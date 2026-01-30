Депутаты подкомиссии по делам Латгале при комиссии Сейма по правам человека и общественным делам сегодня отправятся на закрытый пограничный пункт в Виентули.

Во время выездного заседания депутаты встретятся с представителями Государственной пограничной охраны и Национальных вооруженных сил, а также посетят восточную границу.

В октябре 2023 года вступило в силу решение правительства Латвии о приостановке работы пунктов пересечения границы с Россией в Педедзе и Виентули.

Латвия приняла такое решение в связи с тем, что Россия разрешила держателям украинских паспортов въезжать на свою территорию из третьих стран только через два пункта пересечения границы - через международный аэропорт Шереметьево в Москве и через пункт пересечения границы в Виентули на латвийско-российской границе, который является одним из самых маленьких пограничных пунктов на границе Европейского союза и России.