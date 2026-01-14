Накануне Зимней Олимпиады Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) разработал инструкции для латвийских спортсменов, которым может потребоваться выступать на соревнованиях вместе с представителями государств-агрессоров — России и Беларуси.

Спортсмены из Латвии обязаны дистанцироваться от таких спортсменов.

Во время церемоний награждения и вручения цветов рекомендуется по возможности избегать любого контакта с представителями этих стран, в том числе соблюдать дистанцию и воздерживаться от совместных фото- и видеосъёмок, если только это не является обязательным требованием протокола соревнований.

Также рекомендуется вне рамок церемоний награждения и вручения цветов избегать любого общения со спортсменами России и Беларуси.

Кроме того, латвийским спортсменам советуют воздерживаться от участия в пресс-конференциях, прямых эфирах, интервью и других публичных мероприятиях до и после соревнований совместно с этими спортсменами.

Латвийским атлетам также рекомендуется не вступать в какие-либо формы общения и дискуссий с российскими и белорусскими спортсменами в социальных сетях, не делиться и не реагировать на их контент, а также не публиковать совместные фотографии и видеоматериалы как в период соревнований, так и вне его.

Латвийским спортсменам также рекомендовано информировать соответствующие органы в случае выявления нарушений условий допуска россиянами и белорусами.

В случае если латвийский спортсмен является служащим Национальных вооружённых сил или Министерства внутренних дел, дополнительно к данным рекомендациям необходимо соблюдать правила и рекомендации соответствующих ведомств при взаимодействии с этими спортсменами.

Рекомендации ЛОК распространяются как на взаимодействие с россиянами и белорусами, так и на других лиц, поддерживающих политику государств-агрессоров и способных служить их пропагандистским целям.