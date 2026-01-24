Депутаты фракций Рижской думы «Суверенная власть» и «Объединение Яунлатвиеши» вышли с предложением созвать внеочередное заседание думы с целью освобождения мэра Виестурса Клейнберга от должности.

В обосновании требования депутаты указывают на непрозрачный процесс принятия бюджета самоуправления города государственного значения Риги на 2026 год, в ходе которого Виестурс Клейнберг как главный докладчик не смог предоставить депутатам полную информацию по ряду статей расходов муниципального бюджета.

Кроме того, депутаты упрекают председателя Рижской думы в ненадлежащем управлении кризисом при ликвидации последствий трагедии на улице Баускас, 15, а также в нигилистическом отношении к пострадавшим.

Также депутаты считают абсолютно недопустимыми и не соответствующими должности мэра действия Виестурса Клейнберга, связанные с вовлечением наёмных работников думы и депутатов думы в употребление алкоголя.

Депутаты также обратились в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, Государственную инспекцию труда и Министерство умной администрации и регионального развития.

«Терпение как рижан, так и оппозиционных депутатов исчерпано! Менее чем за семь месяцев Виестурс Клейнберг доказал, что абсолютно не соответствует этой должности. Весь город поражают муниципальные закупки по завышенным ценам: покраска кабинок для переодевания по 3000 евро за штуку, приобретение прогулочных настилов из “красного дерева”, аренда одного принтера за 2200 евро в месяц и целый ряд других, возможно коррупционных сделок», — прокомментировала председатель фракции Юлия Степаненко.