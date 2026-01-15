Baltijas balss logotype
«Очень слабая и поверхностная»: министр оценил критику Госконтроля по ограничению теневой экономики 0 272

Политика
Дата публикации: 15.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Очень слабая и поверхностная»: министр оценил критику Госконтроля по ограничению теневой экономики
ФОТО: LETA

Проверка, проведённая Государственным контролем (ГК) в отношении государственной политики по ограничению теневой экономики, была очень слабой и поверхностной, заявил в интервью Латвийскому радио министр финансов Арвил Ашераденс («Новое единство»), пишет LETA.

Он отметил, что как данные исследователей, так и Центрального статистического управления указывают на последовательное снижение доли теневой экономики, что является результатом системной и кропотливой работы Министерства финансов, правительства и всего общества. Однако, по его словам, аудиторы ГК этого не учли, и в результате в отчёте "нет ни одного доброго слова, всё плохо".

Министр перечислил различные государственные меры по борьбе с теневой экономикой и подчеркнул, что Минфин и Служба государственных доходов (СГД) тесно сотрудничают с отраслевыми организациями. Например, строительная отрасль, по его словам, не проявляет такой готовности к сотрудничеству, как сфера медицины, где теневая экономика скрывается в индустрии красоты.

"В данном случае это первый раз, когда я последовательно не согласен с этими выводами [проверки ГК]. Мы действительно работаем. В министерстве над этим трудятся всего четыре-пять человек. Конечно, есть СГД и Финансовая полиция, которые тоже работают, но их деятельность вообще не была отражена в этом аудите", — заявил политик.

Однако, отвечая на вопрос, означает ли это, что план борьбы с теневой экономикой хороший и его не нужно менять, Ашераденс ответил отрицательно, признав, что планы корректируются постоянно — в консультациях с отраслями, организациями, представляющими экономистов, а также в сотрудничестве с обществом и с акцентом на устранение причин, а не только последствий.

Как сообщалось ранее, ГК в ходе проверки государственной политики по ограничению теневой экономики пришёл к выводу, что, несмотря на длительное внимание государства к этой проблеме, существующий подход недостаточно эффективен, поскольку запланированные и реализуемые меры в большей степени направлены на устранение последствий, а не причин.

#Латвия #теневая экономика #общество #министр финансов #экономика #политика
Оставить комментарий

