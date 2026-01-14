Baltijas balss logotype
Не обниматься, не целоваться: что делать спортсмену Латвии, если он соревнуется с россиянином – инструкция 10 2816

Политика
Дата публикации: 14.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Не обниматься, не целоваться: что делать спортсмену Латвии, если он соревнуется с россиянином – инструкция

Накануне Зимней Олимпиады Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) разработал инструкции для латвийских спортсменов, которым может потребоваться выступать на соревнованиях вместе с представителями государств-агрессоров — России и Беларуси.

Спортсмены из Латвии обязаны дистанцироваться от таких спортсменов.

Во время церемоний награждения и вручения цветов рекомендуется по возможности избегать любого контакта с представителями этих стран, в том числе соблюдать дистанцию и воздерживаться от совместных фото- и видеосъёмок, если только это не является обязательным требованием протокола соревнований.

Также рекомендуется вне рамок церемоний награждения и вручения цветов избегать любого общения со спортсменами России и Беларуси.

Кроме того, латвийским спортсменам советуют воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других публичных мероприятиях до и после соревнований совместно с этими спортсменами.

Латвийским атлетам также рекомендуется не вступать в какие-либо формы общения и дискуссий с российскими и белорусскими спортсменами в социальных сетях, не делиться и не реагировать на их контент, а также не публиковать совместные фотографии и видеоматериалы как в период соревнований, так и вне его.

Латвийским спортсменам также рекомендовано информировать соответствующие органы в случае выявления нарушений условий допуска россиянами и белорусами.

В случае если латвийский спортсмен является служащим Национальных вооружённых сил или Министерства внутренних дел, дополнительно к данным рекомендациям необходимо соблюдать правила и рекомендации соответствующих ведомств при взаимодействии с этими спортсменами.

Рекомендации ЛОК распространяются как на взаимодействие с россиянами и белорусами, так и на других лиц, поддерживающих политику государств-агрессоров и способных служить их пропагандистским целям.

Оставить комментарий

(10)
  • A
    Aleks
    14-го января

    Опущенный по жизни недреврей ,который пишет тут комменты и на Делфи под ником R точно придет к памятнику,хотя его место у параши.Там и будет со временем.😈🔯👽😎

    3
    13
  • A
    Aleks
    14-го января

    Россиян целовать теперь стрёмно,так как Путин теперь опущенный Трампом... А если молчат ,а ещё и выступают,то значит поддерживают опущенного. Тут издевались над Ринкевичем-он хоть просто п...а Путин опущенный п...,что есть большая разница... Позор России и любимец еврейского русскоязычного народа,который Путину должен памятник поставить как говорил Раввин Финкель..Памятник опущенного Трампом ,куда будут приходить такие же опущенные?😂

    3
    28
  • БТ
    Бесс Толковый
    Aleks
    15-го января

    Алекс, что это у тебя термины такие как, "параша""опущенный"? Нравятся тебе эти слова? Видать сам прошёл через них, бедняга.

    17
    2
  • Д
    Дед
    14-го января

    Вот они русские сказки, как их от русского то духа корежит. Всю нечисть в сказках от него корежило. Кто мог подумать, что сказка не ложь!

    28
    2
  • lo gos
    lo gos
    14-го января

    Если он соревнуется с американским спортсменом, то обязательно встать на колени и поцеловать его в жопу.

    56
    3
  • AE
    Alex Evi
    14-го января

    Не понятно , откуда высасывоют всю эту бредятину???

    52
    2
  • Мп
    Мимо проходил
    14-го января

    "При встрече со спортсменами из России и Белоруссии немедленно надевать шапочку из фольги". Чтобы не только Латвия, но и весь мир знал, что наши чиновники - дебилы.

    86
    2
  • AE
    Al Ekses
    14-го января

    Так вот оказывается ты какая… Бривиба. Свобода во всей красе )))

    102
    2
  • Е
    Ехидный
    14-го января

    сами идиоты и хотят спортсменов полными дебилами выставить !!! хорошо , что не обязали плевать в лицо при встрече с русскими или белорусами !!!!

    88
    1
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    Ехидный
    14-го января

    плевать в лицо -- В этом случае удар в переносицу обеспечен на 100%.

    43
    1
Читать все комментарии

