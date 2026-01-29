Он пояснил, что альянс регулярно оценивает угрозы, с которыми сталкиваются он сам и его государства-члены. «И до сих пор, по мнению всех 32 стран-членов, существуют две главные угрозы — это международный терроризм и агрессивная Россия», — подчеркнул он, добавив, что эта общая позиция была закреплена не просто в виде лозунга, а утверждена единогласным решением. На её основе разрабатываются оборонные планы, совершенствуются необходимые оборонные способности, при необходимости корректируются приоритеты в вооружении и размещаются силы и военные.

«В этом смысле сохраняется единство, и я считаю, что это очень важно», — вновь подчеркнул посол.

Комментируя подход президента США Дональда Трампа к решению различных вопросов, Риекстиньш отметил, что много обсуждений велось о том, нравится или нет другим странам его способ постановки тем для обсуждения.

«Я не нахожусь здесь в роли адвоката администрации США, но нельзя не признать, что во многом такая очень жёсткая подача вопросов со стороны США дала и положительные результаты», — сказал он, в качестве примера указав на саммит НАТО в Гааге в прошлом году, на котором были приняты решения об увеличении оборонных расходов во всех странах-членах НАТО. По его мнению, этого не удалось бы добиться, если бы Трамп не поставил этот вопрос «именно таким жёстким способом».

Риекстиньш также выразил несогласие с критикой президента Украины Владимира Зеленского в адрес Европы за то, что за год она не стала более готовой к собственной защите.

Как сообщалось, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в понедельник, выступая в Европейском парламенте, заявил, что Европа не способна защищаться без США.

«Если кто-то снова думает, что Европейский союз или Европа в целом могут защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не сможете», — заявил Рютте депутатам Европарламента.

По его словам, странам ЕС пришлось бы удвоить свои оборонные расходы с нынешних 5%, согласованных в прошлом году в рамках НАТО, до 10%, а также вложить миллиарды в создание ядерного оружия.

«Вы потеряли бы основного гаранта нашей свободы — американский ядерный щит», — добавил глава альянса.

Он подчеркнул, что приверженность США пятой статье Североатлантического договора (о взаимной обороне) по-прежнему «полная», однако Вашингтон ожидает, что европейские страны продолжат увеличивать финансирование своих военных нужд.

Говоря о Гренландии, Рютте сообщил, что достиг договорённости с президентом США, что НАТО «возьмёт на себя большую ответственность за оборону Арктики», но соглашение о присутствии США в Гренландии зависит от лидеров Гренландии и Дании.

Трамп ранее вызвал беспрецедентное напряжение в отношениях с другими странами НАТО, угрожая захватить Гренландию — автономную территорию Дании.

На прошлой неделе в Давосе Трамп заявил, что не будет использовать военную силу для получения контроля над Гренландией, хотя ранее такую возможность не исключал. После переговоров с Рютте он подтвердил, что была достигнута договорённость о рамочном соглашении по Гренландии. Он также отказался от намерения ввести таможенные тарифы против стран, поддержавших Данию в «гренландском кризисе».

Кризис, вызванный Трампом, стал стимулом для тех, кто призывает Европу занять более жёсткую позицию по отношению к Трампу и прекратить военную зависимость от Вашингтона.