Ежегодно, в январе, ближе к очередной годовщине признания Латвии де-юре в Сейме проходят дебаты по внешней политике. Это действительно только публичный обмен мнениями по международной тематике — никакого голосования по данному вопросу не проводится.

По традиции, «затравку» дебатам дает министр иностранных дел — в данном случае, Байба Браже, - представляя доклад МИДа по итогам внешнеполитического года и приоритетам на текущий год.

Опять-таки по традиции, вслед за главой внешнеполитического ведомства на трибуну поднимается спикер Сейма Дайга Миериня, которая и вчера выступила с весьма обширной речью. Председатель парламента в своем спиче «призналась», что "в тот момент, когда ко мне обратились председатель Конгресса США и председатель парламента Израиля с просьбой подписать письмо с призывом о присуждении господину Трампу Нобелевской премии мира, я не сомневалась – это нужно сделать! США были и остаются нашим стратегическим партнером!"

Премьер Эвика Силиня в своей речи особый акцент сделала на экономике — а именно на росте латвийского экспорта и на использовании средств еврофондов: «В прошлом году из фондов Евросоюза в Латвию инвестировано 1,4 млрд. евро. Это исторически самый большой объем. Ранее вложения еврофондов составляли около 700 миллионов. Это инвестиции в региональные дороги, энергоэффективность зданий, больницы, поддержку предпринимательства. И в этом году будет доступно еще столько же — около 1,4 млрд евро для стимулирования экономического роста Латвии. Мы, конечно, должны вкладывать их мудро – умно и эффективно.»

«Что мы знаем о намерениях США»?

Как и можно было ожидать, значительная часть дебатов была посвящена глобальным переменам в международных делах, которые случились после прихода к власти в Белом доме Дональда Трампа.

“В парламенте Латвии начался конкурс из серии, кто будет большим сторонником Дональда Трампа. По мере быстрого изменения межгосударственных отношений сложно определить основные изменения и понять роль Латвии в них.

… США как наш самый влиятельный стратегический партнер все больше поддерживают порядок, основанный на силе. Это, в свою очередь, означает необходимость выступать против и не соглашаться с нашим партнером, в уверенности, что это не снижает нашу безопасность. Суверенитет, основанный на способности выдерживать давление - а не суверенитет, основанный на правилах - не в интересах маленьких стран.

Зная, что именно действия США за последний год и особенно в последние недели - это те, которые мы пытаемся понять больше всего, потому что они и влияют на нас больше всего, надо спросить, что мы знаем о намерениях США?

Чтобы не заниматься лишним гаданием, нужно смотреть на то, что говорят сами американцы. В только что опубликованной национальной оборонной стратегии мы видим как минимум три важных вывода.

Во-первых, Европе в дальнейшем будет оказана только критически необходимая и, следовательно, ограниченная поддержка. Это не сюрприз. Это широко обсуждается на протяжении нескольких лет и лишь подтверждает долгосрочную тенденцию.

Во-вторых, Европа - необходимый для США союзник. Европа необходима в ситуации, где США сталкиваются с рядом угроз одновременно. Этот, в свою очередь, дает и самой Европе определенный рычаг в дальнейших переговорах о торговле и военном сотрудничестве.

«Мы образцовые союзники так как у нас нет иллюзий по поводу России»

В-третьих, союзники, которые берут на себя ответственность за свою безопасность, являются ценными союзниками. Это должно успокоить любого, кто боится произнести какое-либо критическое слово о проводимой Дональдом Трампом политике. Важны не столько наши слова, сколько наши дела. Инвестиции в оборону. Закупки способностей. Укрепление границы. Мы образцовые союзники не потому, что мы покорны и льстивы, а потому, что у нас нет иллюзий по поводу России и что ей должно противостоять силой», – заявил с трибуны лидер фракции «Прогрессивные» Андрис Шуваевс, фактически дав понять, что «прогрессивные» весьма критически оценивают нынешнего американского президента.

Неслучайно именно «прогрессивным» больше всего досталось от представителя явно протрампистской фракции в Сейме - «Латвия на первом месте».

«Министерство возглавляет представитель прохамасовской партии!»

По словам председателя этой фракции Линды Лиепини, министерством обороны, отвечающем за нашу безопасность, нынче руководит именно «прогрессивный», то есть представитель, как подчеркнула депутат, прохамасовской партии! «И, должна ли я вам объяснить, насколько оборона Латвии зависит от США? Способствует ли активное противодействие мирным усилиям президента США безопасности и обороне Латвии? Способствуют ли безопасности и обороне Латвии развевающиеся флаги Палестины и симпатии хамасу?!» - вещала с трибуны депутат Лиепиня.

Как заметила политик, отдельные латвийские политики и масс медиа чуть ли не соревнуются в том, кто больше грязи выльет на Дональда Трампа:

«Совсем недавно один новостной портал жирными буквами утверждал, что президент США является пациентом психиатрической больницы. И какова подсказка под такой публикацией, как вы думаете? Проект финансируется Фондом поддержки СМИ из средств государственного бюджета Латвии. И здесь возникает вопрос, поддерживает ли правительство Латвии обливание президента США грязью и само в этом участвует?».

Однопартиец Лиепини Эдмундс Зивтиньш уверен: в нынешних условиях Латвия должна поддержать не только присуждение Трампу Нобелевской премии, но еще и сама наградить его Орденом трех звезд!

Три главных страны

Независимый депутат Сейма Александр Кирштейнс подчеркнул, что нынешнюю мировую повестку дня формируют три страны — США, Китай и Россия.

Этим политик дал понять, что Европейского союза среди этих основных мировых игроков нет.