия по-прежнему не занимала последние места в ЕС и по темпам экономического роста, и по притоку инвестиций, и по инновациям, и по объемам экспорта, и по ВВП. И в Балтии мы стабильно последние. Ну или стабильно отстающие — кому, как нравится.

А что после бюджета?

Что же касается собственно бюджета-2026, то наверняка он будет принят — все три коалиционных партии решили все-таки главный финансовый закон принят, а уже потом продолжить выяснение отношений.

Закончится ли это выяснение отношений распадом правительства Силини и созданием нового правительства — не знает никто. Хотя, по слухам из кулуаров власти, главные бунтовщики – «зеленые крестьяне», - уже передумали уходить из этого правительства и создавать новое.