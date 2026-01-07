Даже, если будет достигнуто прекращения огня, правительство Латвии не планирует направлять военных в Украину, заявили агентству LETA в Министерстве обороны ЛР. Там оговорились, что такова позиция – «на данный момент».

При этом как государство — участник Коалиции доброй воли Латвия планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих.

Как сообщалось, во вторник на встрече лидеров стран Коалиции доброй воли в Париже была принята Парижская декларация, состоящая из пяти пунктов. В частности, декларация предусматривает направление в Украину многонациональных сил, в состав которых войдут участники Коалиции доброй воли. Эти силы будут размещены только после окончания боевых действий в Украине.

Также предусмотрено юридически обязывающее обязательство о поддержке Украины в случае возможного нападения России.

Великобритания и Франция уже сообщили, что создадут военные базы в Украине. Испания также готова ввести войска.

Польша и Италия объявили, что свои войска вводить не будут – ни до, ни после прекращения войны.

Похоже, что на данный момент Латвия склоняется польской-итальянской точке зрения.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она в Париже подтвердила готовность Латвии участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины. Глава правительства подчеркнула, что следующим шагом станет принятие решений на национальном уровне, в том числе в Сейме. Что предложат принимать Сейму, Силиня не сообщила.