Сегодня с утра в латвийском парламенте проходят ежегодные внешнеполитические дебаты. Их, по традиции, открыла глава МИДа - с докладом об итогах 2025-го внешнеполитического гола и приоритетах Латвии во внешней политике в текущем году. Вслед за Байбой Браже (Новое Единство) на трибуну поднялась спикер Сейма Дайга Миериня (Союз зеленых и крестьян), которая в своем выступлении призналась:"В тот момент, когда ко мне обратились председатель Конгресса США и председатель парламента Израиля с просьбой подписать письмо с призывом о присуждении господину Трампу Нобелевской премии мира, я не сомневалась - это нужно сделать! США были и остаются нашим стратегическим партнером!"

Свое видение внешнеполитической ситуации с трибуны Сейма обозначит и премьер Эвика Силиня (Новое Единство), затем ввступит и председатель комиссии Сейма по иностранным делам Инара Мурниеце (Национальное объединение).

Дебаты могут затянуться на несколько часов, поскольку уже к этому моменту для участия в них записались... 45 человек - наряду с депутатами еще и министры. И понятно, что этот список будет пополняться.