Принадлежащие американскому фонду латвийские телеканалы TV3 Group не будут информировать своих зрителей об успехах спортсменов из стран-агрессоров, выступающих в нейтральном статусе, сообщил агентству LETA директор спортивных программ Go3 Томс Цирценис.

В Латвии странами-агрессорами официально признаны два государства – Россия и Беларусь. По данным Олимпийского комитета на ближайших Зимних Олимпийских играх под нейтральным статусом будут выступать те же две страны – Россия и Беларусь.

Таким образом, зрители TV3 Group не увидят фигуристку Аделию Петросян и Петра Гуменника, лыжников, шорт-трекистов и других.

Не совсем понятно, что делать, когда латвийская лыжница Патриция Эйдука начнет обгонять россиянку Наталью Непряеву. Прерывать трансляцию?

Во время прошедшего на прошлой неделе чемпионата Европы по санному спорту так и делали – входящий в группу канал TV6 во время выступлений российских спортсменов транслировал рекламные блоки.

«Изначально мы даже рассматривали возможность не показывать соревнования по санному спорту, однако это нанесло бы ущерб латвийским саночникам, для которых этот год является олимпийским и которые вынуждены соревноваться вместе со спортсменами из страны-агрессора», — сказал Цирценис.

Латвийский олимпийский комитет разработал инструкцию для латвийских спортсменов по взаимодействию с россиянами и белорусами. Спортсменам ЛР предписано максимально дистанцироваться от них.