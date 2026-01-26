Дебаты по внешней политике, отставка и Нобелевская премия. В Сейме будут очень горячие дискуссии

Дата публикации: 26.01.2026
BB.LV
ФОТО: saeima.lv

Заседание парламента может затянуться до позднего вечера.

Ближайшее пленарное заседание Сейма обещает быть очень долгим! Нельзя исключить, что депутаты даже не успеют за один день рассмотреть всю повестку. Заседание в четверг начнется с ежегодных внешнеполитических дебатов. Как напомнила сегодня пресс-служба Сейма, дебаты этого года проходят в знаменательное время — 105 лет назад, 26 января 1921 года, в Париже Верховный совет союзников признал Латвию de iure. Это был политический исполнительный орган победивших в первой мировой войне стран - Великобритании, Франции, Италии, Бельгии и Японии, формировавший послевоенный международный порядок. Этому решению вскоре последовали и другие страны. К концу 1922 года Латвию de iure признали 28 стран, а за весь межвоенный период — 42 государства.

По традиции, с основным докладам по итогам внешнеполитического года и планам на будущее выступит глава МИДа, на заседании будет присутствовать и президент. Уже к моменту подготовки этого материала для участия в дебатах записались 20 человек - это и спикер Сейма, и руководители фракций и парламентских делегаций, и премьер, министры...

К дебатам "приурочен" и очень чувствительный для многих депутатов проект постановления Сейма, в котором депутаты оппозиционной фракции "Латвия на первом месте", призывают поддержать присвоение президенту США Нобелевской премии мира. И теперь каждому из парламентариев предстоит определиться - он за "нобелевку" для Трампа или против. Депутаты этой же фракции вышли с очередной инициативой о выражении недоверия Эвике Силини и стало быть после завершения внешнеполитических дебатов ей придется задержаться в Сейме и даже, как это уже было в этом месяце, выступит в свою защиту.

#Сейм #Латвия #депутаты #парламент #Нобелевская премия #внешняя политика #политика
Автор - Абик Элкин
Видео