На границе Латвии с РФ и Беларусью спецслужбы разворачивают каждого четвертого допрошенного путешественника 4 49861

Политика
Дата публикации: 05.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: На границе Латвии с РФ и Беларусью спецслужбы разворачивают каждого четвертого допрошенного путешественника
ФОТО: LETA

За год Служба госбезопасности допросила на границе 4500 иностранцев, пожелавших въехать в Латвию из России или Белоруссии. 1119 были признаны слишком рискованными и отправленными восвояси.

Доклад главы МВД Р.Козловскиса на Кабинете Министров под названием «О совершенствовании правового регулирования пребывания граждан третьих государств в Латвии» интересен тем, что впервые из открытого источника удается вычленить количественные показатели деятельности местных контрразведчиков.

«Государственная пограничная охрана в сотрудничестве со Службой госбезопасности в 2024 году продолжила усиленный контроль за въезжающими в Латвию иностранцами. В рамках проверок должностные лица служб в местах пересечения границы проверили и углубленно допросили 4500 иностранцев, желавших въехать в Латвию из России или Белоруссии.

В результате этой работы СГБ за год выявила в местах пересечения границы созданные 1119 иностранцами риски для национальной безопасности Латвии, в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной, отказав этим лицам во въезде на территорию Латвии.

В 2024 году в результате этих усиленных проверок безопасности в Латвию было отказано во въезде на 30% большему числу иностранцев, чем в 2023 году.

Кроме того, в 2024 году СГБ также провела 6704 проверки просителей виз и 15 412 обратившихся за видом на жительство. Служба дала отрицательное заключение о 233 заявителях виз и 156 лицах, желавших получить вид на жительство. Самыми частыми причинами для рекомендации службы отказать в виде на жительство были выявленные при проверке риски и непредоставление запрошенной информации».

Дополнительно СГБ проверила 14 650 иностранцев, которым в ЛР были оформлены приглашения или вызовы – будь то приглашенные предприятиями гастарбайтеры, члены семьи держателей видов на жительство и др.

Как сообщал bb.lv, в I полугодии 2025 года страной-лидером по разрешениям на работу в Латвии являлись: Узбекистан – 3121 (за весь 2024 год – 6048), Индия – 1469 (2095), Беларусь – 1365 (3176), Украина – 873 (2356), Таджикистан – 861 (1556).

#граница #Латвия #миграция #безопасность #визы #Беларусь #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Автор - Светлана Тихомирова
