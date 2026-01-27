Несмотря на то, что цены на рецептурные медикаменты в Латвии были снижены, крупные предприятия, аптеки и производители диктуют свои условия - в передаче TV24 заявил министр здоровья Хосам Абу Мери, но отметил, что "мы не самая дорогая по ценам страна в Европе и через несколько лет у нас тоже будут доступны дорогие медикаменты по гораздо более низкой цене."

По словам министра, например, на рецептурные медикаменты, которые стоили до 10 евро, цена снижена на 10%, а на медикаменты свыше 10 евро, снижение цен теперь составляет 15-20%. Министр также отметил, что в будущем планируется отменить 75-центовую плату фармацевта на рецептурные медикаменты в ценовой категории до 10 евро. На вопрос о том, что многие жители снижения цен в аптеках при покупке медикаментов не ощущают и считают, что аптеки формируют монополию, министр отвевил, что цены зависят не только от аптек, но и от крупных торговцев и производителей, которые формируют ценовую политику.

Оценивая цены на медикаменты в Европе и сравнивая их с ценами в Латвии, глава минздрава рассказал, что Латвия не самая дорогая страна. "У нас есть зона: Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша - там дешевле. Но если говорить о Франции, Германии, там препараты гораздо дороже. С 2029 года появится общий пакет, чтобы малые страны солидарно могли закупать, например, препараты для редких заболеваний или онкологии, которые стоят очень дорого, по более дешевой, приемлемой цене», - пообещал министр.