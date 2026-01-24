Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Проблемы с бюджетом и алкоголем: в Рижской думе хотят отправить в отставку мэра столицы 10 9830

Политика
Дата публикации: 24.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Проблемы с бюджетом и алкоголем: в Рижской думе хотят отправить в отставку мэра столицы
ФОТО: LETA

Депутаты фракций Рижской думы «Суверенная власть» и «Объединение Яунлатвиеши» вышли с предложением созвать внеочередное заседание думы с целью освобождения мэра Виестурса Клейнберга от должности.

В обосновании требования депутаты указывают на непрозрачный процесс принятия бюджета самоуправления города государственного значения Риги на 2026 год, в ходе которого Виестурс Клейнберг как главный докладчик не смог предоставить депутатам полную информацию по ряду статей расходов муниципального бюджета.

Кроме того, депутаты упрекают председателя Рижской думы в ненадлежащем управлении кризисом при ликвидации последствий трагедии на улице Баускас, 15, а также в нигилистическом отношении к пострадавшим.

Также депутаты считают абсолютно недопустимыми и не соответствующими должности мэра действия Виестурса Клейнберга, связанные с вовлечением наёмных работников думы и депутатов думы в употребление алкоголя.

Депутаты также обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Государственную инспекцию труда и Министерство умной администрации и регионального развития.

«Терпение как рижан, так и оппозиционных депутатов исчерпано! Менее чем за семь месяцев Виестурс Клейнберг доказал, что абсолютно не соответствует этой должности. Весь город поражают муниципальные закупки по завышенным ценам: покраска кабинок для переодевания по 3000 евро за штуку, приобретение прогулочных настилов из “красного дерева”, аренда одного принтера за 2200 евро в месяц и целый ряд других, возможно коррупционных сделок», — прокомментировала председатель фракции Юлия Степаненко.

×
Читайте нас также:
#Рига #алкоголь #коррупция #депутаты #бюджет #отставка #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
52
8
2
10
2
2

Оставить комментарий

(10)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео