Силиня потребовала объяснений от главы минземледелия. Он почему-то решил за госсчет помочь процветающим компаниям.

Как уже сообщалось, комиссия, созданная для проверки решения правительства двухлетней давности о поддержке компаний по деревообработке, пришла к выводу, что "финансовое положение получивших господдержку лесопромышленных предприятий не было нестабильным, а решения принимались без качественного анализа".

И вот глава правительства только что отреагировала в социальных сетях на этот вывод специально созданной комиссии.

"Я потребовала от министра земледелия представить пояснения по выводам, сделанным комиссией по служебной проверке. Комиссия была создана для оценки обоснованности поддержки лесопромышленной отрасли Лавии. После получения объяснений вопрос будет рассмотрен правительством, чтобы принять решение о дальнейших шагах", - написала Эвика Силиня.

Отметим, что если дело дойдет до снятия министра земледелия Армандса Краузе, то это может серьезно расшатать правительственную лодку, поскольку Краузе является одним из лидеров входящего в коалицию Союза зеленых и крестьян.