Латвийский телеканал будет забивать рекламой спортсменов из России и Беларуси 3 3447

Политика
Дата публикации: 20.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Хорошо, что Овечкин не едет на Олимпиаду, а то его не показали бы в Латвии.

Хорошо, что Овечкин не едет на Олимпиаду, а то его не показали бы в Латвии.

ФОТО: Виталий Вавилкин

Принадлежащие американскому фонду латвийские телеканалы TV3 Group не будут информировать своих зрителей об успехах спортсменов из стран-агрессоров, выступающих в нейтральном статусе, сообщил агентству LETA директор спортивных программ Go3 Томс Цирценис.

В Латвии странами-агрессорами официально признаны два государства – Россия и Беларусь. По данным Олимпийского комитета на ближайших Зимних Олимпийских играх под нейтральным статусом будут выступать те же две страны – Россия и Беларусь.

Таким образом, зрители TV3 Group не увидят фигуристку Аделию Петросян и Петра Гуменника, лыжников, шорт-трекистов и других.

Не совсем понятно, что делать, когда латвийская лыжница Патриция Эйдука начнет обгонять россиянку Наталью Непряеву. Прерывать трансляцию?

Во время прошедшего на прошлой неделе чемпионата Европы по санному спорту так и делали – входящий в группу канал TV6 во время выступлений российских спортсменов транслировал рекламные блоки.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, однако это нанесло бы ущерб латвийским саночникам, для которых этот год является олимпийским и которые вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из страны-агрессора», — сказал Цирценис.

Латвийский олимпийский комитет разработал инструкцию для латвийских спортсменов по взаимодействию с россиянами и белорусами. Спортсменам ЛР предписано максимально дистанцироваться от них.

#Латвия #спорт #телевидение #реклама #Беларусь #Россия #политика
Оставить комментарий

(3)
  • MiU
    Made in USSR
    21-го января

    М-да. Помнится, как иранское ТВ для того, чтобы не показывать во время трансляции ЧМ по футболу женщин, одетых "не по шариату", заменяла репортажный показ трибун крупным планом, вставками снятыми на трибунах местных стадионов. Представьте себе: идёт чемпионат в Южной Африке. Забит гол. Камера пошла показывать трибуны. Все девчонки в шортах-маечках... а на экране в это время сидят бородатые мужики в шапках и тёплых халатах... Было такое... было. Я тогда думал, что это дно... Я тогда думал о примитивном мышлении тех, кто у руля... Видать - ошибался. До дна было ещё далеко.

    25
    2
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    20-го января

    транслировал рекламные блоки == Если от страха долго держать язык в заднице, то есть вероятность, что скоро ею же начнёшь думать!

    72
    3
  • Мп
    Мимо проходил
    20-го января

    Есть еще хороший рецепт для вас - наберите в рот дерьма и плюйтесь, когда россияне и белорусы выступают. Тоже мне, хвалёное латышское воспитание...

    74
    3
Читать все комментарии

