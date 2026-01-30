Чужие: Латвия ждет в гости индонезийцев и нигерийцев, но побаивается таджиков 8 3536

Дата публикации: 30.01.2026
«Безопасность моей дочери дороже кебаба», провозглашает пикетчица.

«Безопасность моей дочери дороже кебаба», провозглашает пикетчица.

Если не брать Россию и Беларусь, к коим отношение в ЛР — особое, то визовая политика нашей страны меняется, согласно дуновению ветерка в Брюсселе. Сказали: такая-то страна «хорошая» – значит, по сему и быть. И неважно, что Нацобъединение на морозе протестует против мигрантов у здания Кабинета Министров!

Спецслужбы рисков не увидели

На этой неделе Кабинет Министров внес изменения в Правила о государствах, гражданам которых, выдавая визу или вид на жительство, проводят дополнительную проверку.

Евросоюз в июле 2025 года принял более благоприятные условия Шенгена в отношении граждан Индонезии — они уже со второго въезда смогут претендовать на визы многократного въезда.

«Решение было связано с результатами проведенной Еврокомиссией оценки миграционных показателей, указывающей на низкий показатель отказов в визах, относительно низкое количество случаев нелегального пребывания, а также геополитическое измерение — необходимость содействия экономическим и культурным отношениям, в т.ч. туризму», – отмечается в документе, подписанном министром внутренних дел Рихардсом Козловскисом («Новое Единство»).

«В распоряжении Службы госбезопасности и Бюро по защите Сатверсме также нет информации, свидетельствующей о существенных рисках в связи с въездом граждан Индонезии в Латвийскую Республику. Учитывая это, есть основания исключить Индонезию из списка».

«Не несут рисков терроризма»

Кроме того, Брюссель применил к странам Совета сотрудничества Персидского залива, в частности,

  • Королевству Бахрейн,

  • Государству Катар,

  • Государству Кувейт

  • Оманскому Султанату

– особо благоприятный принцип «визового каскада», а также начал переговоры о возможностях установления порядка безвизового въезда.

Руководители посольств государств ЕС в странах Совета сотрудничества Персидского залива совместно с делегациями Евросоюза в этих странах в июне-июле 2025 года разработали соответственные доклады, где подчеркивается, что те – «не несут рисков терроризма или миграции для Шенгенской зоны». Аналогичное заключение сделали и латвийские спецслужбы!

Изучив данные 2023-2025 гг. по гражданам Федеративной Республики Нигерия, силовики также пришли к выводу: «существенных рисков не выявлено». «В контексте более подробной информации Службы госбезопасности также следует сделать вывод, что риски, связанные с нигерийскими гражданами, за последние годы снизились и сейчас низки, поэтому необходимость в дополнительных проверках сейчас не актуальна».

Редкий таджик долетит до середины Даугавы

«В то же время, по сравнению с ситуацией, когда список пересматривался последний раз, выявлены повышенные риски терроризма в Республике Таджикистан, вызванные активностью и влиянием террористической организации «Исламское государство Вилаят Хорасан», – предупреждают в латвийском министерстве.

«Граждане этого государства подвержены высокому риску радикализации, с потенциальными возможностями вовлечения в террористическую активность, о чем свидетельствуют случаи, выявленные в других государствах Европы», – отмечено в документе МВД.

Что-то не сходится

Между тем, как явствует из статистики, только в I половине 2025 года в Нигерии в результате нападений боевиков и бандитов погибли не менее 2 266 человек, что больше, чем за весь 2024 год. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад Национальной комиссии по правам человека Нигерии.

Индекс терроризма в Индонезии также вырос до 4,17 пункта в 2024 году с 3,99 пункта в 2023 году.

Что же касается Катара, то эта маленькая, богатая страна остается глобальным центром радикального течения ислама — ваххабизма, из коего произрастала т.н. «арабская весна».

#терроризм #Латвия #миграция #безопасность #визы #Таджикистан #Индонезия #Нигерия #Евросоюз #мигранты #политика
Автор - Ник Кабанов
