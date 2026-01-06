На данный момент в сфере внутренней безопасности наибольшую угрозу представляют возможные акты саботажа, заявил сегодня в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет ЛЕТА.

Политик отметил, что этот год в Латвии во многом пройдёт под знаком выборов и предвыборной активности, что создаст определённую напряжённость, и всем участникам важно сохранять здравый смысл.

Говоря о заборе на восточной границе Латвии, министр напомнил, что он в основном завершён, однако ещё необходимо достроить патрульные дорожки и продолжить внедрение инженерно-технических решений.

Козловскис признал, что забор нередко повреждают — например, в прошлом году таких случаев было более 200. Это часто происходит при поддержке белорусских властей.

Министр добавил, что зимой давление со стороны Беларуси, связанное с незаконной миграцией на восточной границе Латвии, несколько ослабло, но говорить о долгосрочных изменениях пока преждевременно.