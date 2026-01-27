Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Министр знает, что происходит с ценами на лекарства 1 542

Политика
Дата публикации: 27.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: Министр знает, что происходит с ценами на лекарства

Хосам Абу Мери не считает Латвию страной с самыми дорогими ценами на медикаменты.

Несмотря на то, что цены на рецептурные медикаменты в Латвии были снижены, крупные предприятия, аптеки и производители диктуют свои условия - в передаче TV24 заявил министр здоровья Хосам Абу Мери, но отметил, что "мы не самая дорогая по ценам страна в Европе и через несколько лет у нас тоже будут доступны дорогие медикаменты по гораздо более низкой цене."

По словам министра, например, на рецептурные медикаменты, которые стоили до 10 евро, цена снижена на 10%, а на медикаменты свыше 10 евро, снижение цен теперь составляет 15-20%. Министр также отметил, что в будущем планируется отменить 75-центовую плату фармацевта на рецептурные медикаменты в ценовой категории до 10 евро. На вопрос о том, что многие жители снижения цен в аптеках при покупке медикаментов не ощущают и считают, что аптеки формируют монополию, министр отвевил, что цены зависят не только от аптек, но и от крупных торговцев и производителей, которые формируют ценовую политику.

Оценивая цены на медикаменты в Европе и сравнивая их с ценами в Латвии, глава минздрава рассказал, что Латвия не самая дорогая страна. "У нас есть зона: Литва, Латвия, Эстония, Чехия, Польша - там дешевле. Но если говорить о Франции, Германии, там препараты гораздо дороже. С 2029 года появится общий пакет, чтобы малые страны солидарно могли закупать, например, препараты для редких заболеваний или онкологии, которые стоят очень дорого, по более дешевой, приемлемой цене», - пообещал министр.

×
Читайте нас также:
#здравоохранение #медицина #цены #Латвия #Европа #фармацевтика #экономика #лекарства #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
0
0
0
2
0
7

Оставить комментарий

(1)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: ID карта
Изображение к статье: Президенты Литвы, Латвии и Эстонии - Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Алар Карис (слева направо). Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр здоровья Хосам Абу Мери
Изображение к статье: Глава комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце Эксклюзив!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно
Изображение к статье: Святой Николай
Наша Латвия
2
Изображение к статье: Коллекционная монета "Венок невесты"
Наша Латвия
Изображение к статье: Пурвциемская средняя школа Эксклюзив!
Политика
Изображение к статье: Талибан.
В мире
Изображение к статье: Автомобиль не роскошь, а средство передвижения.
Бизнес
Изображение к статье: New Delta создаст более 2 млн рабочих мест.
Техно

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео