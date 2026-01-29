«Не сомневалась ни на минуту - премию Трампу надо поддержать!» 2 444

Политика
Дата публикации: 29.01.2026
BB.LV
Изображение к статье: «Не сомневалась ни на минуту - премию Трампу надо поддержать!»

В Сейме начались внешнеполитические дебаты.

Сегодня с утра в латвийском парламенте проходят ежегодные внешнеполитические дебаты. Их, по традиции, открыла глава МИДа - с докладом об итогах 2025-го внешнеполитического гола и приоритетах Латвии во внешней политике в текущем году. Вслед за Байбой Браже (Новое Единство) на трибуну поднялась спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), которая в своем выступлении призналась:"В тот момент, когда ко мне обратились председатель Конгресса США и председатель парламента Израиля с просьбой подписать письмо с призывом о присуждении господину Трампу Нобелевской премии мира, я не сомневалась - это нужно сделать! США были и остаются нашим стратегическим партнером!"

Свое видение внешнеполитической ситуации с трибуны Сейма обозначит и премьер Эвика Силиня (Новое Единство), затем ввступит и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Дебаты могут затянуться на несколько часов, поскольку уже к этому моменту для участия в них записались... 45 человек - наряду с депутатами еще и министры. И понятно, что этот список будет пополняться.

#США #Латвия #политики #парламент #Нобелевская премия #внешняя политика #политика
Автор - Абик Элкин
