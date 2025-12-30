«Что-то вы рано начали!» - недавно заявил президент, сетуя на преждевременно начавшуюся в Сейме предвыборную кампанию. Но такова реальность: действительно слуги народа необычно рано устроили предвыборную лихорадку — фактически под знаком «предчувствия выборов» прошла вся осенняя сессия Сейма.

Оно и понятно: депутаты сегодня, за 10 с небольшим месяцев до выборов, думают о том, насколько велики у них шансы снова избраться в парламент.

Политическая атмосфера и внутренняя конкуренция

Причем, депутаты не столько боятся конкуренции со стороны других партий, сколько… опасаются внутренней конкуренции, то есть конкуренции внутри списка. Места под солнцем хватит не всем… Особенно это касается партий власти, ведь в этих партиях, наряду с депутатами, места в списке кандидатов будут занимать и министры — с более высокой узнаваемостью у избирателей и возможностью чаще о себе заявлять. В общем, все это только создает неуверенность и нервозность у политиков, и заставляет действовать жестче, громче, активнее…

Депутаты в этом году уже завершили свою бурную деятельность и отбыли в отпуск — вернутся же слуги народа уже в следующем году, в начале января. Поэтому самое время подвести итоги этой сессии парламента.

Ожидалось, что ключевым событием этой сессии станет принятие бюджета-2026 и бюджетного пакета. Оппозиция в душе даже надеялась, что правительство на этом бюджете и «подорвется», учитывая мизерный перевес правящих в Сейме.

Главные события осенней сессии

Однако опять-таки предвыборная лихорадка спутала все карты и самым громким событием осени-2025 стала эпопея вокруг Стамбульской конвенции — точнее попытка выйти из нее.

Не будем возвращаться к этой теме, поскольку она наверняка набила оскомину и у наших читателей. Скажем лишь несколько слов о результатах этой эпопеи. Первое - те партии, которые в итоге отказались от своей первоначальной позиции, уже начали стремительно терять популярность (судя по рейтингам партий за ноябрь), второе — ссора в коалиции из-за Стамбульской конвенции надолго отравила атмосфере в правительстве и последствия этого будут ощущаться минимум до этих выборов. И третье — при необходимости власть или по крайней мере главная партия власти «Новое Единство» может организовать даже протесты, акции и митинги, подтянув общественные организации и СМИ.

Но после Стамбульской конвенции был бюджет, который в результате был принят, причем почти в том виде, в котором и был поддержан правительством. Думаю, и нашим читателям запомнился не столько сам бюджет, сколько один из связанных с бюджетом законопроектов, который — впервые в новейшей истории Латвии, — увязывал налоги, то есть фискальную политику, с языковой политикой! А именно: русские СМИ и книги на русском были лишены льготной ставки НДС! Правы те эксперты, которые обратили внимание, что власти решили применять налоги даже не по содержанию СМИ или книг, что тоже было бы все равно странно, а по языку! Удивительно, но факт: государство решило «наказать» не только зарубежные издательства, но и отечественные, то есть такие же юридические компании, как и те, что выпускают латышскую литературу.

Что же касается самого бюджета, то одна из его «особенностей» - это продолжение попытки жить в долг. Расходы превышают доходы почти на 2 миллиарда евро. И пусть правящие нас успокаивают, что в ряде других стран ЕС внешний долг намного выше, все равно тенденция очень тревожная: к 2029-му году объем госдолга может достигнуть 55% от ВВП! Не стоит забывать, что с каждым годом растет сумма, которую мы, налогоплательщики, отдаем за обслуживание долга — опять-таки к 2029-му году она может достичь 1 миллиарда евро!

И еще один итог бюджетной эпопеи. Можно даже сказать, эхо принятого, говоря словами премьера, самого лучшего бюджета из всех возможных! Выяснилось, что депутаты «не глядя» поддержали введение пошлины на коммерческие авто весом от 3 до 3,5 тонн. Парламентариям показалось, что эта какая-то техническая поправка! В реальности же она могла больно ударить как по крестьянам, так и по коммерсантам, которые перевозят небольшие грузы, но важные для большинства потребителей. Как позднее отметил и президент, вернувший законопроект на доработку в Сейм, введение пошлины могло бы повысить цены на продукты и услуги. А ведь инфляция этой осенью и без того бьет ключом…

И снова про язык

Осенняя сессия-2025 продолжила и традицию «атак» на русский язык — увы, близость выборов не оставляет надежд на прекращение таких атак вплоть до самых выборов. Если же мы говорим именно об осенней сессии, то, наряду с упомянутой историей про повышение НДС, следует упомянуть и одобренную во втором чтении поправку в Закон об образовании, которая фактически запрещает учителям во время выполнения своих служебных обязанностей общаться между собой и с учениками на ином языке, кроме государственного. К третьему чтению поправку обещают доработать. Но исходя из тех вариантов, которые уже поданы, очевидно, что суть поправки не изменится. Более того, минобраз предложил ответственность за выполнение этой поправки возложить на руководителя (читай — директора) учебного заведения. Понятно, что подобный языковой запрет трудно выполнить, он оторван от реальной жизни, а главное — уж точно не пойдет на пользу учебному процессу. Но выборы диктуют свое и депутаты, особенно претендующие на голоса национально настроенного электората, боятся показать избирателям некую «слабость», недостаточную принципиальность в защите госязыка.

Ну а чего стоит решение депутатского большинства по поводу «народной инициативы» о лишении гражданства Латвии и выдворения из страны нелояльных. Вообще-то эта инициатива появилась еще в 2022-м году и лишь спустя три года удалось наскрести необходимые для отправки в Сейм 10 тысяч подписей граждан ЛР.

Парадокс в том, что все эксперты, приглашенные в комиссию парламента по мандатам, для первичного обсуждения, в один голос заявляли: выдворение граждан Латвии невозможно, так как граждане имеют право вернуться в страну. Представители Министерства иностранных дел и Бюро омбудсмена подчеркнули, что лишение гражданства является тяжким вмешательством в основные права лица, и обратили внимание на международные обязательства Латвии.

Итак, все вроде бы ясно: международное право, Конституция и европейские стандарты не позволяют лишать человека единственного гражданства и тем более — его куда-то выдворять. Однако абсурдной инициативе был дан зеленый свет — ее передали для рассмотрения по существу в комиссию Сейма по обороне и внутренним делам. Более того, за это решение проголосовало аж 67 человек!

Так или иначе, но осенняя сессия подошла к концу, но можно уже сейчас уверенно прогнозировать, что в январе в Сейме будет еще более горячо и непредсказуемо для всех нас!