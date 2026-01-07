Baltijas balss logotype
Латвия не будет посылать солдат и офицеров в Украину – Минобороны 4 2084

Политика
Дата публикации: 07.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Латвия не будет посылать солдат и офицеров в Украину – Минобороны

Даже, если будет достигнуто прекращения огня, правительство Латвии не планирует направлять военных в Украину, заявили агентству LETA в Министерстве обороны ЛР. Там оговорились, что такова позиция – «на данный момент».

При этом как государство — участник Коалиции доброй воли Латвия планирует участвовать в обеспечении военной подготовки украинских военнослужащих.

Как сообщалось, во вторник на встрече лидеров стран Коалиции доброй воли в Париже была принята Парижская декларация, состоящая из пяти пунктов. В частности, декларация предусматривает направление в Украину многонациональных сил, в состав которых войдут участники Коалиции доброй воли. Эти силы будут размещены только после окончания боевых действий в Украине.

Также предусмотрено юридически обязывающее обязательство о поддержке Украины в случае возможного нападения России.

Великобритания и Франция уже сообщили, что создадут военные базы в Украине. Испания также готова ввести войска.

Польша и Италия объявили, что свои войска вводить не будут – ни до, ни после прекращения войны.

Похоже, что на данный момент Латвия склоняется польской-итальянской точке зрения.

Как сообщал bb.lv, премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила, что она в Париже подтвердила готовность Латвии участвовать в обеспечении долгосрочных гарантий безопасности Украины. Глава правительства подчеркнула, что следующим шагом станет принятие решений на национальном уровне, в том числе в Сейме. Что предложат принимать Сейму, Силиня не сообщила.

#Украина #Латвия #безопасность #Россия #политика
Оставить комментарий

(4)

(4)
  • A
    Aleks
    7-го января

    Помните опубликованную новость,,что Хаменеи собирается сбежать в Москву? И евреи всего мира стали в своих подконтрольных СМИ распространять эту новость,которая была сфабрикована корреспондентом новостей Израиля Габриель Вайнигер... Вот как верить этим лжецам и обманщикам .?!😈👽🔯

    22
    4
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    7-го января

    Max George -- Это уже немного идиотизмом пованивает!

    34
    4
  • Мп
    Мимо проходил
    Mr.FGJCNJK
    7-го января

    Это пованивает нарушением закона о рекламе и недобросовестностью работников ВВ - когда не надо, комментарии трут с похвальной быстротой, а тут это дерьмо висит сутками.

    26
    3
  • MG
    Max George
    7-го января

    

    2
    30
Читать все комментарии

Видео