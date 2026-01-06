Baltijas balss logotype
Глава МВД назвал наибольшую угрозу внутренней безопасности Латвии

Политика
Дата публикации: 06.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава МВД назвал наибольшую угрозу внутренней безопасности Латвии

На данный момент в сфере внутренней безопасности наибольшую угрозу представляют возможные акты саботажа, заявил сегодня в интервью передаче LTV «Утренняя панорама» министр внутренних дел Рихард Козловскис, пишет ЛЕТА.

Политик отметил, что этот год в Латвии во многом пройдёт под знаком выборов и предвыборной активности, что создаст определённую напряжённость, и всем участникам важно сохранять здравый смысл.

Говоря о заборе на восточной границе Латвии, министр напомнил, что он в основном завершён, однако ещё необходимо достроить патрульные дорожки и продолжить внедрение инженерно-технических решений.

Козловскис признал, что забор нередко повреждают — например, в прошлом году таких случаев было более 200. Это часто происходит при поддержке белорусских властей.

Министр добавил, что зимой давление со стороны Беларуси, связанное с незаконной миграцией на восточной границе Латвии, несколько ослабло, но говорить о долгосрочных изменениях пока преждевременно.

Читайте нас также:
#выборы #Латвия #миграция #Рихард Козловскис #Беларусь #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
Оставить комментарий

(5)
  • Мп
    Мимо проходил
    6-го января

    В Латвии две главных угрозы: отсутствие мозгов у руководства и наличие безмозглых идиотов, которые их поддерживают. Правда. Тупой? Ой, извини - Добрый...

    69
    1
  • Д
    Добрый
    Мимо проходил
    6-го января

    Кривда,Острый

    3
    28
  • Мп
    Мимо проходил
    Мимо проходил
    6-го января

    То есть фоакт отсутствия мозгов у себя и у правительства ты напрямую не отрицаешь. Уже прогресс... :)

    20
    0
  • АП
    Александр Прохожий
    6-го января

    Главная угроза внутренней безопасности, это наше правительство!

    74
    1
  • Д
    Дед
    6-го января

    Главная угроза и саботаж, и коррупция исходит от правительства Латвии. Национализм, главная угроза существования государства Латвия.

    114
    2
Читать все комментарии

