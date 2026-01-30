Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Депутаты посетят закрытый пограничный пункт в Виентули 1 634

Политика
Дата публикации: 30.01.2026
LETA
Изображение к статье: Депутаты посетят закрытый пограничный пункт в Виентули

Депутаты подкомиссии по делам Латгале при комиссии Сейма по правам человека и общественным делам сегодня отправятся на закрытый пограничный пункт в Виентули.

Во время выездного заседания депутаты встретятся с представителями Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил, а также посетят восточную границу.

В октябре 2023 года вступило в силу решение правительства Латвии о приостановке работы пунктов пересечения границы с Россией в Педедзе и Виентули.

Латвия приняла такое решение в связи с тем, что Россия разрешила держателям украинских паспортов въезжать на свою территорию из третьих стран только через два пункта пересечения границы - через международный аэропорт Шереметьево в Москве и через пункт пересечения границы в Виентули на латвийско-российской границе, который является одним из самых маленьких пограничных пунктов на границе Европейского союза и России.

×
Читайте нас также:
#граница #Сейм #Латвия #депутаты #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
5
2
1
0
0
0

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео